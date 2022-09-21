聯合國秘書長警告全球飢餓危機， 芬蘭研究：挪用家畜飼料給人吃，可多餵飽10億人
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把種植的農作物作為家畜飼料，不只讓飢餓的人們無法取得重要的熱量，同時也對環境和氣候產生巨大影響。單是肉類生產產生的溫室氣體就占總量的14%以上，農業也使用超過3/4的可用淡水資源。
（中央社）根據19日發表的最新芬蘭研究，若能將穀物和其他家畜飼料挪用給人吃，增加的糧食供應足夠多養活10億人。畜牧業、水產業的飼料如穀片、魚和豆子，都是人類可食用的食物。
《法新社》報導，世界正努力提供數億人足夠的卡路里和營養，以維持他們的健康，芬蘭研究人員開始研究，若將動物消耗的食物提供給人類會發生什麼事。
他們分析全球用於農作物、家畜和農業產品的食物系統數據，聚焦在飼料使用和其他動物潛在食物來源，例如養殖過程中本來就會產生的副產品、剩餘物等。
鑒於供應全球動物、漁獲的熱量需求，研究人員計算發現，換掉其他可食用的飼料，可使全球人類的食物熱量供應增加13％，蛋白質供應增加15％。
主導這項研究的芬蘭阿爾托大學（Aalto University）研究人員告訴《法新社》：「這研究攸關著10億人。」
每年消耗超過60億公噸動物飼料中，約有15％可直接作為人類食物。研究顯示，全球有49％水產養殖飼料、68％家禽養殖飼料、38％養豬飼料，都是由人類可食用的食物組成。
研究人員確認這些飼料都可由僅供動物食用的食物取代，不只農作物生產的副產品如稻草、葉子、酒糟、甜菜根、油菜籽和棉花籽，動物副產品如碎肉、骨粉也能作為替代品。
研究人員表示：「這些副產品大多直接被留在田裡或被浪費掉。它們不一定可直接用來餵食動物，但這是我們擁有的潛力之一。」
這項研究已發表在《自然食品》（Nature Food）期刊。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7月警告，俄羅斯入侵烏克蘭再加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情帶來的長時間影響，將造成「前所未有的全球飢餓危機」。
把種植的農作物作為家畜飼料，不只讓飢餓的人們無法取得重要的熱量，同時也對環境和氣候產生巨大影響。單是肉類生產產生的溫室氣體就占總量的14％以上，農業也使用超過3/4的可用淡水資源。
研究人員表示：「我們正在尋找不同的方法幫助地球，為了人類提供食物。許多現在用來給牲畜和水產的飼料，是我們可以使用的，這是我們在尋找的槓桿點之一。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。