本土增4萬6673例、39死，王必勝：確診連2天減少，仍須觀察1至2週才能確定下降趨勢
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針對確診人數連續2天下降，是否意味高峰已過，王必勝回應，現在看到的降幅以及天數還太少， 沒辦法用來直接判斷高峰是否已過。下降趨勢有沒有形成，仍須觀察1至2週才能確定，因此這幾天很關鍵。
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增4萬6902例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬6673例本土個案及229例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。
周志浩表示，今日確診人數比起上週三下降6％，且北、中、南地區皆出現下降趨勢，是一個好的現象，也希望能夠持續下去。
指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
今日死亡個案中，包含一名3歲男童，曾接種過1劑疫苗，且本身有語言發育相關疾病。9月16日曾出現相關新冠症狀，當天快篩陽性確診，並於看診後服藥照顧。然而，該名男童隔日上午被家人發現昏迷且有嘔吐物，到院前已無心跳與呼吸，急救後仍不幸過世。
兒童重症部分則是新增6例MIS-C個案，除了1例預計今日將順利出院，其他5例都已康復出院。就特殊2個案羅一鈞說明，其中一位4歲女童，5月28日曾經確診，9月6日開始出現發燒、腹痛等症狀，隨後出現草莓舌、結膜炎、嘴唇乾裂等，發病與確診時間間距101天，為最長。
另一名為5歲男童，未接種過疫苗且無慢性病史，8月20日曾出現發燒、紅眼等症狀。經超音波檢查顯示冠狀動脈擴大、心臟收縮力下降，轉入加護病房治療後病況逐漸好轉，順利於9月17日康復出院。
指揮中心宣布，住宿式及社區式照護機構定期公費快篩措施延長至10月31日止，實施內容均不變。
另外，由於前一批Novavax疫苗幾乎快施打完畢，因此指揮中心再進口50.4萬劑供國人施打，預計於明（22）日早抵台。王必勝指出，ACIP先前審查通過12至18歲青少年也可施打，Novavax除了屬次單位蛋白疫苗，效果不錯且副作用也低，可多加推廣作為基礎劑與追加劑使用，預計9月30日配送至各地。
針對確診人數連續2天下降，是否意味高峰已過，王必勝回應現在看到的降幅以及天數還太少， 沒辦法用來直接判斷高峰是否已過。下降趨勢有沒有形成，仍須觀察1至2週才能確定，因此這幾天很關鍵。
王必勝強調，開放邊境要先度過高峰、確定趨勢向下，現在看起來有機會；若能達成這些條件，開放時程的提前才有可能。另外，考慮開放的面向，尚包含總量管制、簽證、禁團令解除、自主防疫措施等。
面對工商界、旅遊業者呼籲改行0+7入境免隔離，王必勝回應，社會上有很多團體或個人都站在自己的立場去找想，其實再正常不過，但整體防疫政策都必須與觀光、經濟取得平衡，無論是3+4或0+7在每個階段都有其功用，並非沒有意義，指揮中心的策略是穩健開放，相關規劃都在進行中，很快就會有一個結果。
關於通訊診察擴大適用對象，羅一鈞解釋無論是疫情時期或是後疫情時期都適用，目前衛福部《通訊診察治療辦法》的修訂對象，包含已經治療穩定的病人、安寧照護病人、身障與社福機構住民、矯正機關收容人，以及特殊疫情時期就醫不便的患者，希望能透過視訊診療的方式，提升看診便利性、維護病人權益。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
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想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
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