上海、成都、拉薩先後封城，中國醫藥論壇自詡「核酸盛世」激起民憤
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在被封城將近二十天後，中國西南大都市成都週一解除了疫情封控。西藏首府拉薩則稱抗疫仍在「關鍵期」。過去的週末，一場自詡「核酸盛世」的商業論壇成為網民批評的焦點。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
成都市COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控部門9月18日發布通告稱，成都全市將從9月19日零時起，恢復生產生活秩序，公共運輸、地鐵等公共交通全面恢復運行。但通告要求區、市、縣繼續常態化開展核酸檢測。市民被要求每週至少完成1次核酸檢測；市民進入公共場所、小區或乘坐公共交通工具時，仍須查驗72小時內的核酸陰性證明。
9月1日，成都因發現新冠疫情全城封控，兩周後才宣佈在「無社會面新增病例」地區，逐步恢復正常生產生活秩序。成都是繼上海之後，中國第二個因疫情被長時間封控的千萬人口大城市。
成都宣佈解封之際，西藏自治區首府拉薩市政府為防疫工作不足向民眾道歉。9月17日晚，在拉薩市政府新聞辦召開的防疫工作工作新聞發布會上，負責官員稱，防疫工作中暴露出「準備不足、能力不足、應對不足、執行不力的短板和弱項。」問題包括：前期核酸檢測能力不足；轉運組織不高效，賦碼不及時；個別方艙開艙倉促，前期管理和後勤保障不到位；中高風險區服務保障不到位，個別物資保供不及時等。
拉薩從8月初發現疫情後就開始在部分地區實施封控，後來擴展到全市，迄今已持續了一個多月。期間在社群網站上也出現過民眾因生活基本需求得不到保障呼籲求援、抱怨隔離條件惡劣、當局管理不力的聲音，但在網路上沒有引發像對上海、成都封城的關注度。
現在拉薩當局承諾「直面問題、改進不足，進一步改善防控措施、暢通民意訴求渠道」，爭取盡快恢復正常生產生活秩序。
「核酸盛世」激起民憤
過去這個週末，「核酸盛世」在中國網路上成為討論的熱詞。這一說法出自一則宣傳「2022核酸藥物產業高峰（杭州）論壇」的活動廣告。該論壇據稱旨在透析核酸藥物全產業鏈，促進產學研融合，促進中國核酸藥物產業化發展。而論壇主題則為「核酸盛世今宵會・共洽產業未來觀」。
「核酸盛世」的用語引起網民的憤怒。人們感嘆，在「檢測常態化」讓民眾日常生活受盡折磨的情況下，醫藥行業卻在歡呼「盛世」，收割利益還不嫌露骨。
官媒平台也出現批評的聲音。《新京報》線上9月17日發出一篇快評稱相關醫藥企業這種自謂的「核酸盛世」，「不過是一場『低級紅』『高級黑』的伎倆。」署名為「胡不歸（媒體人）」的評論指出，新冠疫情背景下，「公眾對於核酸產業的相關訊息是高度敏感的。」這種「玩弄概念甚至企圖以此牟取眼前利益」的做法，是「挑逗甚至傷害了公眾情緒。」
據多家海外中文媒體報導，評論在《新京報》刊出後不久即被刪除。在引起廣泛批評後，有關論壇主辦單位將主題更改為「核酸英才今宵會・共洽產業未來觀」，後來又在9月17日宣佈取消論壇活動。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！