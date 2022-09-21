流放Mil Mill去長洲？政府重置選址無塊啱用

全港唯一的紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」近日被科技園迫遷，研究員第一時間走入元朗工業邨找場主親身了解，遇上20日早上特首李家超話環保署已向Mil Mill提出「挽留措施」，包括提供「三幅用地公開招標」。但仔細檢閱過個幾塊地，就知環保署提出嘅方案可說是「玩野」，根本無意挽留Mil Mill。

現時政府未有明確指出三幅用地位置，但翻查地政總署2022年9月至2023年2月的「短期租約招標預報」[1]，指的該是以下幾幅作回收業務的短租地：

形同自殺：長洲北角咀路・247平方米・擬訂租期先定3年，其後按季續租

Mil Mill現址面積約2,800平方米，而長洲用地只是其9%，且日後需每季續租，相當不穩定。Mil Mill回收的廢紙來自全港數百個回收點，如選址長洲，水路運輸的運費將大增。而且，從2022年3月的衛星圖可見該地塊現時長滿大樹，需要平整土地，建築成本將大幅增加，所謂選擇根本「唔係路」。

租都交窮：柴灣創富道・2,500平方米・擬訂租期定為5年

柴灣用地是三個選項入面唯一一塊面積與Mil Mill現址相約，但政府同Mil Mill提出呢個選項基本上係同佢講「無錢就唔好玩」，因為港島少有同類型的靚地，這塊可說是回收業同行中的燙手山芋。在招標模式下，租金可說是市價，難與其他大型回收商競爭，租都交到破產。加上其擬訂租期僅「定為5年」，未有如其他選址般列明可否續約，不利Mil Mill這種要大量前期投資設廠買機器的回收商。

細到無倫：昂船洲昂船路・588平方米・擬訂租期先定3年，其後按季續租

面積只及Mil Mill現址的五分之一，其三年租約期與普遍棕地相若，且他日需按季續租，相當不穩定，現存回收系統根本放都唔夠位。選址毗鄰青沙公路天橋，未知會否對其廠房可建高度有所影響。

加上，若上述土地的供電不及元朗工業邨，Mil Mill則需要著電力公司拉電及自設額外設施，又是額外的成本，在3－5年不等的租約期下實在教人卻步。

從現有資料可見政府提出的選址不論在地盤面積、租金租約期這等基本條件都難稱得上為合適於Mil Mill的方案，而更像是打發式的回應。或許這也是為何至今的政府回應都未有提及三幅用地的詳細資料。若非翻查地政總署的資料及相關人士確認用地的位置，公眾較難有足夠資料評論政府提出的方案及回應。

值得注意的是，「科技園以搞創科為名踢走回收商，政府提出不適切方案」的情況已不是第一次。2017年，科技園公司終止將軍澳10名租了19年的回收商的租約，以發展將軍澳數據中心[2]。該10名回收商平均每檔面積約為1,800平方米，但地政總署提出的方案，卻是長洲西堤道1,000平方米的用地，及坪洲坪利路一幅約69平方米的用地。該等回收商直言「去到無雷公咁遠」，經營成本大增，也不利本地回收。政府提出面積只是原址4％的方案，可說真的是「玩野」。

類似情況一再發生，可見這不只是個別的租務糾紛，而是整個牽涉創科、工業、環保、回收業的政策及重置問題。政府真的只能以如3-5年短租的方式提供回收產業用地嗎？環保署提供所謂的協助僅是上述「山旯旮」地，租期較長的環保園投標要求又高得令中小企卻步。每年成千上萬的創科基金、數百公頃的創科用地、是否要經常外判給科技園公司，予之這麼大的控制權，而致環保署及創科局夠膽說「沒參與、不知情」，然後再趕走一所中小型工業去離島荒地？

注釋：

（文章獲授權轉載，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin