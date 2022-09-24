黑人女歌手飾演《小美人魚》引發兩極評價，但誰說人魚這種幻想生物就非得是白人？
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近日，迪士尼釋出了《小美人魚》（2023）真人版電影預告片，由黑人女歌手荷莉・貝利（Halle Bailey）飾演女主角Ariel，並在預告片中唱出經典歌曲〈Part of Your World〉。
由於與原著的紅髮白皮膚形象不同，引發了網路上兩極的評價，其中有些負評者只是因為覺得還原度不高，而感受到失落；卻也有另一些負評者使用了惡毒的厭女、種族主義與身體羞辱言論，對荷莉的膚色、長相進行人身攻擊。當然，也有許多人給予肯定和鼓勵，尤其是一些關於黑人女孩對新預告片的雀躍反應，更是被廣為流傳。
美人魚並不起源於北歐
首先，最早的女性人魚傳說起源於兩河流域，是由水龍女神Tiamat所創造出來的魚女Kulullû。而我們現在普遍認識的美人魚形象，主要受到羅馬時期，從原先的人形鳥身轉變為人魚形象的Siren影響，這也是為何美人魚有著美麗的嗓音跟歌聲。
而至少要等到西元8－10世紀，維京人大舉入侵歐洲時，這些文化元素才逐步普及於入安徒生（維京人後裔）所在的北歐。並且原版童話裡還帶有濃厚的基督宗教色彩，善良的人魚公主化為泡沫後上了天堂。可能許多人都已經忘了，非洲遠比北歐更早接觸到希臘、羅馬和基督教文明。在羅馬時期，那時候日耳曼人，更不用說維京人，都還被羅馬帝國視為蠻族。
其次，早在西元前非洲就已經有類似人魚形象的神話生物，比如在多貢神話中的水神Nummo。不僅如此，從古至今非洲各地都流傳著許多人魚傳說，像是知名的水之女神Mami Wata與Yemaya／Yemoja，以及中非地區結合了民間天主教文化的Erzulie，有時也會以人魚的形象呈現。
當然，她們都不是安徒生筆下的人魚公主，更不是迪士尼動畫電影中的Ariel。但也從來沒有人，包含安徒生本人，說過飾演人魚公主的不能是位黑人，就連原作也沒說過美人魚一定就是白人（雖然原著中曾出現「一雙小白腿」的描述，但不同民族跟文化，像是印度或日本，都有各自定義的「白皮膚」，並不等同於「白人」），她只是一隻身處海洋中的幻想生物。
保護孩童，最重要的政治正確
再來，台灣人經常誤用「政治正確」一詞，尤其是在網路上，把它視作多元文化主義的貶義詞，忽視了每個社會、時代的政治正確並不相同。好比納粹德國的政治正確就是反猶主義，而現今台灣的政治正確就是抵禦中國入侵跟反對廢除死刑。
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
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生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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