保值抗通膨失靈？黃金價格跌破2年新低，投資人轉進債市避險

昨（20）日黃金價格繼續走弱，報每盎司1671.10美元，創2020年4月以來低價位。專家指出，受到美國聯準會（Fed）連續大幅升息影響，投資市場資金轉入美國國債市場，再加上中印兩國黃金實體需求不振，預計短期仍持續弱勢。

抗通膨失靈，黃金價格破2年新低

自古以來，黃金相較紙幣就是「硬通貨」，除了產量稀有、成色討喜，在工業、生活也許多用處，也因為如此供給有限、需求高漲的情況，黃金的價值歷久不衰，若換到金融市場黃金也有抗通膨的說法。

根據世界黃金協會（World Gold Council）報告顯示，，紙幣開始貶值黃金就會起漲，成為保值的重要資產，自1970年代以來統計，當通膨率高於3%，黃金年報酬率達15%；而當通膨率低於3%，年報酬率則會落於6%，這意味著持有黃金確實能有效抗擊通膨。

不過，令人感到意外的是，今（2022）年俄烏戰爭爆發，各類原物料翻漲，黃金價格飆升至歷史高點附近報每盎司約2029.64美元左右。此後，全球通膨高居不下，黃金市場價格卻向下跌破每盎司約1700美元大關。9月20日收盤再下跌7.10美元或0.4%，報每盎司1671.10美元，創2020年4月以來低價，也是自2018年9月後最長的連續下跌。

據研調機構路福特理柏（Refinitiv Lipper）的數據顯示，投資者已經連續從專門投資貴金屬的共同基金、ETF中逃離。倫敦金銀市場協會（London Bullion Market Association）執行官Ruth Crowell坦言：「黃金已經不像2020年那樣具有吸引力。」

對於如此反常的情況，外界揣測和美國聯準會大幅且連續升息有關，投資人不只青睞黃金，他們更「看好美國國債」。紐約賀利氏貴金屬（Heraeus Precious Metals）交易員Tai Wong告訴《華爾街日報》：「聯準會停止升息前，黃金的前景仍然非常黯淡。」

升息、美元飆，投資人棄黃金轉向債市

無論長、短期的美國國債，報酬率往往緊跟著聯準會公布的基準利率，所以在聯準會「升升不息」的情況下，美國國債的報酬率直線拉升，例如上周2年期美國國債報酬率已觸及2007年最高水準；除國債報酬率高於黃金，它還會定期支付利息給投資者，再度推動大量資金由黃金轉進債市。

摩根大通（JPMorgan）分析師預測，金價將會繼續下跌，今年第四季均價落在每盎司1650美元，跡象表明市場仍認為聯準會升息態度明確。

另一方面，去年美元大幅度貶值，今年大轉向開始狂升，投資者持續搶進美元，推動美元至20年新高。美元作為交易黃金的主要貨幣，對於美國以外的民眾而言變相墊高成本，抑制他們購買黃金的需求。

還有黃金的實體需求也在下降，同時對價格造成影響。根據《日經中文》報導指出，觀察世界黃金消費大國印度、中國動向顯示，印度為了改善通膨導致的貿易逆差，自7月起提高了黃金的進口關稅，中國也因嚴格的防疫措施黃金實體銷售下滑，均造成黃金價格疲弱。

最後，《華爾街日報》引述Crowell表示，近期黃金仍然是比股票還要更好的選擇。報導預計明（2023）年升息幅度開始趨緩，美國國債報酬率下跌，將會提振黃金，明年年底金價將升至每盎司1820美元左右。

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核稿編輯：翁世航