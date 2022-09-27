金馬獎一甲子：如何從反共抗俄宣傳，走到今日的年度電影盛會？
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金馬獎舉辦逾60年，部分年度因當政者追求新意或主辦單位輪替，獎座曾重新設計，例如在57年改由新聞局主辦就曾重新徵求金馬獎座設計，但從第24屆之後，則繼續延用楊英風先生設計的馬身樣式迄今。
每逢11月，大家總是期盼喜愛的電影，成為今年金馬獎的大贏家！這興辦將近一甲子的獎項，在60年前究竟有什麼樣的契機與轉折，成就今日眾所皆知的金馬獎，就讓我們一起來探尋吧。
眾所熟知的金馬獎，首屆典禮是於民國（以下同） 51年由行政院新聞局電影檢查處舉辦。不過，最早興辦的起源可追溯至41年。當時，政府亟欲扶植電影事業，由專責電影事業輔導會議的內政部草擬輔導方案，邀請國防部、教育部、外交部、財政部、僑務委員會，以及台灣省新聞處、教育廳等機關共同討論（圖1），並依照外交部的建議，加強反共抗俄的宣傳，以落實國家政策的推行。
時值我國電影事業起步階段，政府尚無主管機關統籌規劃，而是由各部會依其業務範圍各司其職，包括教育部電化教育組與電化教育輔導會議、行政院新聞局、內政部新聞檢查處與電影事業輔導會議等，針對積極輔導電影事業的主辦機關，以及開設電影人員訓練班、編譯電影刊物及獎勵等工作預算編列問題，幾經討論後，42年9月依總統指示，關於戲劇電影藝術事業之輔導由教育部主責，所需經費列入該部預算。
45年2月，教育部成立電影事業輔導委員會，12月陳報行政院《國產電影事業輔導方案草案》，經行政院交由新聞局、財政部等機關研議，續於47年5月行政院核定後（圖2），當月由教育部公布施行，輔導事項包含提供資金貸款、器材進口、劇本徵集、人才培植等必要協助，並明訂審定內容及技術均能配合國策，發揮教育宣傳效果者，給予獎金、獎狀或獎品，至於給獎標準另外訂定。
輔導辦法施行六個月後，行政院即於47年11月8日應當時港九影劇自由總會主席王元龍的請求，頒令為發展國語電影事業，由消極補助改為積極獎勵，凡台、港各地國語影片能配合國家政策，或具有深厚之倫理教育意義，或技藝精良達國際水準者，均可撥發獎助金新台幣130萬元（約港幣30萬元），同時裁撤教育部電影事業輔導委員會，後續相關輔導辦法規定業務，則交由行政院新聞局辦理。
行政院新聞局旋即於47年12月訂定《四十七年度獎勵國語影片辦法草案》，並召開「國語影片小組會議」第一次會議討論修正後，於48年1月由行政院公布施行。短短一年內，電影事業獎勵輔導範圍由原本「國產」電影限縮為「國語」影片，地方語影片必須有國語拷貝才視同國語片，且在前述會議中原本作成「如地方語影片特殊優良者申請獎勵時，另案辦理」之決議，經行政院核示為暫緩辦理。雖然，這項制度為我國電影史奠下獎勵基礎，且引領接續電影發展方向，但對於當時正蓬勃發展的台語電影卻猶如按下了慢速鍵。
48年2月，開始接受外界的申請，總計有劇情片120部以及紀錄片16部參與評選，經由相關機關及專家會同組織評審委員會議評分後，該年度有劇情片特別、優等及普通獎共47部，紀錄片優等及普通獎共6部，以及個人技術獎30人獲獎，合計發出新台幣122萬元、金鼎7座、金鐘及金爵各1座、金牌20枚。往後除了49年因八七水災造成國內嚴重災情，獎勵金由130萬元降為80萬元，其餘獎勵範圍、評獎方式及標準等，都在47年及49年奠定的基礎上賡續辦理。
至於大家熟知的第一屆金馬獎，相較49年及50年都是以獎金作為獎勵，51年獎勵國語影片辦法首次以金馬獎座作為影片類獎勵，並分為大、中、小三個等級頒發，條文內容也趨完善，包含明確訂定評審組別與組成、分數占比，以及新增最佳音樂獎項並舉辦國語影展暨頒獎典禮，經行政院51年5月核定公布獎勵辦法後，於同年6月接受申請，合計劇情片30部、紀錄片8部參獎，並經2個月評審，首屆的金馬獎頒獎典禮就在51年10月31日登場，由當時行政院副院長王雲五主持，國內及港九地區製片公司（廠）均組團出席領獎，場面相當熱烈。
獲得頒發金馬獎座的劇情片及紀錄片共計7部，當年最大獎則為《星星月亮太陽》，一共榮獲了最佳劇情片、最佳編劇、最佳女主角及最佳彩色攝影等4項大獎，飾演女主角的尤敏親自出席領獎並獲頒發證書（圖3）。
51年，首次舉辦國語影展暨頒獎典禮，對於從業人員具相當大的鼓勵作用，社會輿論亦多所稱道。52年，獎勵國語影片辦法係修正51年公布之辦法，頒獎典禮選在國光大戲院舉辦，得獎名單為事先對外公布方式，看板上列有當年度的得獎名單，吸引許多民眾前來觀看。
事隔一甲子之後，該年度仍為大家所知悉的就是電影《梁山伯與祝英台》一片，除了是大型金馬獎的得獎作品之外，連同最佳導演、最佳女主角、最佳剪輯及最佳音樂都是由該片榮獲，更為大家所津津樂道的就是飾演男主角的凌波女扮男裝，異於獎勵辦法中的最佳男主角或女主角，最後頒給最佳演員特別獎，比照獎勵辦法獎給新台幣4萬元。該部影片締造當年國語影片賣座的空前紀錄，放映長達2個月，而凌波抵台舉行記者會、遊街及參加頒獎，大放異彩，造成轟動，所到之處人潮湧現。
值得一提的是，金馬獎獎座的樣式，相較於第一屆造型，第二屆係由擅長雕刻的知名藝術家楊英風先生重新設計（圖4），造型更為意興風發，向前奔躍之姿象徵了金馬獎引領華語電影奔騰不息之意。金馬獎舉辦逾60年，部分年度因當政者追求新意或主辦單位輪替，獎座曾重新設計，例如在57年改由新聞局主辦就曾重新徵求金馬獎座設計，但從第24屆之後，則繼續延用楊英風先生設計的馬身樣式迄今。
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資料怎麼自己動？公部門的數位轉型，「數位治理」讓報稅、補助申請更簡單！
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隨著數位發展部的正式成立，臺灣公部門的數位轉型也邁入全新階段。我們透過專訪數位發展部數位政府司的王誠明司長，帶大家認識臺灣「數位治理」發展的前世今生，以及如何應用「MyData」串聯、應用既有資料，改變我們的日常生活！
資通訊科技的日新月異驅動社會飛速發展，無論日常購物、娛樂消遣甚至是人際互動，網路與各式數位服務幾乎滿足了現代人生活過半的需求。在這樣的背景之下，不只企業緊緊跟隨數位轉型浪潮，積極開展創新技術與服務，政府部門也開始導入資料及數據分析技術，善用「數位治理」驅動公共服務模式的變革，重塑民眾對於政府服務的想像。未來數位治理不只是要讓民眾申請資料更簡便，更希望能透過資料讓企業創新，同時也做到提供客製化個人服務的目標。
從資料應用發展創新服務，結合數位科技打造公私協力的智慧政府
我們一定都能有感數位治理帶來的改變，在2021年面對新冠疫情時推出的口罩供需資訊平台、健保快易通APP、健康存摺等的整合應用服務，我們多多少少都有用過。前者透過釋出口罩庫存量及特約藥局等開放資料，促成公部門與民間社群的協力合作，將「資料」轉化成簡易使用、更新即時的便民服務，讓大家知道可以到哪裡去買口罩；後者則整合臺灣健保系統，透過數位技術將資料公開及串聯，打造創新健康平台，不只個人就醫、查詢更加方便，也奠定了後續數位醫療服務的發展基礎。
不只是民眾有感，從國際評比的角度來看，在2021年早稻田大學與國際資訊長協會（International Academy of CIO, IAC）合作辦理的世界各國政府數位評比中，臺灣在全球64個主要經濟體中排名第10名，較2020年進步1名，在整體國際中表現也算前段班。
那政府是從什麼時候開始數位化的呢？源頭可以追溯到1998年時推動的「電子化政府計畫」。長期投身電子化政府計畫的規劃與推動的數位發展部數位政府司司長王誠明回憶道：
「那時政府發展許多大型網路、服務資訊上網等基礎建設，並將戶政、地政等民生領域的人工服務流程優化為電子化的線上服務，過程累積了不少可應用的資料庫及大型資訊系統；到了2017年，安全傳輸、資訊分析整合等技術也漸漸成熟，國內外都意識到『資料』是提供服務的重要元素，於是政府便開始更著重於資料的分析與應用。」
從那時起，政府秉持著讓民眾參與政府運作的開放精神，展開「服務型智慧政府推動計畫」，以民眾關切議題的數位服務為優先項目，透過開放高應用價值資料與即時分析技術，提供民間資料應用的空間，或是由機關主動開發相關服務，不只對外增強政府的公共服務能力，對內也改善民主治理的運作機制，回應整體社會的數位化需求。
資料運用思維轉變：「資料治理」作為政策發展方針
王誠明司長特別強調，雖然電子化政府與智慧化政府乍看都是透過電子產品及數位技術加速政府服務，但在執行思維上卻有根本性的差別。傳統的政府服務多半從「公共事務管理」的角度思考，例如報稅、戶政、地政等，都朝向便於管理者管理的角度去開發；但在智慧化政府的發展觀念中，政府反而會站在民眾的角度思考，利用資料開放與分析技術等方式，鼓勵公私單位開發更多數位服務。例如過去政府開放實價登錄、公車路線、空氣品質等即時資料，衍生出實價登錄地圖、台北等公車等多元應用的APP，這些都是透過資料治理來滿足民眾生活需求的最佳範例。
隨著資料治理概念的深化，臺灣Open Data的服務也逐漸成熟，甚至在英國開放知識基金會（OKFN）的開放資料國際評比中獲得世界第一的殊榮。於是2015年，國發會從「賦權」概念出發、強調資料作為精準數位服務的基礎，打造「數位服務個人化」（MyData）資料自主服務，以「民眾自主決定資料如何使用、給誰用」的核心精神，打開政府服務的里程碑。
在過去，若民眾要到銀行辦理開戶或貸款等業務時，會因需要出示相關證明，所以得耗費許多時間往返機關與銀行辦理。如今透過MyData平台，辦理者經過不同等級的身分驗證後，就能即時將指定資料傳輸給指定機關，而且過程中民眾也可以隨時追蹤，知道資料傳到什麼地方、被誰使用；倘若資料不慎被盜用，民眾也能第一時間收到簡訊和Email通知來即時處理。
MyData平台的服務不只強化食醫住行育樂等民生領域的數位服務，王誠明司長也說，當中央與地方整合成熟之後，也希望跨足私部門，從監管力道強的金融產業開始，漸漸延伸至監管力道較弱，卻與民生息息相關的產業（如醫療），甚至期待在最終階段引入AI服務，落實資料智慧應用。舉例來說，未來民眾失業時只要告訴政府「我失業了」，MyData平台就能主動查詢、分析民眾同意開放的資料，藉由資料彙整及AI分析的智慧服務，主動回饋民眾如何申請補助、提供就業輔導等個人化建議。
由內而外深化數位治理，組織再造迎擊轉型挑戰
當政府則從「資料」的角度出發，打造新型態的公共服務模式時，「資料」不只化身為政府或企業組織間最珍貴的資產，也成為一切數位服務發展根基。不過，成千上萬的資料該如何妥善的管理、安全的傳輸、合法的應用，也成為智慧化政府發展過程的關鍵課題。對此，王誠明司長也坦言，這正是政府在轉型過程中面臨的三大挑戰：機關本身思維與行事風格的轉變、跨機關間資料傳輸的法律規範適用性，以及資料本身的個資保護問題。
所以如今政府透過組織再造，成立位階更高、權責更集中的「數位發展部」，把過去可能分別是通傳會、經濟部、國發會資管處、行政院資安處在做的事情重新整合，回應這些轉型過程中跨機關、跨領域的複雜問題，讓轉型過程中無論公私部門都有可以共同討論、解決問題的夥伴。
「數位轉型其實是一個持續的過程，它不是像轉骨一樣瞬間。它是一個持續的滾動調整，根據社會需要和當下技術，讓服務做得更好。」
王誠明司長也說，正因轉型是漫長的過程，所以數位發展部的角色就是在調整過程中能靈活運作、協調合作的機關，讓無論技術、制度、法律等層面的政府服務都能與資安會緊密結合，正確導入數位治理制度，落實資安與個資保護。
持續落實、不斷提升：數位治理永無止境
最後，王誠明司長也強調，深化數位治理不只該思考如何運用數位服務提升機關效能，也包含怎麼找出社會中沒能力使用數位服務的人，並給予幫助。若要達成這樣的目標，倚靠的就不只是技術成長，還包含整體數位環境的建置。仔細觀察臺灣社會近年的轉變，就能發現不少相似的痕跡──越來越多的數位服務不只作為應用的工具，深化公共服務效率及公民參與的可能性，還能打破傳統框架，成為新興的溝通媒介，建立公私部門之間不同的協力模式；更甚至我們還能從視訊看診、健康存摺等疫情應對措施中學習，也相信未來國家再度面臨困難或風險時，在數位治理的增能之下，可以更快速的恢復，並透過完善的數位工具解決難題，從中學習並不斷的強化精進。
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