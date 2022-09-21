聯合國大會總辯論：瓜地馬拉、巴拉圭、馬紹爾群島3友邦呼籲接納台灣，宏都拉斯連7年隻字未提

（中央社）第77屆聯合國大會總辯論今（21）日展開，3友邦敦促聯合國體系接納台灣。瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）呼籲承認台灣是個國家，馬紹爾總統柯布亞（David Kabua）譴責中國在台海的軍事行動危害區域和平。

歷經前兩年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，第77屆聯大總辯論全面恢復實體會議。首日共4位友邦元首發言，依序為巴拉圭、宏都拉斯、馬紹爾群島、瓜地馬拉。宏都拉斯是唯一未替台灣仗義執言的友邦。

在俄烏戰爭未平、全球通貨膨脹為患的背景下，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）說，當前國際局勢艱困，需要各方共同解決問題，不排除任何人。巴拉圭再次強調支持中華民國（台灣）成為聯合國體系不可或缺一部分的訴求，深信台灣參與多邊體系能帶來寶貴貢獻。

此外，阿布鐸向近期受強震影響的台灣人民表達慰問。

巴拉圭總統阿布鐸發言，5分22秒起提到台灣：

馬紹爾群島總統柯布亞發言末尾以2分半篇幅替台灣抱不平。他說，聯合國必須真正具有普遍性、包容性，防止將任何國家或人民拒於門外。

柯布亞說：「我們呼籲聯合國更適當歡迎台灣及其人民加入這個國際大家庭。聯合國堅持關上大門、從而排拒台灣人民還要多久？台灣是充滿活力且負責任的民主政體，也是對這個國際大家庭貢獻良多的成員。少了台灣及其人民，聯合國的團結圈將一直是不完整的。」

馬紹爾群島總統柯布亞發言，18分15秒起提到台灣：

他批評，聯合國秘書處回應台灣有意義參與國際組織與聯合國體系的機會時，太常依賴對聯大第2758號決議「出於政治動機的解釋」。

聯大第2758號決議為1971年10月25日第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，北京當局自此取得聯合國席位與中國代表權，且屢屢以這份決議聲稱國際社會認同一中原則。

柯布亞說，台灣若能有意義參與聯合國體系，將更能和其他國家集體實現改變。他敦促聯合國體系恢復以廣泛接受的護照作為一般民眾進入聯合國依據的原始政策，並實現擴大參與的目標，包括開放公民社會進入的登記程序。

他說，聯合國永續發展目標（SDGs）不能遺漏任何人，「特別是我們在實現這些目標方面的重要夥伴之一」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國連日在台灣周邊舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。柯布亞發言時譴責中方在台海的軍事行動，可能破壞印太地區及全球各地和平與安全。

瓜地馬拉總統賈麥岱敦促聯合國推動改革、確保台灣有權加入，並承認台灣是個國家，因為台灣這項權利「遭聯合國安全理事會其中一個常任理事國否決」。

瓜地馬拉總統賈麥岱發言，11分5秒起提到台灣：

1月就任的宏都拉斯總統卡斯楚（Iris Xiomara Castro Sarmiento，另譯：卡蕬楚）首度在聯大總辯論發言，隻字未提台灣。宏國連7年未在聯大總辯論聲援台灣，但近年都有致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

根據議程，友邦史瓦帝尼、帛琉排定明天在聯大總辯論發言。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航