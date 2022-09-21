台東強震由「中央山脈斷層」引發？學者：台灣缺乏「孕震帶」調查，更缺研究人才
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雖然清楚災害就發生在斷層處，但現階段對於斷層的研究仍有不足，地調所現在的研究受限於「活動斷層」的定義，只關注破裂到地表的活動斷層，而這次地震便凸顯出調查地底下「孕震帶」的重要性......
環境資訊中心記者 劉庭莉報導
17、18日台東關山及池上分別發生芮氏規模6.4、6.8的有感地震，深度僅約7公里，屬於極淺層地震，最大震度達到6強，是今年目前最大的地震，中央災害應變中心一級開設，花東地區災情仍在陸續修復中。
此次地震成因也仍分歧。中央氣象局今（19日）對外說明，本次地震發生的原因不會歸類在一個尚未被證實存在的中央山脈斷層上。然而學者指出，中央地調所過去只關注破裂到地表的活動斷層，這次地震凸顯出地底下「孕震帶」的重要性，中央山脈斷層的存在正慢慢為世人了解。此外，學者更提醒了國內地質研究人才「斷層」的隱憂。
兩起地震關聯為何？中央山脈斷層解讀各異，氣象局、學界看法不同
國立中央大學地震災害鏈風險管理中心研究員李錫堤認為，兩起地震分屬不同斷層，應皆為主震，17日晚上的關山斷層錯動誘發周圍的池上斷層錯動，如果只是餘震，兩起地震應屬同一斷層，不排除再牽動其他斷層的可能性。
台灣東部地震研究中心副研究員吳瑋哲則提出不同看法，兩起地震同屬中央山脈斷層系統，17日為較大的前震，18日才是主震，但目前都還只是初步判斷，實際情形仍須進行更深的研究。
公視報導，截至中央地調所去年出版的最新「台灣活動斷層分布圖」，尚不見中央山脈斷層的標示。
中央社18日報導，中央氣象局地震中心課長陳達毅初步研判，這兩起地震與中央山脈斷層系統有關。
但19日上午氣象局的對外說明記者會上，地震中心主任陳國昌解釋，由於地調所並沒有發現這個地區有錯裂或錯動的活動發生，因此沒有將中央山脈大斷層列為活動斷層之一。陳國昌說，目前並沒有實際的證據顯示中央山脈斷層存在，仍是一個尚待科學實際證實的區域，也不會將本次地震發生的原因歸類在中央山脈斷層上。
台大地質系退休教授陳文山則認為，中央山脈斷層是這十幾年來才掌握的斷層，目前推估長度從花蓮到恆春半島，約300公里長。過去因為深埋地底的關係一直找不到，是近十幾年來這個斷層開始出現地震，才慢慢了解它的存在。
缺乏對「孕震帶」調查 學者指：地震研究不該分屬兩部門
地震主要成因為斷層錯動，李錫堤認為，雖然清楚災害就發生在斷層處，但現階段對於斷層的研究仍有不足。經濟部地質調查所公布的斷層只涵蓋部分，還有未確認的、未露出地表的、外海、沿岸等斷層尚未進行調查。
相較於破裂到地表的「斷層帶」，未露出到地表、位於地表之下的斷層就稱為「孕震帶」。吳瑋哲指出，地調所現在的研究受限於「活動斷層」的定義，只關注破裂到地表的活動斷層，而這次地震便凸顯出調查地底下「孕震帶」的重要性。
然而地調所研究人員不足，且地震測報在交通部中央氣象局，單位不同不好合作。李錫堤指出，地調所及氣象局在地震方面應合作，甚至最好能合併作業，將地震測報移入地調所業務範圍。吳瑋哲也有提到，地調所及氣象局缺乏資訊整合，應加強合作，或成立統整災害研究部門，統一作業。
台灣唯一挖斷層的兩個人，國內地震學者也幾乎「斷層」
李錫堤還提到，台灣相較於日本對斷層的掌握仍不足，日本針對國內每條斷層都有進行開挖、定年，了解斷層在歷史上的錯動情形、次數，因此能預測未來30年斷層錯動的機率。
不過，開挖斷層成本太高，一條就高達上億，以台灣財政狀況可能無法支持。
「台灣唯一挖斷層的兩人就是我跟陳文山，但我們已經退休了。」李錫堤坦言，台灣對於斷層的地質研究調查經費少，加上缺乏年輕一輩傳承，進步緩慢，已經形成「斷層」。
汪中和則說，地調所雖然有在推動活斷層相關研究，但仍有許多未發現的活斷層存在於居住環境中，相關研究需要持續加強；政府也應輔導活斷層上的居民遷離，避免災害的發生。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！