金馬獎一甲子：如何從反共抗俄宣傳，走到今日的年度電影盛會？

每逢11月，大家總是期盼喜愛的電影，成為今年金馬獎的大贏家！這興辦將近一甲子的獎項，在60年前究竟有什麼樣的契機與轉折，成就今日眾所皆知的金馬獎，就讓我們一起來探尋吧。

眾所熟知的金馬獎，首屆典禮是於民國（以下同） 51年由行政院新聞局電影檢查處舉辦。不過，最早興辦的起源可追溯至41年。當時，政府亟欲扶植電影事業，由專責電影事業輔導會議的內政部草擬輔導方案，邀請國防部、教育部、外交部、財政部、僑務委員會，以及台灣省新聞處、教育廳等機關共同討論（圖1），並依照外交部的建議，加強反共抗俄的宣傳，以落實國家政策的推行。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖1：「電影事業輔導方案」辦理情形。

時值我國電影事業起步階段，政府尚無主管機關統籌規劃，而是由各部會依其業務範圍各司其職，包括教育部電化教育組與電化教育輔導會議、行政院新聞局、內政部新聞檢查處與電影事業輔導會議等，針對積極輔導電影事業的主辦機關，以及開設電影人員訓練班、編譯電影刊物及獎勵等工作預算編列問題，幾經討論後，42年9月依總統指示，關於戲劇電影藝術事業之輔導由教育部主責，所需經費列入該部預算。

45年2月，教育部成立電影事業輔導委員會，12月陳報行政院《國產電影事業輔導方案草案》，經行政院交由新聞局、財政部等機關研議，續於47年5月行政院核定後（圖2），當月由教育部公布施行，輔導事項包含提供資金貸款、器材進口、劇本徵集、人才培植等必要協助，並明訂審定內容及技術均能配合國策，發揮教育宣傳效果者，給予獎金、獎狀或獎品，至於給獎標準另外訂定。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖2：國產電影事業輔導辦法。

輔導辦法施行六個月後，行政院即於47年11月8日應當時港九影劇自由總會主席王元龍的請求，頒令為發展國語電影事業，由消極補助改為積極獎勵，凡台、港各地國語影片能配合國家政策，或具有深厚之倫理教育意義，或技藝精良達國際水準者，均可撥發獎助金新台幣130萬元（約港幣30萬元），同時裁撤教育部電影事業輔導委員會，後續相關輔導辦法規定業務，則交由行政院新聞局辦理。

行政院新聞局旋即於47年12月訂定《四十七年度獎勵國語影片辦法草案》，並召開「國語影片小組會議」第一次會議討論修正後，於48年1月由行政院公布施行。短短一年內，電影事業獎勵輔導範圍由原本「國產」電影限縮為「國語」影片，地方語影片必須有國語拷貝才視同國語片，且在前述會議中原本作成「如地方語影片特殊優良者申請獎勵時，另案辦理」之決議，經行政院核示為暫緩辦理。雖然，這項制度為我國電影史奠下獎勵基礎，且引領接續電影發展方向，但對於當時正蓬勃發展的台語電影卻猶如按下了慢速鍵。

48年2月，開始接受外界的申請，總計有劇情片120部以及紀錄片16部參與評選，經由相關機關及專家會同組織評審委員會議評分後，該年度有劇情片特別、優等及普通獎共47部，紀錄片優等及普通獎共6部，以及個人技術獎30人獲獎，合計發出新台幣122萬元、金鼎7座、金鐘及金爵各1座、金牌20枚。往後除了49年因八七水災造成國內嚴重災情，獎勵金由130萬元降為80萬元，其餘獎勵範圍、評獎方式及標準等，都在47年及49年奠定的基礎上賡續辦理。

至於大家熟知的第一屆金馬獎，相較49年及50年都是以獎金作為獎勵，51年獎勵國語影片辦法首次以金馬獎座作為影片類獎勵，並分為大、中、小三個等級頒發，條文內容也趨完善，包含明確訂定評審組別與組成、分數占比，以及新增最佳音樂獎項並舉辦國語影展暨頒獎典禮，經行政院51年5月核定公布獎勵辦法後，於同年6月接受申請，合計劇情片30部、紀錄片8部參獎，並經2個月評審，首屆的金馬獎頒獎典禮就在51年10月31日登場，由當時行政院副院長王雲五主持，國內及港九地區製片公司（廠）均組團出席領獎，場面相當熱烈。

獲得頒發金馬獎座的劇情片及紀錄片共計7部，當年最大獎則為《星星月亮太陽》，一共榮獲了最佳劇情片、最佳編劇、最佳女主角及最佳彩色攝影等4項大獎，飾演女主角的尤敏親自出席領獎並獲頒發證書（圖3）。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖3：第1屆金馬獎最佳女主角尤敏。

51年，首次舉辦國語影展暨頒獎典禮，對於從業人員具相當大的鼓勵作用，社會輿論亦多所稱道。52年，獎勵國語影片辦法係修正51年公布之辦法，頒獎典禮選在國光大戲院舉辦，得獎名單為事先對外公布方式，看板上列有當年度的得獎名單，吸引許多民眾前來觀看。

事隔一甲子之後，該年度仍為大家所知悉的就是電影《梁山伯與祝英台》一片，除了是大型金馬獎的得獎作品之外，連同最佳導演、最佳女主角、最佳剪輯及最佳音樂都是由該片榮獲，更為大家所津津樂道的就是飾演男主角的凌波女扮男裝，異於獎勵辦法中的最佳男主角或女主角，最後頒給最佳演員特別獎，比照獎勵辦法獎給新台幣4萬元。該部影片締造當年國語影片賣座的空前紀錄，放映長達2個月，而凌波抵台舉行記者會、遊街及參加頒獎，大放異彩，造成轟動，所到之處人潮湧現。

值得一提的是，金馬獎獎座的樣式，相較於第一屆造型，第二屆係由擅長雕刻的知名藝術家楊英風先生重新設計（圖4），造型更為意興風發，向前奔躍之姿象徵了金馬獎引領華語電影奔騰不息之意。金馬獎舉辦逾60年，部分年度因當政者追求新意或主辦單位輪替，獎座曾重新設計，例如在57年改由新聞局主辦就曾重新徵求金馬獎座設計，但從第24屆之後，則繼續延用楊英風先生設計的馬身樣式迄今。