巴西亞馬遜1到9月森林火災已超越2021全年，總統波索納洛競選連任面臨壓力
我們想讓你知道的是
巴西國家太空署（INPE）表示，衛星監測自今年1月1日至9月18日共發現7萬5592起火災，已比去年一整年的7萬5090起還多。即使林地不斷遭到破壞，巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府仍削減環境執法行動的預算，還推動開放亞馬遜保護區供業者採礦。
（中央社）根據官方昨（19）日公布的數據，巴西境內的亞馬遜森林今（2022）年截至目前發生的森林火災次數，已超過2021年一整年的總數；這個最新消息再度替這座全球面積最廣大的雨林拉響警報。
《法新社》報導，巴西國家太空署（INPE）表示，衛星監測自今年1月1日至9月18日共發現7萬5592起火災，已比去年一整年的7萬5090起還多。
這個壞消息可能會讓巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面臨更大壓力，他正爭取於10月大選贏得連任，但在他任內，亞馬遜森林遭破壞面積驟增，因此他屢屢受到國際批評。
極右派的波索納洛一向力挺農業綜合企業，自他於2019年1月上任以來，巴西亞馬遜森林每年平均遭砍伐面積比先前10年增加了75％，去年被破壞的森林植被面積就相當於波多黎各。
專家認為，亞馬遜森林火災的主要肇因是非法農人、牧場工人和投機商人濫伐和放火燒林地。
即使林地不斷遭到破壞，波索納洛政府仍削減環境執法行動的預算，還推動開放亞馬遜保護區供業者採礦。
環保組織「綠色和平」（Greenpeace）巴西分部發言人福瑞塔斯（Andre Freitas）說，官方公布的最新數據「預告了悲劇」。
他透過聲明表示：「經過4年來在客觀上明顯不利於環境的聯邦政府政策，隨著這屆政府任期步向尾聲，我們看到了這一點（指環境悲劇），這屆政府是巴西環境歷來最黑暗的時期之一，肆意占據土地的人和其他違法的人，將這屆政府任期視為對森林進一步下手的大好機會。」
今年對亞馬遜森林來說是特別令人擔心的一年。巴西亞馬遜森林今年8月的砍伐面積比2021年同期翻了近一倍，達1661平方公里。
此外，由於天氣更乾燥，火災好發季節也於8月展開，火災件數激增。
根據巴西國家太空署資料，已有好幾天的起火次數超越2019年8月10日「烈火日」（Day of Fire）。當時農民合作推動一項計畫，在北部巴拉州（Para）大量焚燒被砍伐下來的雨林，濃煙蔽日，一路飄到2500公里外的聖保羅（Sao Paulo），全球紛紛譴責當地燒掉地球最重要資源之一的行為。
波索納洛駁斥批評，聲稱巴西「保護森林的工作做得比歐洲更好」，還說「亞馬遜屬於巴西人，現在如此，以後亦然」，藉此迴避國際發出的警告。
目前在大選民調中領先的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則承諾要更加保護亞馬遜森林。
左翼的魯拉曾於2003年至2010年擔任總統，在他任內，巴西境內亞馬遜森林遭砍伐的面積大減，從2004年的2萬8000平方公里降到2010年的7000平方公里。但環保人士仍批評他種種作為，例如決定在亞馬遜地區興建美山水力發電大壩（Belo Monte hydroelectric dam）。
巴西國家太空署的資料可溯及1998年，自那以來，在巴西亞馬遜森林記錄到最多火災次數的一年也是在他任內，即2004年的21萬8637起。
新聞來源
延伸閱讀
- 研究：再不保護亞馬遜雨林，40%樹種將在2050年前消失
- G7決議提供7億搶救亞馬遜，巴西總統不領情：把巴西當殖民地
- 亞馬遜雨林失蹤英國記者證實遇害，巴西警方逮兄弟檔嫌疑犯承認謀殺分屍
- 「他不在乎國家只在乎連任！」不是波索納洛就是亞馬遜雨林，巴西沒有空間能夠同時容納兩者
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
我們想讓你知道的是
你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全
D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個
選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！
選擇A最多的你－Premiere型人格
混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物
Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？
選擇B最多的你－Photoshop型人格
渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者
開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者
注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。
選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。
了解創作型人格之後，是不是也想試試看挑戰自己的實力？當然，創意和才華由你自備，但能幫助你發揮的工具，Adobe可是都幫你安排好了！Adobe特別推出的開學季線上課程，將實體教學完整轉移到線上，能夠更便利有效率的，提供業界最新資訊與發展，還有你在創作上所需要的各種專業技術解說。這次的課程一口氣囊括了Adobe旗下最熱門的六款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 After Effect（AE）、XD、InDesign（Id）等，總共十門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選Adobe課程六堂！最能陪著你穩紮穩打走向創作之路的Adobe，期待和你在課堂上相見囉！