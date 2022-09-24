每個中國人生下來，就坐在那輛無處可逃的貴州隔離巴士上

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

9月18日凌晨2點，貴州山區高速公路發生慘重車禍，一輛大巴側翻落入道旁深溝，車上47人中27人遇難，20人受傷（正在救治）。這場車禍立即在網路上引發強烈震動，相關部門也忙著審查刪帖。

這不是一起普通的車禍。據稱，貴州山高路險，所有客運車輛在凌晨2時至5時禁止運行。然而，這輛客車不僅暢通無阻，而且還被懷疑刻意選擇隱蔽夜行。不僅如此，從行車安全看，司機的打扮十分詭異，簡直視生命為兒戲：他穿著封閉的防護服，戴著兩層口罩和護目鏡，還有兩層手套。此外，行車全程不能開窗也不能開空調。

在中國，沒有什麼法律規定和行業標準可以擋得住政治運動。這輛客車的特別之處就在於它正在執行「清零」政策，將一批貴陽居民強制運轉到200公里之外的荔波市集中隔離。這一政策置科學和醫學於不顧，憑空想像出一場跟西方進行的制度優勢競賽。

隨意軟禁和關押任何民眾的政治遊戲

美國總統拜登（Joe Biden）認為，民主與專制之間的鬥爭是我們這個時代的決定性衝突。西方媒體發表了很多關於民主與專制競爭的討論。事實上，我們並不需要一個比賽結果來證明民主優於專制，因為專制從一開始就是違背人權和反人性的制度，沒有資格和民主競爭。這就好比一個殺人犯應該被繩之以法，而不是讓他上台和遵紀守法的人比賽誰更有效率一樣。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控方面，宣稱「始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位」的中國政府，拒絕批准進口被廣泛證明有效性較高的西方mRNA疫苗，甚至對推廣有效性較低但仍然有效的國產科興疫苗也興趣不大，而對不僅不能有效防疫、甚至可能適得其反的核酸檢測和封城及隔離樂此不疲——事實上，在沒有科學依據支持的前提下，這並不是什麼不一樣的防疫政策，而是隨意軟禁和關押任何民眾的政治遊戲。

根據媒體報導，和各地大多數強制運轉和隔離一樣，貴州這輛發生翻車慘劇的大巴上的乘客，並沒有感染新冠病毒，甚至沒有公開證據顯示「密切接觸」或者「次密切接觸」，僅僅憑當局一聲令下，他們就被強行運轉，集中關押。這種待遇還比不上刑事犯罪嫌疑人。

「你憑什麼認為你不會在那輛凌晨的大巴上？」

27條生命被無辜毀滅，幾十個家庭痛不欲生，已經令人感到憤懣。而民眾也因此感覺到在「清零」政策下更多的不確定性和不安全感。毫無徵兆的被軟禁、被拘押、被飢餓、被「大白」毆打、被銀行扣留存款……隨時都有可能發生。正如我在本專欄的上一篇文章中所說，在日常生活的層面上，毫無科學根據的「清零」政策下，普通民眾面臨的不確定性和不安全感，跟「文革」相比有過之而無不及。

微博用戶@芮芮兜的提問讓很多人都心有餘悸：「你憑什麼認為你不會在那輛凌晨的大巴上？」這句話迅速遭到刪除，而刪除前已經得到數萬次轉發和數千條評論。

這既是一個有關「清零」政策的焦慮，同時也是一個政治隱喻。長期以來，人們諷刺習近平開歷史的倒車或者加速主義飆車，以至於「老司機」、「開倒車」等常用漢語也時不時成為被審查的敏感詞。有網友悲嘆道：「我們的命運也會像那輛大巴，駕向墜落的黑夜」，「大家都被一種低壓的情緒籠罩著，無法衝出，又無法蜷縮。」

「我們生下來就在那輛無處可逃的大巴上」

牆內牆外都有網友哀求道：不要再折騰老百姓了。在此之前，就有不少懷疑防疫政策被利益集團綁架的網友表示：我們每天出三塊錢，可以不做核酸了嗎？還有認為這跟習近平連任有關的網友說：我們都同意你繼續當下去，別折騰啦！

一直以來，不少學者和時事評論人也嘔心瀝血地向當局建議：少折騰，讓老百姓專心掙錢，歲月靜好，對當局維持政權也有好處。其實，世界上並不存在不折騰老百姓的專制政權。不確定性和不安全感，本身就是專制政權的控制手段之一。

微信用戶Hayami寫道：「所以有時候我覺得很悲哀，就像原罪一樣。我們生下來就在那輛無處可逃的大巴上，往後用盡一生的力氣，也只是駛向一片白茫茫的無依之地。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航