台灣國民美食也溫暖了日本人的靈魂：胡椒餅、滷肉飯⋯⋯三家日本人在東京開的台灣小吃店

我們想讓你知道的是
許多來到台灣品嚐美食的日本人，也找到了他們心目中的最愛，進一步把這些台灣小吃心頭好帶回日本，這次，我們帶著好奇心，訪問了3家「日本人在東京開的台灣小吃店」，從另一個角度感受家鄉美食，若是有機會到東京，一定要和這些店主們聊聊：
文：林特
說到在日本人氣爆棚的台灣美食，首先出現在腦海裡的，應該非珍珠奶茶莫屬了吧，幾年前，珍珠奶茶店在日本各地如雨後春筍般冒出，而這一切的開端，據說是源自於日本大紅的台灣旅遊。
許多來到台灣品嚐美食的日本人，也找到了他們心目中的最愛，進一步把這些台灣小吃心頭好帶回日本，除了定番的珍珠奶茶、豆花等甜點，據說鹹豆漿這樣連在台灣當地都算有些奇特的早點品項，目前在日本都非常地受到歡迎。
雖然這一年來因為全球疫情，各國仍然處於幾近鎖國的狀態，不過這些飄洋過海到日本的台灣美食，依然默默受到當地人的喜愛。這次，我們帶著好奇心，訪問了3家「日本人在東京開的台灣小吃店」，從另一個角度感受家鄉美食，若是有機會到東京，一定要和這些店主們聊聊：
#01：道地窯烤，每日新鮮出爐的香氣——四ツ谷一餅堂
相信胡椒餅是許多台灣人從小吃到大的傳統美食，熱呼呼的餅從窯裡出爐，餅皮香脆、內餡肉汁飽滿，尤其是天氣冷的時候，路過攤子被香氣吸引，不來一顆都難，這或許也是饒河街的老牌胡椒餅攤上，永遠都大排長龍的原因吧。
在東京中央線上的四谷，也開了一家道地的胡椒餅店——四ツ谷一餅堂，說是胡椒餅店，不如說是一家台式早餐兼茶點店，店內販售店主手作的鳳梨酥、芝麻餅、花生餅、南瓜酥、紫芋酥，還有自家製的豆漿，與來自台灣的凍頂烏龍茶、四季春茶等等。
四ツ谷一餅堂最特別的，是早上8點開門並提供燒餅與豆漿、鹹豆漿等早點，10點半的燒餅時間結束之後，11點到下午2點半之間，是熱騰騰胡椒餅的出爐時間。
店內以溫潤的木頭材質作為主要的設計元素，氣氛很好。當初開店時許多台灣朋友送給店主的一些小標示，也被裝飾在店裡，看起來就像台北街角的小咖啡廳，而店內播放的音樂，竟然是台灣電台的好事聯播網直播。
店家座落於辦公室、住宅與學校（上智大學、台灣學校等）之間，聚集了各個年齡層的人們，店主浅古崇之說，店裡的客人大概有20％是台灣人，而日本客人中大約有8成是女性，在沒辦法出國的時期，想到店裡來感受台灣氣氛的客人，比想像中的還多。
至於為什麼會在日本開一家台灣風格的餅店呢？
店主浅古崇之大概從15年前開始到台灣旅行，也在台灣認識了許多好友，「台灣的人們非常親切，美味的食物也很多，還有看不完的美麗景色，我漸漸地沈浸在這些人事物當中，被台灣的一切深深吸引，之後又再去了好幾次，次數多到自己都要數不清。」
在台灣旅行時，店主像是被召喚一樣，被胡椒餅的美味所吸引，心想著「老了以後來賣胡椒餅吧」，不過因為疫情影響了當時的工作，所以這個理想中的退休生活，就提早開始了。「雖然東京也有其他店家販售胡椒餅，不過並不像我們有像台灣一樣的道地窯爐。每天一早開始準備到晚上，手工製作自己最喜歡的豆漿、烘烤紫芋酥等各種小食，日子過得非常快樂。」
至於在日本流行的其他台灣小吃，店主表示，從珍珠奶茶開始，滷肉飯、古早味蛋糕等的小店非常多，「雖然下個流行是什麼還不知道，不過我很希望下個流行的是鵝肉！如果一有機會去台灣，首先一定要去多拜訪幾家胡椒餅店，然後再去最喜歡的鵝肉店！」
#02：連台灣人都豎起大拇指——帆帆魯肉飯
某次到東京武道館看演唱會，結束後和朋友到「鳥貴族」居酒屋的聚會上，認識了唐澤千帆，會說一點中文的她，原來是個聽團仔，她在酒席上把喜愛的台灣樂團如數家珍般一個個列出來，拍謝少年、透明雜誌、旺福等等，那時我還不知道，她原來是日本「人氣台灣小吃店」帆帆魯肉飯的老闆。
滷肉飯大概是最能代表台灣小吃的靈魂食物之一，雖然看起來簡單，但它就像肉圓、肉粽一樣，在台灣是能引起「南北戰爭」的重要美食。而熱愛台灣的帆帆魯肉飯店主，就是在第一次到台北旅行的時候，愛上了這道平民美食。
因為對台灣的滷肉飯念念不忘，希望在平時也能吃到滷肉飯，千帆開始嘗試動手做，一邊研究、一邊詢問台灣朋友們的阿姨奶奶們，綜合了許多在地的建議，像是要用什麼滷包、醬油等等。之後更利用假日的時間，在朋友的咖啡店裡賣起了週末限定的滷肉飯，而又因為受到大好評，因此在去年11月時，毅然辭去上班族的工作，在三軒茶屋當起了滷肉飯老闆娘。
帆帆魯肉飯的「看板menu」除了滷肉飯、滷蛋之外，還有台式泡菜和涼拌乾絲，套餐的附湯每週更換，幸運的時候還能喝到貢丸湯。千帆想把台灣滷肉飯的美味讓更多日本人知道，所以她不賣其他小吃，只賣滷肉飯。
位於三軒茶屋的帆帆魯肉飯，店內裝潢也儘可能的還原台灣老宅的樣貌，從牆面到地板的配色、材質選擇，一直到餐桌上的碗盤小物，都是店主到台灣旅行時一點一點收集來的，店門口的招牌也是依照老窗花的樣式來訂做。「許多到店裡來的客人都說感覺就像在台灣一樣，特別是在日本生活已久的台灣人，都覺得好懷念。」店主說。
帆帆魯肉飯的客人，大多是慕名而來，除了熱愛台灣的日本人、在日本生活的台灣人，也有一些附近的居民，「雖然他們對滷肉飯這種食物還不太了解，不過吃過之後大家都很喜歡，也都會再來光顧，這真是令人開心的事。」
而談及下一個會在日本大紅的台灣美食，千帆覺得可能會是古早味蛋糕，「不過我還是希望最愛的滷肉飯能大紅大紫！」
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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