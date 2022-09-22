傅瑞德：從高虹安「戰學歷」風波，學習「安全的鄙視」技巧

前情提要

新竹市長參選人高虹安為了攻擊競爭對手，做了這樣的發言：

但：

我昨天就認為：這種事情要嘛她道歉、要嘛中華大學有「guts」一點取消邀請，不然兩邊都很難看。於是今天：

作者截圖提供

我想上述這段過程，這幾天在關心新聞的人都很清楚；重新「前情提要」一次，只是怕以後回頭再看想不起來發生過什麼事。

鄙視的原則

據說高虹安對中華大學道歉了，說是「用了不精確的文字」。原來某女某大的榜首也會出錯的嘛。

不過這篇不是要數落誰，而是藉機會講一下說話和寫文章背後的一些原則。

要批評或鄙視不是不行。雖然我也說過：

不管你多了不起，不要建立鄙視鏈是做人的基本素養之一。 你永遠不會是最偉大的那個（會有這種毛病的一定不是）；就算你是獅子，最後還是會被蟲子啃掉的。

能不要建立鄙視鏈是最好的，但我們在某些時候，或許不得不以「鄙視」這種強烈的方式來表達自己的不以為然、或是不甘與之為伍；當然誰都不能禁止你，但鄙視跟做事一樣，都還是有技巧的。

鄙視的技巧

在我寫的經典文章（自己說）〈防禦性寫作的技巧〉中，明確寫了三條相關原則：

盡量避免用全稱代名詞，例如「台灣人都……」、「男人都……」。

可能引發爭議的名詞要特別小心，如「XX人」（指特定族群）；如果一定要用的話，盡可能加上「XX人士」、「XX族裔」之類具有軟化性質的語尾。

避免使用自己無法證實的量化資料、或是浮誇但無意義的數字形容詞，例如「13億人都……」、「大多數台北人都……」。

這三條綜合起來說，就是：不要有意無意的以偏概全、也不要任意使用全稱代名詞。

你要說「我小明就是看不起小華洗學歷」沒有問題，但後面加上一句「不像他們某某國小」就不行。

講前者頂多讓大家覺得很有針對性、或是不太留口德，但基本上是安全的。因為沒有特指雙方學校，所以不牽扯名校情結；而且小華或許是在幼稚園洗學歷的，某某國小就算氣得牙癢癢也沒辦法。

但如果小明自己要挑明了講，那被火燒屁股也是剛好而已。

雙重錯誤

也就是說，「全稱」是危險的用法；而高虹安以這麼好的頭腦和這麼高的學歷，還是犯了雙重錯誤：「（我這邊的）台大」和「（你那邊的）中華」。

只犯了一邊就已經錯了，犯了兩邊誰都救不了你；不僅打臉打到一群原本不相干的選民，也打到了所有學歷沒你高的自家人；連同樣名校畢業的學生都一起拖下水，被拉出來檢討「名校的傲慢」。

這種事情可大可小，在需要攻防的政治與商業界也天天在發生，但有技巧的人可以安然無恙、有些人犯過一次就會被纏著一輩子。

誠懇建議要鄙視或批評人（但建議還是避免）、或是競爭廠商／產品的人，都先參考一下前面提到的這篇。雖然或許會減損你的火力，但至少不會燒到自己屁股，燒到整盤棋都輸掉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航