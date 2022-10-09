印度政府推「藍色革命」計劃大力扶植，鼓勵家庭養殖珍珠脫貧致富

2016年，那仁達・加瓦（Narendra Garwa）陷入了財務困境。他在拉賈斯坦邦一個叫任瓦爾（Renwal）的村莊裡的小書店嚴重虧損。

他需要養家糊口，但自己受教育又不多，於是在網路上搜索各種賺錢的主意。他曾經在塑料瓶中種植蔬菜，獲得了一點成功，但後來找到了更具利潤潛力的行當——養殖珍珠。

Photo Credit: Narendra Garwa / BBC News 那仁達・加瓦期望今年能夠收獲3000粒珍珠

他說，「拉賈斯坦邦是個乾旱缺水的地方。在供水有限的情況下想辦法養殖珍珠的確是個挑戰，但我決定試一試。」

貝類軟體動物在其保護性的軟膜組織當中感覺到刺癢時會做出反應，結果就生成了珍珠。軟體動物分泌出一層又一層的碳酸鈣和珍珠蛋白，這些物質結合在一起就形成了珍珠母。

在野生狀態下，形成珍珠的情況很少出現，現在市場上大部分的珍珠都來自軟體動物養殖，出產珍珠的軟體動物通常是牡蠣或淡水貽貝。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 人們仍然潛水在野生的牡蠣或淡水貽貝裡採集珍珠

誘發軟體動物產珍珠，需要人工把刺激物植入軟體動物。不過加瓦發現，這是是個需要小心操作的過程，要謹慎處置貽貝或牡蠣。

他承認，「我第一次嘗試完全是個災難」。他買了500個貽貝，只活下來35個。

加瓦長途旅行去喀拉拉邦（Kerala）購買貽貝，需要坐36小時的火車，行程1700英里。他還用自己的積蓄和借來的錢，湊夠了16000盧比（200美元）購買了所需的貝類。

他在自己的後院挖了一個邊長10英尺的坑作為養殖基地。

儘管遭遇了挫折，但他沒有放棄。他去參加了五天的珍珠養殖培訓。他說，「養殖牡蠣和養嬰兒一樣。」

「在生長期需要監測水況，這對於提高產量和高質量養殖很關鍵。」

現在他已經有了一個長50英尺，寬40英尺的水塘，他在水塘裏投放了多種維生素和鉀礬，讓水達到合適的酸鹼值，有利於貝類生長。

印度「藍色革命」計劃

隨著對養殖了解加深，他的貝類存活率從30%上升到了70%多。

加瓦估計他今年能產出約3000個珍珠，每顆珍珠能賣出的價錢在400到900盧比（5-11美元）。

印度政府一直鼓勵珍珠養殖，將其作為所謂「藍色革命」的一部分。「藍色革命」是印度推動漁業現代化的計劃。

根據印度政府的計劃，珍珠養殖修建池塘的一半費用可以從政府得到，到目前為止印度漁業部已經資助了232個珍珠養殖場。

海洋漁業聯合秘書長巴拉吉（Jujjavarapu Balaji）說，「珍珠養殖是水產行業利潤豐厚的產業，政府鼓勵農民從事這個養殖業。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 產自中國的高品質珍珠主宰了國際市場

「如果我們想和中國競爭......」

但並不是所有人都看好珍珠養殖熱潮。貢揚・沙赫（Gunjan Shah）就是一個這樣的批評者 ，他家一直從事珍珠養殖，到他這裏已經到了第五代。

這位孟買巴布拉企業（Babla Enterprises）的業主說，「在印度珍珠養殖蔚然成風，但我認為各處養殖的珍珠質量並不是特別好。」

他說，印度培育的珍珠不是（市場）需要的珍珠。 「如果我們想和中國競爭，印度就需要人去培育海水珍珠。印度牡蠣太小，而中國的雜交牡蠣能產出更大的珍珠。」

「南海養殖珍珠是現在市場上售價最高的珍珠。這些大小，形狀和顏色不同的珍珠都是珍珠裏的上品。一串南海珍珠的價值能夠達到10000美元。印度培育的珍珠裏面很少能碰到這種珍珠。」

他說，印度政府應該關注珍珠養殖業這一部分的發展。但是印度政府辯解說，加強珍珠養殖業的競爭力需要時間。

印度漁業部的巴拉吉說，「珍珠是個專門化的養殖行業，珍珠養殖的成長需要時間。已經有計劃在今後三年促進行業的發展。」

「一旦我們能夠培育滿足當地市場的珍珠後，我們就能把注意力轉向出口。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 麗娜・喬杜里說，珍珠養殖讓她更獨立更自由了。

在說回到加瓦，現在他除了養殖珍珠，還向那些向學習珍珠養殖的人提供培訓課程。

28歲的麗娜・喬杜里（Reena Choudary）就是他的一個學生。和加瓦一樣，她去年嘗試養殖遭遇了失敗。

她說，「我損失了所有的牡蠣，裡面沒有一個能產珍珠的。」但是今年，她期望能夠培育出約1000粒珍珠。

開始獨立創業對她來說是邁出了一大步，特別是對於在她所在地區的女性來說更是如此。她們一般會被要求操持家務，而不是去工作。

她說，「對於像我們這樣的人來說，這讓我們嘗到了自由的滋味。我們學會了如何獨立，這有助於我們為自己的家庭做貢獻，增加在家庭事務上的發言權。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九