NASA火星探測器「毅力號」採得「令人驚異」的岩石樣本

美國太空總署（NASA）「毅力號」（Perseverance）火星探測車正接近完成火星探測的首批目標。

美國太空總署的這個機器人探測器收集了不同的岩石樣本，不久，探測器將把這些樣本放到火星表面，等待將來的火星探測行動把樣本運回地球。

17個月前，探測車被火箭吊運到這個被稱作「傑澤羅火山口」（Jezero Crater）的區域。

自那以後，「毅力號」鏡頭所見都向科學家證實，探測器被送了到尋找火星生命最合適的地方。

探測器並不是在尋找任何現在存活的有機體；在火星嚴酷的環境中有機體生存的可能性微乎其微。探測器是在尋找數十億年前留下的生物痕跡，那時候「傑澤羅火山口」還是個充滿水的湖。

科學家說，收集的的「令人驚異」的岩石樣本能夠記錄久遠年代的歷史。這些岩石樣本將在今後幾個月中被放到火星上的一個「儲存點」。

來自加州大學柏克萊分校的「毅力號」項目研究人員舒斯特（David Shuster）說，「如果（古代的傑澤羅）狀況在過去25億年間的任何時段裡有過和地球上類似的條件，我認為，我們差不多就能說——至少能假設，生物活動會在岩石上留下讓我們能夠觀察到的印記。」

美國太空總署和歐洲太空總署正一起制定從火星取回岩石樣本的計劃。該計劃十分大膽，會使用另外一套火星登陸系統，還有直升機，一個火星火箭和星際貨運飛船。

其目的就是把岩石樣本在2023年運回地球。

這些岩石樣本包括「毅力號」在「傑澤羅火山口」地表下鑽取的火成岩，或火山岩石。這些岩石能提供火山口形成湖泊之前狀況的線索。

關鍵是，這些岩石樣本的年代能夠被確定。目前只能間接推測火星上的地質年代。

另外一部分岩石樣本是「毅力號」最近幾個月從那裡的三角洲上收集的沉積岩，那個三角洲位於45公里寬的「傑澤羅火山口」的西部。

河流流入更廣闊的水體時流速減慢，淤泥和沙子會沉澱到河牀上，這樣形成的高起的地方被稱作三角洲。這種地質結構可能會保留過去存在過的微生物的痕跡。

衛星圖像顯示，火星赤道附近的窪地「傑澤羅火山口」西邊沉積物形成的巨大凸起的表面，長期以來人們一直猜想那裡是一個三角洲。

Photo Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS / BBC News 火星探測器鑽取的岩樣，左邊的是「野貓嶺」岩石上的採樣

火星探測器在被稱作「野貓嶺」（Wildcat Ridge）的一塊岩石上取得沉積岩樣本，該岩石是泥沙在火山口湖沉積下去，湖水蒸發後形成的。岩石裏含鹽量很高。但是探測器的儀器顯示「野貓嶺」岩石還包括了足夠多的有機或富碳復合物。

這個觀察意義重大但尚需謹慎對待。

美國太空總署噴氣推進實驗室的行星科學家蘇南達・夏爾馬（Sunanda Sharma）說，「所有的已知生命都由有機物構成。但重要的是，有機物質也是在一個和生命無關的化學過程中形成；例如，水和岩石相互作用。在星際塵埃中也發現了有機物。」

Photo Credit: NASA/JPL-Caltech / BBC News 岩樣被裝在鈦金屬管中，再放在火星表面，等待後來的火星探測飛車到了將岩樣送回地球

在過去四個月當中，「毅力號」探測器一直在三角洲邊緣40米高的岩石表面工作。

不久探測器會離開這個坡面，來到附近火山口下平坦的表面，把提取在鈦金屬管中的岩石樣本放置到外面。

美國太空總署噴氣推進實驗室「毅力號」項目工程師瑞克・韋爾奇（Rick Welch）說 ，「我們正在考慮是否有可能把10-11塊岩石樣本放到火星表面。」

「可能需要約兩個月時間把這些岩石放到外面，並且小心記錄它們的位置，這樣未來的（去火星）項目就能找到這些岩石樣本。」

Photo Credit: BBC News

美國太空總署工程師一直在演練如何讓「毅力號」探測器腹部的鈦金屬管彈出。他們在噴氣推進實驗室有一個同火星上探測器一模一樣的副本，他們在上面做模擬練習，然後才能再去火星執行任務，真實地完成計劃。

最終去還是不去火星的決定預計將在10月19日的美國太空總署會議上做出。

也許讓「毅力號」探測器釋放第一批岩石樣本是個保險預案，即探測器在隨後的任務中如果發生了災難性意外，這批被存放的岩石樣本仍然能夠被後來的火星探測器收集並送回地球。

研究人員希望收集更多的火星岩石樣本，因此，從火星採樣的計劃的焦點就是機器人探測器今後去哪裡活動。

最終的決定會受到火星上活動如何進展的影響。

美國太空總署行星科學部門的負責人洛瑞・格拉茲（Lori Glaze）對「毅力號」火星探測器團隊目前取得的成績大加讚揚。

她對記者說，「我們不僅去了正確的地方，而且，我們發送了正確的飛船，帶去了正確的科學儀器，去探索令人驚異的火星古代面貌。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九