2022世界阿茲海默症報告：全球數千萬患者有8成未獲妥善照護，6成醫護更錯認為「正常老化」現象
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國際界阿茲海默症協會發佈《2022年世界阿茲海默症報告》。數據顯示，全球數千萬的失智症患者中，除了有75％無法獲得診斷，更有高達85％的人沒有被妥善照護。專家呼籲加強醫療系統、提高專業人員技能與知識，將是提升患者生活品質的關鍵。
在9月21日世界阿茲海默症日這天，國際界阿茲海默症協會（Alzheimer’s Disease International，ADI）發佈最新《2022年世界阿茲海默症報告》。數據顯示，全球數千萬的失智症患者中，竟然有高達85％的人無法獲得妥善的診斷後護理。對此，專家呼籲將失智症的治療與支持視為一項人權。
ADI表示，對於罹患失智症的患者來說，獲得診斷仍是例外，而非常態。最新數據指出，全球大約5500多萬名失智症患者中，有高達75％的人未獲診斷，在中低收入國家中，這一比例甚至能夠達到90％。此外，研究人員估計，2050年罹患失智症的人數將達到1.39億。
據此，ADI將本次報告聚焦於改善失智症患者的基本治療、護理以及支持3大要素。報告解釋3要素意指，可以改善失智患者生活品質的多種干預措施，包含藥物和非藥物治療、護理、醫療保健的獲得、日常生活的支持、家庭適應力以及社會包容等。
「面對癌症患者是否需要治療，我們從不質疑。但為何人們被診斷為失智症時，他們往往無法獲得任何妥善的治療或護理呢？患者經常只被反覆告知要把臨終事務安排妥當。」ADI執行長巴巴里諾（Paola Barbarino）說道。「提高診斷率的同時，我們必須將診斷後的護理視為一項人權。」
報告結果指出，有許多失智症患者表示，除了診斷後醫療院所提供的初步資訊外，他們並未得到更進一步的幫助，這一現象在低收入與高收入國家的比例分別為45％與37％。此外，共有64％罹患失智症的受訪者表示，他們並沒有個人護理計畫，幫助他們傳達在病程發展時自己希望如何被照顧。
報告也提到，雖然目前尚未發展出能改善失智症的療法，但有明確證據表示，經過妥當的治療、護理與支持，能夠顯著提高患者的生活品質，讓更多人能夠自理的時間得以延長。
參與報告撰寫的加拿大失智症患者馬爾波（Roger Marple）強調，對我們來說，被診斷為失智症並不代表人生的道路已走到盡頭。「確診後我常聽到『為什麼要做失智症護理，反正他們都會死』的言論，非常令人洩氣。」他說道。
此外，報告亦指出，疫情流行期間全球醫療體系壓力的加劇，也影響了醫療保健專業人員為失智症患者提供治療、護理與支持的能力。
巴巴里諾說明，有62％的專業人員錯誤地認為，失智症是衰老現象中正常的一部份，而這樣的想法導致患者未獲得足夠的幫助。此外，世界各地的醫療系統皆未針對未來日益嚴重的失智症公衛危機作好準備，政府現在必須立刻採取行動。
接受ADI調查的醫療保健人員中，有37％的人表示，他們經常或一直感到自己處於壓力之下，其中有四分之一的人認為這樣的壓力影響了他們的工作能力。另有59％認為，自己沒有足夠的時間為失智症患者提供護理。
巴巴里諾解釋，全世界的臨床醫生無論是在失智症的教育方面，或是資源獲得層面都是不足的，無法為患者提供充分的護理。因此，政府有責任加強醫療保健系統，確保專業人員能夠為患者提供其迫切需要的高品質護理。
「如今罹患失智症的人數不斷增加，每3秒就有人罹患這樣的疾病，對於患者來說生活並不在診斷的那刻止步，病情可能會持續多年。」巴巴里諾說道。「定期更新並調整專業人員的技能與知識，將是持續提供患者照護的關鍵。」
新聞來源
- Up to 85% of people living with dementia may not receive post-diagnosis care – World Alzheimer Report reveals（Alzheimer's Disease International）
- World Alzheimer Report 2022（Alzheimer's Disease International）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
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法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
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資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零合遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
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