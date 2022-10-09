印度政府推「藍色革命」計劃大力扶植，鼓勵家庭養殖珍珠脫貧致富
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在印度珍珠養殖蔚然成風，但各處養殖的珍珠質量並不是特別好。南海養殖珍珠是現在市場上售價最高的珍珠，一串南海珍珠的價值能夠達到10000美元，印度培育的珍珠裏面，很少能碰到這種珍珠。
2016年，那仁達・加瓦（Narendra Garwa）陷入了財務困境。他在拉賈斯坦邦一個叫任瓦爾（Renwal）的村莊裡的小書店嚴重虧損。
他需要養家糊口，但自己受教育又不多，於是在網路上搜索各種賺錢的主意。他曾經在塑料瓶中種植蔬菜，獲得了一點成功，但後來找到了更具利潤潛力的行當——養殖珍珠。
他說，「拉賈斯坦邦是個乾旱缺水的地方。在供水有限的情況下想辦法養殖珍珠的確是個挑戰，但我決定試一試。」
貝類軟體動物在其保護性的軟膜組織當中感覺到刺癢時會做出反應，結果就生成了珍珠。軟體動物分泌出一層又一層的碳酸鈣和珍珠蛋白，這些物質結合在一起就形成了珍珠母。
在野生狀態下，形成珍珠的情況很少出現，現在市場上大部分的珍珠都來自軟體動物養殖，出產珍珠的軟體動物通常是牡蠣或淡水貽貝。
誘發軟體動物產珍珠，需要人工把刺激物植入軟體動物。不過加瓦發現，這是是個需要小心操作的過程，要謹慎處置貽貝或牡蠣。
他承認，「我第一次嘗試完全是個災難」。他買了500個貽貝，只活下來35個。
加瓦長途旅行去喀拉拉邦（Kerala）購買貽貝，需要坐36小時的火車，行程1700英里。他還用自己的積蓄和借來的錢，湊夠了16000盧比（200美元）購買了所需的貝類。
他在自己的後院挖了一個邊長10英尺的坑作為養殖基地。
儘管遭遇了挫折，但他沒有放棄。他去參加了五天的珍珠養殖培訓。他說，「養殖牡蠣和養嬰兒一樣。」
「在生長期需要監測水況，這對於提高產量和高質量養殖很關鍵。」
現在他已經有了一個長50英尺，寬40英尺的水塘，他在水塘裏投放了多種維生素和鉀礬，讓水達到合適的酸鹼值，有利於貝類生長。
印度「藍色革命」計劃
隨著對養殖了解加深，他的貝類存活率從30%上升到了70%多。
加瓦估計他今年能產出約3000個珍珠，每顆珍珠能賣出的價錢在400到900盧比（5-11美元）。
印度政府一直鼓勵珍珠養殖，將其作為所謂「藍色革命」的一部分。「藍色革命」是印度推動漁業現代化的計劃。
根據印度政府的計劃，珍珠養殖修建池塘的一半費用可以從政府得到，到目前為止印度漁業部已經資助了232個珍珠養殖場。
海洋漁業聯合秘書長巴拉吉（Jujjavarapu Balaji）說，「珍珠養殖是水產行業利潤豐厚的產業，政府鼓勵農民從事這個養殖業。」
「如果我們想和中國競爭......」
但並不是所有人都看好珍珠養殖熱潮。貢揚・沙赫（Gunjan Shah）就是一個這樣的批評者 ，他家一直從事珍珠養殖，到他這裏已經到了第五代。
這位孟買巴布拉企業（Babla Enterprises）的業主說，「在印度珍珠養殖蔚然成風，但我認為各處養殖的珍珠質量並不是特別好。」
他說，印度培育的珍珠不是（市場）需要的珍珠。 「如果我們想和中國競爭，印度就需要人去培育海水珍珠。印度牡蠣太小，而中國的雜交牡蠣能產出更大的珍珠。」
「南海養殖珍珠是現在市場上售價最高的珍珠。這些大小，形狀和顏色不同的珍珠都是珍珠裏的上品。一串南海珍珠的價值能夠達到10000美元。印度培育的珍珠裏面很少能碰到這種珍珠。」
他說，印度政府應該關注珍珠養殖業這一部分的發展。但是印度政府辯解說，加強珍珠養殖業的競爭力需要時間。
印度漁業部的巴拉吉說，「珍珠是個專門化的養殖行業，珍珠養殖的成長需要時間。已經有計劃在今後三年促進行業的發展。」
「一旦我們能夠培育滿足當地市場的珍珠後，我們就能把注意力轉向出口。」
在說回到加瓦，現在他除了養殖珍珠，還向那些向學習珍珠養殖的人提供培訓課程。
28歲的麗娜・喬杜里（Reena Choudary）就是他的一個學生。和加瓦一樣，她去年嘗試養殖遭遇了失敗。
她說，「我損失了所有的牡蠣，裡面沒有一個能產珍珠的。」但是今年，她期望能夠培育出約1000粒珍珠。
開始獨立創業對她來說是邁出了一大步，特別是對於在她所在地區的女性來說更是如此。她們一般會被要求操持家務，而不是去工作。
她說，「對於像我們這樣的人來說，這讓我們嘗到了自由的滋味。我們學會了如何獨立，這有助於我們為自己的家庭做貢獻，增加在家庭事務上的發言權。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
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融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。