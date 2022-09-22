在冬季來臨之前，烏克蘭非常需要一次令人振奮的勝利，為「歐美亞太抗俄共同體」打下強心針
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如果不明白必須長期抗爭的道理，寄望一下子就能打贏翻身仗，這就會妨礙我們對戰爭的準確認識，會低估取得最終勝利的難度，還容易一下子出現悲觀情緒。
7月，俄軍在烏克蘭東部的盧漢斯克（Luhansk）和頓內次克（Donetsk）發動一系列攻勢，最終佔領了幾乎整個盧漢斯克和大部分頓內次克。此後，俄烏戰爭的前線就陷入僵局。俄軍無力發動更大的進攻。
烏克蘭從6月開始就暗示要進行大規模反攻。此後主打南線，但除了奪取戰爭早期被俄軍佔領的蛇島（靠近羅馬尼亞海岸線）之外，最主要的軍事目的，即奪回戰爭中首個陷落的大城市赫爾松（Kherson），進展不大。8月份，戰爭新聞陷於沈寂。
平淡的8月中，最大的新聞有三宗。
第一、克里米亞攻擊
自從2014年就被俄國佔據的克里米亞，陸續有分散的爆炸，有人相信是烏克蘭潛入敵佔區的小分隊策劃的襲擊，但無論烏俄雙方都沒有承認。
其中最著名的一次，是8月9日在薩基（Saky）空軍基地的爆炸，烏克蘭宣布有九架俄軍飛機被摧毀。此後有情報指出，被摧毀的飛機至少有10架。薩基空軍基地是俄軍飛機控制烏克蘭戰場領空的主要軍事戰略機場之一，機場被炸，飛機被摧毀，對俄國的制空能力打擊巨大。
俄國一開始報導是「消防意外」，後來又定性為「恐怖主義襲擊」。現在一般估計並非從烏克蘭控制的境內發動的導彈襲擊，而是烏克蘭在克里米亞的游擊隊行動。烏克蘭還屢次發出警告，可能會炸毀刻赤大橋，即新建成的跨越刻赤海峽，連結克里米亞半島與俄羅斯本部的大橋。但至今尚未有行動。
克里米亞是俄羅斯2014年侵佔的烏克蘭土地。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣稱，奪回克里米亞是烏克蘭的反攻目的，不會在克里米亞歸屬問題上與俄羅斯妥協。因此，烏克蘭在克里米亞發動的軍事行動，除了戰術意義外和戰略目的外，還有很濃重的政治宣示意義。同時也給俄國佔領區的侵略軍帶來心理壓力。
第二、札波利沙核電站
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遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
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過往除了政府、金融及電信等特定產業，企業對於資安的投資相對保守。隨著上市櫃公司指引的修正將規範逐步擴大到各級產業，加上各種勒索攻擊等事件頻傳，大型企業尤其電子製造業，對資安風險的重視與需求也明顯上升。
法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
成立於2004年的數聯資安，擁有全台首座企業級資安監控中心（SOC），2009年成為遠傳100%子公司後，整合集團豐富資通訊網路資源，提供專業資安監控、檢測、治理等解決方案及顧問服務，成為企業數位轉型路上最可信賴的資安夥伴。
數聯資安總經理李明憲觀察，近來企業關注的供應鏈資安議題主要有兩個面向，一個是從技術面去應對供應鏈上下游數位化串聯所形成的間接攻擊威脅，以及軟體開發來源是否被內植惡意軟體而形成的資安缺口；加上疫情以來大量遠距工作引發的資安風險，「零信任（Zero Trust）架構概念」也受到更多產業的重視。
資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零合遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
隨著風險不斷進化，李明憲也期許數聯資安結合母公司遠傳的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」策略，針對數量龐大的資安事件及警告，運用大數據的整合關聯分析，並透過AI機器學習來偵測異常行為，及早找到潛藏的風險和威脅來源，以差異化的解決方案，成為資安託管服務供應商的領導者。
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