二戰日軍侵華殘暴，教來為甚麼？
我們想讓你知道的是
祖輩跟我們講述戰時經歷，很多時是希望我們學會珍惜眼前所有，不論是食物、衣服、物質、求學的機會，還有最重要的人際關係。
有小學播放日軍侵華和屠殺的影片，引來爭議。
這些影片是否適合兒童觀看，學校又是否需要向兒童播放這些極其兇殘、繪影繪聲的畫面，大家都心裡有數。問題是，為何要從小教導學生日軍侵略的殘暴，這與國民教育又有何關係？
其實在學校未有國民教育或愛國教育之時，甚至在英治時代，長輩都時有跟我們說三年零八個月時的慘況。我們都聽過父母或祖父母說到那年艱辛的日子。
那年還是孩子的他們，見過日本戰機轟炸、身邊的人炸死炸傷，然後是糧食配給，食物嚴重不足。他們都會記得那年在街上要向日軍鞠躬，不然就會被毆，甚至刺死或槍殺；而鄰居婦女，或被強暴和抓去當慰安婦。八九十後的青年都有印象，祖父母講這些故事時都很凝重，很希望我們會留心，記得他們所說的。
然而祖父母跟我們講述那年的慘痛，並不是想我們憎恨日本人，痛恨日本文化，並終身不用日本貨。經歷過日軍佔據的人，雖然對日本沒好感，但不會禁止子孫用日本電器，看見子女買來日立牌電視就立即丟掉。他們也不會禁止孫兒看日本卡通片和日本漫畫，見到電視播放《數碼暴龍》和《寵物小精靈》就立即叫孫兒轉台，並質問他們「中國人睇咩日本卡通，你係咪唔記得當年日本仔殺幾多人？」。
祖輩跟我們講述戰時經歷，很多時是希望我們學會珍惜眼前所有，不論是食物、衣服、物質、求學的機會，還有最重要的人際關係，就是珍重家人和朋友，因為不知道明天還會否有機會見面。他們可能終身不會去日本旅遊，但不會阻止子女訪日和學日文，更不會鼓動子女向日本人報復。
讓孩子認識戰爭的殘酷，有其必要，然而重要的是目的為何。是想散播仇恨，從小向其灌輸憎恨，還是讓他們學會珍重和平和惜福。德國的中學，總會帶學生參觀集中營。集中營都有年齡限制，不建議十二歲以下小童參觀。而參觀時，老師和導遊不會叫這些小孩憎恨自己的祖父母或曾祖父母，說是他們當年投票選了納粹黨上台，而是教導他們「nie wieder」，就是德文的「never again」。戰爭是何此殘酷，因此我們要學會教訓，不要再有盲目的仇恨。
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
自由、優惠，一鍵到位的將來銀行
以前要開戶頭，不到銀行櫃檯辦不了。不只要特別抽空跑一趟銀行，還得坐在那裡等待、填表格，對忙碌的現代人來說真的很麻煩。現在，將來銀行把櫃檯透過網路送到你面前，隨時隨地都可以開戶，再加上獨創的帳號自由選，十碼銀行帳號想設什麼就設什麼，不管是用你喜歡的數字任意組合，還是要請算命老師算出最好運的數字，在將來銀行，你的帳號你作主！
另外一個廣受使用者歡迎的獨創功能，就是App內自由查卡號。躺在床上滑手機網購的時候，再也不用特地爬起來翻皮夾拿卡片，卡號就在App裡面直接查，複製貼上不必三秒鐘也不怕會打錯，網購帶來的快樂感受，從選購到結帳的每一秒都被好好滿足。
欸欸，不要說將來銀行都在刺激你花錢，該省該賺的時候，將來銀行也是一毛都不讓你吃虧。獨創Ｎ倍券自由決定加息啟動日，就是讓你可以自由決定手上「Ｎ倍券」利息放大的時間，資金調度需求更有靈活有幫助，讓你理財更輕鬆，財富早自由。
將來銀行更多貼心措施，更多優惠活動，等你開戶一起來體驗。趁現在趕快行動，別忘了還有大武山好雞蛋等你帶回家。