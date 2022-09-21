英國一週工作4天實驗結果：縮減工時無損組織生產力，近9成企業傾向保留週休3日

英國企業曾於今（2022）年6月展開全球最大規模的一週工作4天實驗，日前主導機構釋出調查結果，指出多數參與組織給予工時調整政策正面評價，且近半數員工認為效率有所提升。

數據顯示70多家參與本次實驗的組織中，有78％認為這樣的調整是良好或順利的，僅2％表示具有挑戰性。此外，高達88％的組織表示，一週4天的工作制度效果不錯。

負責推動該實驗的機構包含NGO「全球一週4天運動組織（4 Day Week Global）」、智庫團體Autonomy以及劍橋大學、牛津大學和波士頓學院等研究人員。該計畫目前分別在英、美、加、紐、澳、愛爾蘭等6個國家進行為期半年的試驗，參與公司超過180間。

全球一週4天運動組織官網指出，全英國參與實驗的3300名員工，工作時間將所減為原本的80％，亦即每週僅須工作32小時，但工資仍維持不變，條件是承諾工作效率不會因此打折。

另外數據也指出，有86％的組織表示，他們可能會在11月實驗結束後繼續採納4天工作制。目前，有近一半（49％）的員工認為生產力有所提升，46%則表示工作表現維持不變。

「這樣的結果是令人鼓舞的。」全球一週4天運動組織執行長歐康納（Joe O’connor）說道。「若生產率能維持同樣水準，我們認為這將是工作效率上的重大成功。」

歐康納表示，並非所有一開始就參與實驗的組織都堅持到最後。他提到大約有五分之一的雇主退出，其中有超過一半甚至是在前期計畫階段就選擇離開。

《彭博社》報導，不少公司高管認為，他們面臨雙重挑戰，一方面必須克服產業與員工原本習慣的5天工作制，一方面又要調整工作流程，讓公司在4天內還是能獲得相同的生產力。

然而歐康納指出，公司退出的主要原因都是領導階層想太多，最後臨陣退縮。「他們在實驗前就開始試圖解決每個潛在的問題，但這是不可能的，因為生產力的提高與流程的改進都需要團隊來磨合、實現。」他說道。

歐康納也說明，領導階層和員工之間存在的不信任感也讓改革出現困難。他補充，主管有時認為自己的決策方式是開放且自下而上的，但實際上可能並非如此。

「實驗初始絕非簡單易做，所有重大的改變皆是如此。」參與實驗的英國NGO Waterwise總經理羅素（Nicci Russell）向《BBC》表示。「大家都喜歡多出一天的休假日，回辦公室時也精神煥發。這對我們的幸福有益，工作效率也絕對有所提升。」

另一方面，工作時間的縮短，也減緩了員工因通貨膨脹而衍生的生活開支危機。根據《衛報》，Autonomy計算一個人每週若有一天不需上班，將可為其省下每年大約1440英鎊（折合新台幣5萬1500元）的托嬰和340英鎊（折合新台幣1萬2000元）的通勤費用。

Autonomy研究主管斯特朗（Will Stronge）也表示，每週工作4天且不減薪，對於員工在未來幾年維持收支平衡將發揮關鍵作用。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺