菲律賓戒嚴50週年：民眾高喊「永不忘記」，促總統小馬可仕承認獨裁者父親暴行

菲律賓在9月21日迎來戒嚴令實施50週年，有示威者聚集在馬尼拉街頭，高舉標語紀念此事件，也有人權運動者敦促菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr，港譯「小馬可斯」）承認其父親、已故總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.，港譯「老馬可斯」）在50年前實施戒嚴令時，所犯下的侵犯人權行為。

《Rappler》報導，21日時，有團體在馬尼拉奎阿坡教堂（Quiapo）進行一齣描述戒嚴時期暴行的文化表演，也有另一組抗議者在馬尼拉的門迪奧拉大道（Mendiola）舉行集會。

Groups from Southern Tagalog hold a protest outside Quiapo Church in Manila to commemorate the 50th anniversary of Martial Law.https://t.co/EewH9T1Tj6 pic.twitter.com/mocPWyKhnq — Rappler (@rapplerdotcom) September 21, 2022

LOOK: Protesters from Southern Tagalog Movement Against Tyranny march to Mendiola Bridge in Manila for the 50th anniversary of the declaration of Martial Law on Wednesday, September 21. #ML50 #SaysayNgKasaysayan



Photos by Rappler https://t.co/EewH9T1Tj6 pic.twitter.com/S6iMWYBRUM — Rappler (@rapplerdotcom) September 21, 2022

《法新社》指出，據國際特赦組織的估計，老馬可仕於1972年9月21日實施戒嚴令後，共導致數千人遭殺害，數萬人受到酷刑和監禁。受害者包括老馬可仕的競爭對手、批評者以及異議者。

活動人士敦促菲律賓現任總統小馬可仕承認戒嚴時期的暴力事件。菲律賓人權觀察研究員孔德（Carlos Conde）說，馬可仕家族至少應該承認他們在那段黑暗時期扮演的角色。孔德表示，「如果沒有說真話、沒有讓菲律賓人理解和接受戒嚴期間發生的事情，我們就永遠無法結束、無法前進。」

前政治犯、戒嚴時期倖存者伊拉根（Bonnie Ilagan）也說，儘管許多人對此事視而不見，但仍有一些年輕的菲律賓人有興趣了解到底發生的什麼事。他強調，「戰鬥還在繼續。我們絕不能忘記。」

目前，菲律賓官方已認定有11000多人為戒嚴時期遭受酷刑、殺戮、強迫失蹤和受到其他虐待行為的受害者。這些受害者獲得的賠償，來自遭老馬可仕和其妻子伊美黛·馬可仕（Imelda Marcos）奪走的財富，價值估計約數10億美元。

不過，人權組織表示，歷史上從未對此起侵權行為進行真正的清算或追究相關人的責任。

老馬可仕在1981年1月17日宣布解嚴，但一直還留在政壇，一直到1986年2月爆發人民力量革命後，馬可仕家族便流亡美國，直至老馬可仕在1989年去世後，馬可仕家族返回菲律賓，並在政壇上復出。小馬可仕最終在2022年5月大選中獲勝。報導指出，小馬可仕的壓倒性勝利，得益於網路上大規模的錯誤訊息宣傳活動，除了用正面的角度描述馬可仕家族，也粉飾老馬可仕在獨裁統治期間的暴力和貪腐行為。

《ABS-CBN》報導，20日時，有幾位參議員針對菲律賓應如何紀念戒嚴令50週年產生歧見。參議員艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）表示，菲律賓人已繼續前進，因為小馬可仕在總統大選中獲得勝利。他也說，馬可仕家族沒有什麼可道歉的。

但戒嚴令受害者之子、參議員皮門特爾三世（Aquilino “Koko” Pimentel III）表示，菲律賓仍需記住這段「黑暗時期」。他說，如果馬可仕家族不為戒嚴期間的虐待行為道歉，至少應解釋受害者或其家人的遭遇。皮門特爾認為，從戒嚴的痛苦記憶中繼續前進的正確方法，是重視公民的基本權利，並從中汲取教訓。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）也說，只是記住（這段時期）是不夠的，人們應該繼續調解、分享和相互學習。

小馬可仕日前公開為其父親老馬可仕辯護，指稱老馬可仕在掌權時實施戒嚴令是必要的。此外，小馬可仕也說，他並不介意被貼上「獨裁者之子」的標籤。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒