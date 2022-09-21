緬甸軍方警告勿按讚或分享反抗軍的社交媒體內容，最高可處監禁10年
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緬甸軍政府發言人軍政府發言人卓敏吞在20日表示，大眾若在社交媒體上為對緬甸平行政府「民族團結政府」或其武裝附屬機構「人民防衛部隊」的按讚，可能會導致3至10年的監禁。聯合國在16日發布的一份報告中，呼籲各國必須採取更多措施，以減少緬甸軍方獲得收入和武器的管道。
緬甸軍方20日時表示，大眾不應對「恐怖主義」的抵抗運動表現出道義上的支持，且警告，若在社交媒體上爲反抗軍發布的相關內容按讚或分享，最高可以判處10年監禁。
《路透社》報導，緬甸軍政府發言人軍政府發言人卓敏吞（Zaw Min Tun）在20日舉行的電視新聞發佈會表示，大眾在社交媒體上表現對緬甸平行政府「民族團結政府」（National Unity Government，NUG）或其武裝附屬機構「人民防衛部隊」（People's Defense Force, PDF）的支持，可能會導致3至10年的監禁。
卓敏吞表示，這些「恐怖分子」正在尋求資金，並殺害無辜的人、破壞國家穩定。因此，大眾對他們的支持將受到嚴厲處理。他說，「如果捐款或支持恐怖分子及其行為，將面臨更嚴厲的懲罰。這麼做是為了保護無辜平民。」
目前，民族團結政府的臉書粉絲專頁有132萬追蹤者。
《路透社》指出，自2021年緬甸軍事政變以來，軍方反對者一直使用社交媒體平台廣泛傳播訊息，公民記者也經常發布抗議和軍方暴行的照片。此外，聯合國持續指責軍政府在鎮壓反對者時犯下大規模殺戮和危害人類罪，且許多人在秘密審判期間遭到監禁。
報導指出，有越來越多的國際呼籲應與民族團結政府進行更深入的接觸，並將其納入緬甸的和平進程，不過，軍政府以需要恢復秩序的理由拒絕允許。
聯合國在16日發布一份報告，呼籲各國必須採取更多措施，以減少緬甸軍方獲得收入和武器的管道，進而停止其對人民的鎮壓。報告指出，自緬甸軍政府奪取國家控制權以來，所謂「國家行政委員會」未能以有意義和可持續的方式進行治理，而是繼續壓制和恐嚇緬甸人民。此外，報告也提及，自政變以來，緬甸的貧困人口至少增加2倍，公共衛生系統也已崩潰，且超過一半的學齡兒童在2年內無法接受教育。
新聞來源：
- Myanmar military threatens jail for online 'likes' for opponents（路透社）
- Liking opposition on Facebook can land you in jail: Myanmar junta（共同社）
- UN report calls for urgent action to halt access to revenue and arms supplies by Myanmar military（聯合國）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
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