黑人女歌手飾演《小美人魚》引發兩極評價，但誰說人魚這種幻想生物就非得是白人？

近日，迪士尼釋出了《小美人魚》（2023）真人版電影預告片，由黑人女歌手荷莉・貝利（Halle Bailey）飾演女主角Ariel，並在預告片中唱出經典歌曲〈Part of Your World〉。

由於與原著的紅髮白皮膚形象不同，引發了網路上兩極的評價，其中有些負評者只是因為覺得還原度不高，而感受到失落；卻也有另一些負評者使用了惡毒的厭女、種族主義與身體羞辱言論，對荷莉的膚色、長相進行人身攻擊。當然，也有許多人給予肯定和鼓勵，尤其是一些關於黑人女孩對新預告片的雀躍反應，更是被廣為流傳。

美人魚並不起源於北歐

首先，最早的女性人魚傳說起源於兩河流域，是由水龍女神Tiamat所創造出來的魚女Kulullû。而我們現在普遍認識的美人魚形象，主要受到羅馬時期，從原先的人形鳥身轉變為人魚形象的Siren影響，這也是為何美人魚有著美麗的嗓音跟歌聲。

而至少要等到西元8－10世紀，維京人大舉入侵歐洲時，這些文化元素才逐步普及於入安徒生（維京人後裔）所在的北歐。並且原版童話裡還帶有濃厚的基督宗教色彩，善良的人魚公主化為泡沫後上了天堂。可能許多人都已經忘了，非洲遠比北歐更早接觸到希臘、羅馬和基督教文明。在羅馬時期，那時候日耳曼人，更不用說維京人，都還被羅馬帝國視為蠻族。

其次，早在西元前非洲就已經有類似人魚形象的神話生物，比如在多貢神話中的水神Nummo。不僅如此，從古至今非洲各地都流傳著許多人魚傳說，像是知名的水之女神Mami Wata與Yemaya／Yemoja，以及中非地區結合了民間天主教文化的Erzulie，有時也會以人魚的形象呈現。

當然，她們都不是安徒生筆下的人魚公主，更不是迪士尼動畫電影中的Ariel。但也從來沒有人，包含安徒生本人，說過飾演人魚公主的不能是位黑人，就連原作也沒說過美人魚一定就是白人（雖然原著中曾出現「一雙小白腿」的描述，但不同民族跟文化，像是印度或日本，都有各自定義的「白皮膚」，並不等同於「白人」），她只是一隻身處海洋中的幻想生物。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 水之女神Mami Wata

保護孩童，最重要的政治正確

再來，台灣人經常誤用「政治正確」一詞，尤其是在網路上，把它視作多元文化主義的貶義詞，忽視了每個社會、時代的政治正確並不相同。好比納粹德國的政治正確就是反猶主義，而現今台灣的政治正確就是抵禦中國入侵跟反對廢除死刑。