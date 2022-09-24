二戰日軍侵華殘暴，教來為甚麼？

有小學播放日軍侵華和屠殺的影片，引來爭議。

這些影片是否適合兒童觀看，學校又是否需要向兒童播放這些極其兇殘、繪影繪聲的畫面，大家都心裡有數。問題是，為何要從小教導學生日軍侵略的殘暴，這與國民教育又有何關係？

其實在學校未有國民教育或愛國教育之時，甚至在英治時代，長輩都時有跟我們說三年零八個月時的慘況。我們都聽過父母或祖父母說到那年艱辛的日子。

那年還是孩子的他們，見過日本戰機轟炸、身邊的人炸死炸傷，然後是糧食配給，食物嚴重不足。他們都會記得那年在街上要向日軍鞠躬，不然就會被毆，甚至刺死或槍殺；而鄰居婦女，或被強暴和抓去當慰安婦。八九十後的青年都有印象，祖父母講這些故事時都很凝重，很希望我們會留心，記得他們所說的。

然而祖父母跟我們講述那年的慘痛，並不是想我們憎恨日本人，痛恨日本文化，並終身不用日本貨。經歷過日軍佔據的人，雖然對日本沒好感，但不會禁止子孫用日本電器，看見子女買來日立牌電視就立即丟掉。他們也不會禁止孫兒看日本卡通片和日本漫畫，見到電視播放《數碼暴龍》和《寵物小精靈》就立即叫孫兒轉台，並質問他們「中國人睇咩日本卡通，你係咪唔記得當年日本仔殺幾多人？」。

祖輩跟我們講述戰時經歷，很多時是希望我們學會珍惜眼前所有，不論是食物、衣服、物質、求學的機會，還有最重要的人際關係，就是珍重家人和朋友，因為不知道明天還會否有機會見面。他們可能終身不會去日本旅遊，但不會阻止子女訪日和學日文，更不會鼓動子女向日本人報復。

讓孩子認識戰爭的殘酷，有其必要，然而重要的是目的為何。是想散播仇恨，從小向其灌輸憎恨，還是讓他們學會珍重和平和惜福。德國的中學，總會帶學生參觀集中營。集中營都有年齡限制，不建議十二歲以下小童參觀。而參觀時，老師和導遊不會叫這些小孩憎恨自己的祖父母或曾祖父母，說是他們當年投票選了納粹黨上台，而是教導他們「nie wieder」，就是德文的「never again」。戰爭是何此殘酷，因此我們要學會教訓，不要再有盲目的仇恨。