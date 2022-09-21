保值抗通膨失靈？黃金價格跌破2年新低，投資人轉進債市避險
我們想讓你知道的是
本來作為抗通膨的首要資產黃金，近日價格創下2年來新低，專家指出受到美國聯準會（Fed）連續大幅升息影響，再加上中、印兩國黃金實體需求不振，預計短期仍持續弱勢。
昨（20）日黃金價格繼續走弱，報每盎司1671.10美元，創2020年4月以來低價位。專家指出，受到美國聯準會（Fed）連續大幅升息影響，投資市場資金轉入美國國債市場，再加上中印兩國黃金實體需求不振，預計短期仍持續弱勢。
抗通膨失靈，黃金價格破2年新低
自古以來，黃金相較紙幣就是「硬通貨」，除了產量稀有、成色討喜，在工業、生活也許多用處，也因為如此供給有限、需求高漲的情況，黃金的價值歷久不衰，若換到金融市場黃金也有抗通膨的說法。
根據世界黃金協會（World Gold Council）報告顯示，，紙幣開始貶值黃金就會起漲，成為保值的重要資產，自1970年代以來統計，當通膨率高於3%，黃金年報酬率達15%；而當通膨率低於3%，年報酬率則會落於6%，這意味著持有黃金確實能有效抗擊通膨。
不過，令人感到意外的是，今（2022）年俄烏戰爭爆發，各類原物料翻漲，黃金價格飆升至歷史高點附近報每盎司約2029.64美元左右。此後，全球通膨高居不下，黃金市場價格卻向下跌破每盎司約1700美元大關。9月20日收盤再下跌7.10美元或0.4%，報每盎司1671.10美元，創2020年4月以來低價，也是自2018年9月後最長的連續下跌。
據研調機構路福特理柏（Refinitiv Lipper）的數據顯示，投資者已經連續從專門投資貴金屬的共同基金、ETF中逃離。倫敦金銀市場協會（London Bullion Market Association）執行官Ruth Crowell坦言：「黃金已經不像2020年那樣具有吸引力。」
對於如此反常的情況，外界揣測和美國聯準會大幅且連續升息有關，投資人不只青睞黃金，他們更「看好美國國債」。紐約賀利氏貴金屬（Heraeus Precious Metals）交易員Tai Wong告訴《華爾街日報》：「聯準會停止升息前，黃金的前景仍然非常黯淡。」
升息、美元飆，投資人棄黃金轉向債市
無論長、短期的美國國債，報酬率往往緊跟著聯準會公布的基準利率，所以在聯準會「升升不息」的情況下，美國國債的報酬率直線拉升，例如上周2年期美國國債報酬率已觸及2007年最高水準；除國債報酬率高於黃金，它還會定期支付利息給投資者，再度推動大量資金由黃金轉進債市。
摩根大通（JPMorgan）分析師預測，金價將會繼續下跌，今年第四季均價落在每盎司1650美元，跡象表明市場仍認為聯準會升息態度明確。
另一方面，去年美元大幅度貶值，今年大轉向開始狂升，投資者持續搶進美元，推動美元至20年新高。美元作為交易黃金的主要貨幣，對於美國以外的民眾而言變相墊高成本，抑制他們購買黃金的需求。
還有黃金的實體需求也在下降，同時對價格造成影響。根據《日經中文》報導指出，觀察世界黃金消費大國印度、中國動向顯示，印度為了改善通膨導致的貿易逆差，自7月起提高了黃金的進口關稅，中國也因嚴格的防疫措施黃金實體銷售下滑，均造成黃金價格疲弱。
最後，《華爾街日報》引述Crowell表示，近期黃金仍然是比股票還要更好的選擇。報導預計明（2023）年升息幅度開始趨緩，美國國債報酬率下跌，將會提振黃金，明年年底金價將升至每盎司1820美元左右。
延伸閱讀
- 《金融騙局》：黃金為何不是好的避險手段？越南難民潮與德國惡性通膨就是血淋淋的例子
- 俄烏開戰擊碎「數位黃金」夢：投資人恐慌逃離加密貨幣市場，避險資產黃金逆勢上漲
- 13國「超級央行週」登場！市場預期美國將「鴿轉鷹」升息3~4碼，貨幣緊縮到2024年
- 美國CPI高於市場預期，美元指數創3年來最大單日漲幅，人民幣防換匯出逃、日本央行考慮干預日圓匯率
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。