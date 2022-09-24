台灣國民美食也溫暖了日本人的靈魂：胡椒餅、滷肉飯⋯⋯三家日本人在東京開的台灣小吃店

文：林特

說到在日本人氣爆棚的台灣美食，首先出現在腦海裡的，應該非珍珠奶茶莫屬了吧，幾年前，珍珠奶茶店在日本各地如雨後春筍般冒出，而這一切的開端，據說是源自於日本大紅的台灣旅遊。

許多來到台灣品嚐美食的日本人，也找到了他們心目中的最愛，進一步把這些台灣小吃心頭好帶回日本，除了定番的珍珠奶茶、豆花等甜點，據說鹹豆漿這樣連在台灣當地都算有些奇特的早點品項，目前在日本都非常地受到歡迎。

雖然這一年來因為全球疫情，各國仍然處於幾近鎖國的狀態，不過這些飄洋過海到日本的台灣美食，依然默默受到當地人的喜愛。這次，我們帶著好奇心，訪問了3家「日本人在東京開的台灣小吃店」，從另一個角度感受家鄉美食，若是有機會到東京，一定要和這些店主們聊聊：

相信胡椒餅是許多台灣人從小吃到大的傳統美食，熱呼呼的餅從窯裡出爐，餅皮香脆、內餡肉汁飽滿，尤其是天氣冷的時候，路過攤子被香氣吸引，不來一顆都難，這或許也是饒河街的老牌胡椒餅攤上，永遠都大排長龍的原因吧。

在東京中央線上的四谷，也開了一家道地的胡椒餅店——四ツ谷一餅堂，說是胡椒餅店，不如說是一家台式早餐兼茶點店，店內販售店主手作的鳳梨酥、芝麻餅、花生餅、南瓜酥、紫芋酥，還有自家製的豆漿，與來自台灣的凍頂烏龍茶、四季春茶等等。

四ツ谷一餅堂最特別的，是早上8點開門並提供燒餅與豆漿、鹹豆漿等早點，10點半的燒餅時間結束之後，11點到下午2點半之間，是熱騰騰胡椒餅的出爐時間。

店內以溫潤的木頭材質作為主要的設計元素，氣氛很好。當初開店時許多台灣朋友送給店主的一些小標示，也被裝飾在店裡，看起來就像台北街角的小咖啡廳，而店內播放的音樂，竟然是台灣電台的好事聯播網直播。

店家座落於辦公室、住宅與學校（上智大學、台灣學校等）之間，聚集了各個年齡層的人們，店主浅古崇之說，店裡的客人大概有20％是台灣人，而日本客人中大約有8成是女性，在沒辦法出國的時期，想到店裡來感受台灣氣氛的客人，比想像中的還多。

至於為什麼會在日本開一家台灣風格的餅店呢？

店主浅古崇之大概從15年前開始到台灣旅行，也在台灣認識了許多好友，「台灣的人們非常親切，美味的食物也很多，還有看不完的美麗景色，我漸漸地沈浸在這些人事物當中，被台灣的一切深深吸引，之後又再去了好幾次，次數多到自己都要數不清。」

在台灣旅行時，店主像是被召喚一樣，被胡椒餅的美味所吸引，心想著「老了以後來賣胡椒餅吧」，不過因為疫情影響了當時的工作，所以這個理想中的退休生活，就提早開始了。「雖然東京也有其他店家販售胡椒餅，不過並不像我們有像台灣一樣的道地窯爐。每天一早開始準備到晚上，手工製作自己最喜歡的豆漿、烘烤紫芋酥等各種小食，日子過得非常快樂。」

至於在日本流行的其他台灣小吃，店主表示，從珍珠奶茶開始，滷肉飯、古早味蛋糕等的小店非常多，「雖然下個流行是什麼還不知道，不過我很希望下個流行的是鵝肉！如果一有機會去台灣，首先一定要去多拜訪幾家胡椒餅店，然後再去最喜歡的鵝肉店！」

某次到東京武道館看演唱會，結束後和朋友到「鳥貴族」居酒屋的聚會上，認識了唐澤千帆，會說一點中文的她，原來是個聽團仔，她在酒席上把喜愛的台灣樂團如數家珍般一個個列出來，拍謝少年、透明雜誌、旺福等等，那時我還不知道，她原來是日本「人氣台灣小吃店」帆帆魯肉飯的老闆。

滷肉飯大概是最能代表台灣小吃的靈魂食物之一，雖然看起來簡單，但它就像肉圓、肉粽一樣，在台灣是能引起「南北戰爭」的重要美食。而熱愛台灣的帆帆魯肉飯店主，就是在第一次到台北旅行的時候，愛上了這道平民美食。

因為對台灣的滷肉飯念念不忘，希望在平時也能吃到滷肉飯，千帆開始嘗試動手做，一邊研究、一邊詢問台灣朋友們的阿姨奶奶們，綜合了許多在地的建議，像是要用什麼滷包、醬油等等。之後更利用假日的時間，在朋友的咖啡店裡賣起了週末限定的滷肉飯，而又因為受到大好評，因此在去年11月時，毅然辭去上班族的工作，在三軒茶屋當起了滷肉飯老闆娘。

帆帆魯肉飯的「看板menu」除了滷肉飯、滷蛋之外，還有台式泡菜和涼拌乾絲，套餐的附湯每週更換，幸運的時候還能喝到貢丸湯。千帆想把台灣滷肉飯的美味讓更多日本人知道，所以她不賣其他小吃，只賣滷肉飯。

位於三軒茶屋的帆帆魯肉飯，店內裝潢也儘可能的還原台灣老宅的樣貌，從牆面到地板的配色、材質選擇，一直到餐桌上的碗盤小物，都是店主到台灣旅行時一點一點收集來的，店門口的招牌也是依照老窗花的樣式來訂做。「許多到店裡來的客人都說感覺就像在台灣一樣，特別是在日本生活已久的台灣人，都覺得好懷念。」店主說。

帆帆魯肉飯的客人，大多是慕名而來，除了熱愛台灣的日本人、在日本生活的台灣人，也有一些附近的居民，「雖然他們對滷肉飯這種食物還不太了解，不過吃過之後大家都很喜歡，也都會再來光顧，這真是令人開心的事。」

而談及下一個會在日本大紅的台灣美食，千帆覺得可能會是古早味蛋糕，「不過我還是希望最愛的滷肉飯能大紅大紫！」