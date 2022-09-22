結婚後才發現另一半其實是位變性人，有什麼方法可以結束這段婚姻嗎？

有位印度的女子在與丈夫結婚後生活上都沒有太大的問題，唯一讓她無法理解的是兩人結婚長達八年，前六年的時間丈夫都以各種藉口拒絕行房，直到丈夫聲稱自己前往外地做了減重手術後，才開始願意與她發生性行為，但結束後又會要求她不准對外透漏任何細節。

這讓她感到非常疑惑，在房間裝設了監視器，才發現原來自己一直以為的丈夫其實是位變性人，這讓她感到很生氣，一狀告上法院。

假如遇到自己的配偶在婚前欺騙自己，導致自己信以為真後與之結婚，在婚後發現真相後，有什麼方法可以來結束這段婚姻嗎？

其實在《民法》第997條中就有提到兩種情況：一種情況是受到詐欺，一種則是受到脅迫，只要在發現事實的六個月內，受害的一方都可以向法院提出撤銷婚姻。

例如婚前因為擔心一些疾病問題，而詢問配偶是否有所謂的遺傳疾病、愛滋病等等較為重大的情況，然而配偶卻選擇隱瞞，告訴自己身體一切健康，結果在婚後才發現對方實際上有相關疾病，那麼受到欺騙的一方在發現後，就能夠以此向法院提出撤銷婚姻。

當然，除了提出所謂的撤銷婚姻外，你也可以透過訴請離婚的方式來結束這段婚姻，儘管在《民法》第1052條第1項規定的各項事由當中並未提到所謂的遭另一半欺騙這件事，然而，眾所皆知一段婚姻的基礎就在於夫妻間的信任關係，假如另一半一直以來都在欺騙自己，那麼在發現事情真相的時候，這段婚姻就很難繼續下去。

遇到這種情況時，能以《民法》第1052條第2項，也就是「雙方有難以繼續維持婚姻的重大事由」來向法院訴請離婚。

以一開始的新聞為例，假設發生在台灣，女子在發現遭到丈夫欺騙多年，對丈夫已經完全失去信任，同時也對這段婚姻感到失望，希望兩人關係到此為止，這很明顯就能看出她沒有想要繼續這段婚姻的意思了，那麼她就能以雙方有難以維持婚姻的重大事由，提起離婚訴訟，透過法院的審理來結束彼此的夫妻關係。

夫妻間雖然都會有私人的領域，然而一些關乎婚姻維繫的事情仍應向對方坦白，假如為了能夠結婚就欺騙另一半，在東窗事發後，不僅會讓另一半對自己的信任就此消失，甚至還會導致另一半對自己產生怨恨；既然有心成為夫妻，就應該坦誠相對，相互理解，這樣才會是正確的交往方式。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航