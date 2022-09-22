泰國和馬來西亞也有超人力霸王？《超人力霸王》最受歡迎的海外市場就在東南亞

由日本圓谷公司推出的《超人力霸王》系列（Ultra Series，中國翻譯為奧特曼），自1966年（昭和41年）誕生以來，是深受不同世代人們所喜愛的日本特攝製作，而今年圓谷公司更推出最新電影《新.超人力霸王》，這部電影也在台灣和東南亞各國上映。

可以這麼說，東南亞多年來始終是超人力霸王系列在海外最重要的市場。廣為人知的日本特攝作品，除了《超人力霸王》系列，還有《假面騎士》系列、《超級戰隊》系列、《哥吉拉》系列，其中《超級戰隊》和《哥吉拉》系列比較成功打入美國市場，前者有多部的美版金剛戰士系列，後者多次被搬上好萊塢大銀幕。至於，《超人力霸王》和《假面騎士》系列，儘管也曾授權拍美版，但反應不如預期般高。

反觀在東南亞，儘管當地沒有拍攝東南亞版的特攝製作，但多年來始終有一大票超人力霸王的粉絲存在，而圓谷公司也相當重視東南亞市場。

超人力霸王在泰國

由於在二戰以後，日本積極投資東南亞市場，因此走在泰國、馬來西亞、新加坡、印尼等國的大城市，都隨處可見日本企業的身影，而日本的動漫影視作品也在當地廣受歡迎，其中泰國也被視為是最哈日的東南亞國家。

圓谷公司早在1974年，就與泰國華裔導演辛波特・桑登猜合作，推出以泰國為背景的超人力霸王電影，那就是《猴王大戰七超人》。猴王哈奴曼是深受泰國人喜愛的神話角色，是源自印度史詩《羅摩衍那》中的神猴，也有人認為是《西遊記》的孫悟空的原型。值得一提的是，《海賊王》主角魯夫的能力，其實也隱喻著是哈奴曼的化身，可參考關鍵評論網作者洪銘謙所寫的「即將完結連載的《海賊王》，靈感竟源自泰國史詩《拉瑪堅》？」。

根據維基百科的介紹，《猴王大戰七超人》劇情講述受旱災侵襲的泰國，有一群孩子正在跳舞祈雨，其中一名少年何將為阻止盜賊偷走寺廟裡的佛像，而不幸遭到盜賊殺害，被何將英勇行為感動的超人力霸王之母將他救往光之國，讓他以印度史詩《羅摩衍那》中登場的神猴哈奴曼之身復活，何將不僅解除了泰國的乾旱危機，還和其它超人力霸王共同對抗於泰國出現的怪獸軍團。

其實深受印度文化影響的泰國，也有自己的史詩故事《拉瑪堅》，而《拉瑪堅》就是改編自印度的《羅摩衍那》。無論是《拉瑪堅》或《羅摩衍那》，這兩部史詩作品中的神猴哈奴曼，確實都有巨大化的能力，所以《猴王大戰七超人》中的哈奴曼才能巨大化至與超人力霸王並肩作戰。

不過，由於後來導演辛波特・桑登猜與圓谷公司發生著作權糾紛，雙方在日本、泰國、中國、美國展開法律訴訟戰多年，所以《哈奴曼大戰七超人》這部合拍片，一直未被圓谷公司視為「正史」。一直到2020年3月4日最終上訴期，美國聯邦上訴法院確認圓谷公司勝訴，而被辛波特轉讓授權的UM公司也未再提出上訴，因此《超人力霸王》的海外授權正式歸屬於圓谷公司，當時圓谷公司也宣稱未來會積極在海外推廣《超人力霸王》系列。

儘管上述紛擾多年的海外版權糾紛，似乎讓圓谷公司沒有在泰國有更積極的發展，但仍無阻泰國粉絲對超人力霸王的喜愛。例如在2019年，尊崇佛教的泰國就發生了「超人力霸王佛像」爭議，一名泰國呵叻皇家師範大學藝術學院的學生，因創作了一系列以超人力霸王為藍本的佛陀畫像，而激怒了保守派的僧團，甚至要求學生道歉。

不過對也深受佛教文化影響的日本來說，其實圓谷早已推出許多把超人力霸王融入佛像的雕塑、人偶了，畢竟超人力霸王的設計師成田亨也說過，超人力霸王的形象設計靈感，就來自京都廣隆寺的彌勒菩薩雕像。

超人力霸王在「馬來世界」

圓谷公司在昭和時期（1926至1989）的最後一部《超人力霸王》系列是1980年推出的《超人力霸王80》，由於收視率不佳，此後《超人力霸王》系列便進入沉寂期。一直到16年後平成時期的1996年，才有被視為復興了《超人力霸王》系列的《超人力霸王迪迦》（Ultraman Tiga）橫空出世。

《超人力霸王迪迦》（以下簡稱迪迦）和東南亞又有什麼關係呢？其實迪迦的原文Tiga在馬來文、印尼文中，就是數字「三」的意思。在片中，迪迦也是超人力霸王系列推出以來，第一個能轉換形態的超人力霸王，迪迦身體主色能轉換成代表不同力量的藍、紅、紫等三個外觀顏色。

根據一篇網路上的未證實真實性的文章所述，當圓谷公司決定迪迦能轉換成三種顏色的型態後，某天設計師丸山浩想起馬來語的「三」就叫Tiga，便跟上司提議不如這平成年間的第一個超人力霸王就叫Tiga，由於《超人力霸王》系列也在馬來西亞、印尼深受歡迎，因此圓谷公司也接受了Tiga這名稱。

筆者發現，有的馬來西亞網民坦言，小時候真的會以為迪迦就是馬來西亞的國產特攝製作，因為不僅片名有Tiga，電視台也會播出馬來語配音版的《超人力霸王迪迦》。

I always thought Ultraman Tiga was Malaysian, since the local tv screen in Malay dub lol. Thanks again for the drawing, Dobi, I really love it❤️ — Kuro Yuki MY (@KuroYuki_MY) March 11, 2022

可以說，迪迦是第一個以馬來語命名的超人力霸王，第二個則是2014年11月登場的超人力霸王利布特（Ultraman Ribut，以下簡稱利布特）。Ribut的馬來語意思是暴風，印尼語為嘈雜，不過這次真的是圓谷公司為了「馬來世界」市場而推出的角色。

不過在談利布特前，先談談在2014年3月，馬來西亞就發生了查禁《超人力霸王》商品的風波。由於馬來西亞的主要宗教是伊斯蘭教，多數人口是穆斯林，馬來西亞內政部會對流通境內的出版品有宗教審查。2014年3月，一家出版社翻譯出版《Ultraman The Ultra Power》一書時，因漫畫裡一個超人力霸王名為「God」，出版社竟譯成「阿拉」（Allah）。由於馬來西亞內政部規定只有穆斯林才能使用「阿拉」（Allah）一次，所以為避免動搖國內穆斯林信仰，而決定查禁馬來文版的《Ultraman The Ultra Power》。