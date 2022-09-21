本土增4萬6673例、39死，王必勝：確診連2天減少，仍須觀察1至2週才能確定下降趨勢

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增4萬6902例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬6673例本土個案及229例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。

周志浩表示，今日確診人數比起上週三下降6％，且北、中、南地區皆出現下降趨勢，是一個好的現象，也希望能夠持續下去。

指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

今日死亡個案中，包含一名3歲男童，曾接種過1劑疫苗，且本身有語言發育相關疾病。9月16日曾出現相關新冠症狀，當天快篩陽性確診，並於看診後服藥照顧。然而，該名男童隔日上午被家人發現昏迷且有嘔吐物，到院前已無心跳與呼吸，急救後仍不幸過世。

兒童重症部分則是新增6例MIS-C個案，除了1例預計今日將順利出院，其他5例都已康復出院。就特殊2個案羅一鈞說明，其中一位4歲女童，5月28日曾經確診，9月6日開始出現發燒、腹痛等症狀，隨後出現草莓舌、結膜炎、嘴唇乾裂等，發病與確診時間間距101天，為最長。

另一名為5歲男童，未接種過疫苗且無慢性病史，8月20日曾出現發燒、紅眼等症狀。經超音波檢查顯示冠狀動脈擴大、心臟收縮力下降，轉入加護病房治療後病況逐漸好轉，順利於9月17日康復出院。

指揮中心宣布，住宿式及社區式照護機構定期公費快篩措施延長至10月31日止，實施內容均不變。

另外，由於前一批Novavax疫苗幾乎快施打完畢，因此指揮中心再進口50.4萬劑供國人施打，預計於明（22）日早抵台。王必勝指出，ACIP先前審查通過12至18歲青少年也可施打，Novavax除了屬次單位蛋白疫苗，效果不錯且副作用也低，可多加推廣作為基礎劑與追加劑使用，預計9月30日配送至各地。

針對確診人數連續2天下降，是否意味高峰已過，王必勝回應現在看到的降幅以及天數還太少， 沒辦法用來直接判斷高峰是否已過。下降趨勢有沒有形成，仍須觀察1至2週才能確定，因此這幾天很關鍵。

王必勝強調，開放邊境要先度過高峰、確定趨勢向下，現在看起來有機會；若能達成這些條件，開放時程的提前才有可能。另外，考慮開放的面向，尚包含總量管制、簽證、禁團令解除、自主防疫措施等。

面對工商界、旅遊業者呼籲改行0+7入境免隔離，王必勝回應，社會上有很多團體或個人都站在自己的立場去找想，其實再正常不過，但整體防疫政策都必須與觀光、經濟取得平衡，無論是3+4或0+7在每個階段都有其功用，並非沒有意義，指揮中心的策略是穩健開放，相關規劃都在進行中，很快就會有一個結果。

關於通訊診察擴大適用對象，羅一鈞解釋無論是疫情時期或是後疫情時期都適用，目前衛福部《通訊診察治療辦法》的修訂對象，包含已經治療穩定的病人、安寧照護病人、身障與社福機構住民、矯正機關收容人，以及特殊疫情時期就醫不便的患者，希望能透過視訊診療的方式，提升看診便利性、維護病人權益。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺