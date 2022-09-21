俄羅斯將在烏克蘭佔領區辦合併公投，《路透社》：勢必激起歐美對俄展開直接軍事對抗

莫斯科扶植烏克蘭赫爾松州長：將就併入俄羅斯公投

（中央社）俄羅斯在烏克蘭南部赫爾松州指派的州長薩爾多今天（當地時間20日）表示，他們決定就併入俄國舉行公投，並已呼籲克里姆林宮儘快同意。

路透社報導，莫斯科指派的赫爾松州（Kherson）州長薩爾多（Vladimir Saldo）在通訊軟體Telegram留言說，他希望赫爾松成為「俄羅斯的一部分，成為一個統一國家的正式臣民。」

目前俄軍控制了赫爾松州約95％土地。薩爾多並未說定擬議中公投的日期。

俄軍在烏克蘭控制的部分地區官員本週已協同一致，加緊準備，以便就併入俄羅斯舉行討論已久的公投，包括頓巴斯地區（Donbas）獲得俄國支持的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩個人民共和國。

薩爾多表示，赫爾松若併入俄羅斯，將「確保我們這個州的安全」，也將是「歷史公道的勝利」；並說，「我確定，俄羅斯領導階層會接受公投結果。」

克里姆林宮一再表示，這個問題須由俄國扶植的這些地區官員以及當地人民決定。

烏東盧甘斯克分離分子，23至27日辦入俄公投

塔斯社（TASS）今天引述「盧甘斯克人民共和國」（LPR）議會副議長報導，當地獲俄羅斯支持的烏克蘭分離主義人士將於23日至27日就是否加入俄國舉行公投。

「盧甘斯克人民共和國」是烏克蘭東部自行宣告獨立的兩個分離地區之一。當地議會今天稍早通過一項羅列公投案細節的法律，但文件內容未提及公投日期。

今年稍早，俄國部隊在俄烏衝突中徹底奪下烏東盧漢斯克州的控制權。但烏克蘭官員昨天表示，已收復「盧甘斯克人民共和國」所占領土內的一座村莊。

在烏克蘭境內數個被俄軍占領的區域，俄國指派的官員已就公投加入俄羅斯協同一致，加緊準備。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，烏克蘭境內分離主義者控制區的居民希不希望舉行入俄公投，由他們自己決定。

被問及俄國支持的烏克蘭分離主義者今天就入俄公投進行的數項協同行動時，國家電視台播出拉夫羅夫如此回答：「我們從一開始就說，各個領土上的人應該決定自己的命運。」

俄前總統麥維德夫：烏東分離區須公投併入俄國

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，俄國支持下的烏克蘭分離主義地區「勢必」要舉行公投，以加入俄國。

路透社報導，麥維德夫在社群平台貼文指出，讓俄方支持的頓內次克和盧甘斯克兩個人民共和國正式併入俄羅斯，是保護這兩個共和國利益的必要作法，也可進一步證明俄國出兵保護當地利益的正當性。

頓內次克和盧甘斯克兩個共和國的分離主義領導人昨天商定要「同步」採取行動，舉行公投以加入俄羅斯；俄國指派到當地的官員先前已提高舉行公投的呼聲。

麥維德夫在通訊軟體Telegram貼文說：「頓巴斯地區舉行公投勢在必行，這不僅是為了有計畫地保護頓內次克和盧甘斯克兩個共和國以及其他解放地區的居民，也是為了還原歷史公道。」

麥維德夫目前擔任大權在握的俄國聯邦安全會議（Security Council）副主席，他的貼文表示，俄方應容許頓內次克和盧甘斯克併入俄國，因為這能使俄國出兵烏克蘭更具正當性。

麥維德夫的貼文說：「侵犯俄羅斯領土是罪行，我們可以動用一切自衛武力。」

「這就是烏克蘭當局和西方如此恐懼這些公投的原因，也是公投必須舉行的原因。」

俄疑藉公投兼併烏東烏南地區，對西方構成挑戰

路透社指出，俄羅斯今天對其相助的烏克蘭分離勢力有意舉行公投來為俄國兼併更多土地舖路，表示支持，這對西方構成了直接挑戰，可能會嚴重激化烏克蘭戰事。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）歷經將近7個月的烏克蘭戰事、包括在烏克蘭東北戰場的嚴重挫敗後，現正深思接下來的作法。

烏克蘭15％地區現由俄國支持的官員掌控，他們齊聲主張舉行併入俄國的公投，似乎是經過精心安排。這些地區的面積相當於匈牙利或葡萄牙。

自行宣告獨立的頓內次克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）、赫爾松州和札波利沙州已在24小時之內，一一主張舉行公投。

塔斯社（TASS）引述盧甘斯克人民共和國議會副議長報導，當地獲俄羅斯支持的烏克蘭分離主義人士將於23日至27日就是否加入俄國舉行公投。

此外，札波利沙地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）也表示，他已簽署命令，將於23日至27日就當地領土效忠問題舉行公投。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在被詢及這些公投時說：「從特別軍事行動一開始……我們就說過，每一個地區的人民應決定自己的命運，而目前整體局勢證明，他們要主宰自己的命運。」

路透社指出，如果俄國正式兼併烏克蘭大面積土地，普亭勢必激起美國及其歐洲盟邦冒險對俄展開直接軍事對抗，而俄國是世界最大核武強權。

政治分析公司R.Politik創辧人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出：「有關立即舉行公投之說，絕對是對烏克蘭和西方發出的明確最後通牒。」

烏克蘭表示，公投威脅是「天真的勒索」，也顯示俄國已感到驚恐。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「恐懼失敗就是這個樣子，敵人感到害怕，本能式地不知如何是好。」