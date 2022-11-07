林耕仁再爆高虹安多位助理薪資需上繳「立委小金庫」，高辦：幹部自願捐出來當公積金

新竹市長民眾黨籍候選人立委高虹安的助理風波持續延燒，國民黨籍的新竹市長候選人林耕仁今（7）日早上召開記者會指出，根據吹哨者的內部資料，從2020年3月到同年12月，多位高的公費助理都須「上繳」到辦公室帳戶，每次金額從1萬元到7萬4169元不等，支持用於包括立委洗頭、買衛生棉、高鐵車票，甚至還有增聘其他助理的薪資及獎金都是由此支出；顯然立委已經把這些錢當成自己的小金庫。

高虹安辦公室對此則反擊表示，這是是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦而自掏腰包贊助，是「辦公室公積金」，作為平常零用金使用，絕非「立委個人小金庫」；且這筆零用金的花用，與立法院公費完全無關，全部由行政主管直接處理。另外林耕仁所提出的資料取得方式恐怕「涉及非法」。

林耕仁：助理薪資加班費都上繳給「立委小金庫」

林耕仁今開記者會指出，根據吹哨者提供的高辦內部資料，從2020年3月起，也就是高虹安剛擔任立委不久，到同年12月底，多位高虹安辦公室公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，每次金額從1萬元到7萬4169元不等。帳目記載非常詳細，且都附上相對應的支出憑證，包括收據、領據。

林耕仁表示，最令人難以置信的是，這些錢在支出方面，包含治裝費（立委洗頭及購買產品）、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品加黑糖薑母茶、卸妝棉補充包、與民眾黨秘書長媒體餐敘餐費、與某院長聚餐餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費、黨員座談會便當、黨團三長辦公室餐敘、購買面試郭台銘書籍、職棒球票、立委三餐、助理獎金、從中興大樓往返信義富邦的來回計程車資、田中馬贊助金，甚至還有增聘其他助理的薪資及獎金都是由此支出。

林耕仁也說，其中最讓人好奇有兩筆支出，分別是8萬元及8萬8000元，支出名目居然是「給某位英文名J開頭的助理」，根據留存的領據，赫然可見原來是高虹安的男友、李姓前助理分次領走現金，一次8萬8元、一次8萬元，共16萬8元。經計算，11個月期間公費助理共上繳87萬5861元，金額已接近高虹安辦公室11個月內可申請公費助理加班費的最高上限93萬3592元。

林耕仁質疑說，這已超過一般人所能理解的範圍，大家應該從來沒聽過擔任助理還要上繳金錢，金額接近高辦同時期可申報的加班費總數，更沒有聽過用助理上繳的錢，用來支付非立院助理的薪水、獎金，還有用來支付民眾黨長官的聚餐支出，由此可見高虹安已把這些錢當成自己的小金庫。

林耕仁指出，為何高虹安的辦公室公費助理須上繳現金到辦公室帳戶？為何錢的絕大部分支出，都是高個人使用？為何這些錢要支應民眾黨秘書長、黨團三長、黨員座談會，甚至要支應民眾黨黨代表選舉登記費？為何李姓前助理可直接領走16萬8000元？

林耕仁說，高虹安恐違反《貪汙治罪條例利》用職務詐取財物罪，應向大眾解釋清楚，也喊話台北市長柯文哲，這就是你（指柯）口中所謂的「理工女一定合法合規」、「人哪有不犯錯」？這就是民眾黨宣稱的「新希望」、「新價值」嗎？

林耕仁說，他會對高虹安提出這麼多質疑，是因為熱愛家鄉與市民，被民進黨跟林智堅折騰了8年，他認為新竹市民不能再容忍有貪腐的市長，高擔任立委才兩年多，就可能有涉法問題，如果讓高更上層樓，更可能成為高口中所指的「暗黑勢力」。

高虹安：辦公室公積金絕非委員小金庫，李助理的16萬8是辦公室裝潢費

針對林耕仁的指控，高虹安國會辦公室表示，申報的助理加班費決無虛報、浮報，均為實質工作所得。沒有任一助理有詐領助理費及加班費，渠等所領取之費用都是自己勞務所得。

高虹安辦公室強調，辦公室公積金的來源，是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦而自掏腰包贊助公用，絕非誣控所指的「高虹安個人小金庫」。國會辦公室費用五花八門，舉凡待客咖啡、茶水、糖果餅乾、便當費用、和各聯繫人之間送往迎來、同仁飲料下午茶等，這些費用事實上無需逐筆向委員申請，於是內部主要幹部自由贊助成立公積金，作為辦公室的零用金。

高虹安委員只知道有這件事，但是錢的花用、核決，和立法院公費完全無關，全部由行政主管直接處理。高虹安委員不介入參與這方面的事情。

至於助理代買高虹安委員餐點或私人物品時，如有代墊情形，也都會向行政主任報帳，累積到一定金額後，主管會向高虹安委員請款，而高虹安委員會以現金批次繳回給行政主任，並非惡意指控的挪為私用。辦公室再次強調不是助理費、加班費進入公積金，所有用途也全用在公務相關。

至於林耕仁指控有關李忠庭所領取的8萬元、8萬8000元兩筆費用，經查乃辦公室裝潢費用，當時辦公室裝潢由主管同仁共同參與規劃所需辦公空間，然費用超過50萬元，立法院補助30萬元，超出的20餘萬元，當時是由李前助理代墊，匯款給裝潢公司單據都還在。

李前助理只向辦公室請領16萬8000元 ，其餘的款項是由他個人贊助辦公室主管同仁，希望能符合大家初期希望的辦公空間。待裝潢工程全部完成之後，就由公積金返還，李前助理贊助不足的代墊費用。

高虹安辦公室也質疑，林耕仁議員所取得的資料，究竟如何拿到？是否非法取得？這位檢舉人是否為林耕仁議員派來臥底？應詳細向社會大眾交代。林耕仁議員擅自引用違法的資料做錯誤的解讀，誤導大眾，林耕仁議員及其背後的提供資料者，也必須要接受司法檢視。高虹安更批評，這一切如同美國尼克森竊聽對方陣營的資料的「水門案」。

高虹安舉證工作記錄強調李忠庭非「人頭助理」，遭爆資料作假