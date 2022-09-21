「末日博士」羅比尼：聯準會緊縮資金打擊美國眾多殭屍企業，年底將陷入「漫長而悲慘」的經濟衰退
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美國的通膨率仍居高不下，有末日博士之稱的經濟學家，羅比尼（Nouriel Roubini）昨日日指出，美國眾多殭屍企業、機構、銀行乃至於家戶面臨高負債的情況，年底發生「漫長而悲慘」的經濟衰退並持續到2023年。
知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）20日指出，由於美國聯準會（Fed）不得不強勢升息打擊高通膨，造成持續緊縮的資金將打擊美國眾多殭屍企業、機構、銀行乃至於家戶，導致今（2022）年底發生「漫長而悲慘」的經濟衰退並持續到2023年。
末日博士羅比尼：陷入「漫長而悲慘」的經濟衰退
近期，全球經濟局勢相當詭譎，樂觀者認為隨著經濟下挫，通貨膨漲也會跟著降溫；未料，近日美國公布消費者物價指數（CPI）超出市場預期，連帶推升聯準會強勢升息的機率。
有末日博士之稱的知名經濟學家Roubini Macro Associates董事長兼執行長羅比尼昨（20）日告訴《彭博社》，美國乃至於全球都會陷入「漫長而悲慘的經濟衰退」且持續到2023年。
羅比尼（Nouriel Roubini）：他是美國經濟學者，屬於凱因斯學派的信仰者，同時也是紐約大學教授、專欄作家，因為長期對經濟持悲觀論點，被市場稱為「末日博士」。其中，羅比尼最廣為人知的是，他精準預測2008年金融海嘯而一夕成名。
羅比尼說，經濟樂觀者認為美國僅會輕微衰退，這是忽視美國眾多的殭屍機構、機構、戶、銀行等，再加上美國政府的高負債比，這些都將成為經濟衰退的主因；倘若利率持續上升，償債成本跟著增加，他說：「那些機構組織都會完蛋，到時候就能知道誰在裸泳。」
殭屍企業是需要靠各類銀行信貸救助以維持營運，或是僅能償還利息不用償還本金的公司，儘管他們還有能力賺錢，但是在支付完營運成本後，資金只夠用來付利息，無法完全脫離倒閉的窘境。
美國銀行、企業存款流失，政府債台高築
目前，受到連續升息影響，美國銀行業存款流失，第2季度達到創紀錄的3700億美元，為2018年以來首次下降。美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance）數據顯示，截至今（2022）年6月30日，美國銀行業存款降至19.563兆美元，低於3月份的19.932兆美元，將打擊眾多高負債的殭屍企業、機構或家戶等。
《華爾街日報》指出，今年第2季存款流失不是問題，但是過去2年因疫情而大幅膨脹了5兆美元，聯準會為了緩解通膨，正努力將這些存款從銀行體系中擠出來，問題是要做到什麼程度，才不會傷害銀行企業資金的流動性，目前並沒有定論。
此外，根據14日美國人口普查局（U.S. Census Bureau）公布美國財政狀況年度報告中表示，經通脹因素調整後，去（2021）年美國家庭收入中位數與2020年基本持平，是7.08萬美元。但是今年通膨惡化，也沒有政府發放的福利金，亦對美國民眾造成不小壓力。
還有，美國近日公布8月出現2200億美元的赤字，支出的增長快於收入，高於去年年同期，雖然美國財政部（USDT）稱經日曆差異調整後，今年8月和去年的赤字大致相同，強調並未大幅度增加。但事實上也反映出，近年美國政府因應疫情的「大撒幣政策」，債台高築的情況仍未改善。
傳統基金會（Heritage Foundation）聯邦預算政策分析師David Ditch對此擔憂表示，即使預算赤字下降，美國每年都在增加數千億美元的債務，迫切需要進行權利改革以控制支出，減少這些結構性問題。
基於種種經濟結構性因素，羅比尼強調，美國即使是普通的衰退，標普500指數（S&P 500）也可能下跌30%，如果出現「真正的硬着陸」（大幅衰退），美股恐重挫40%；
羅比尼指出聯準會要讓通膨降到標準值2%（8月是8.3%）又要避免「硬著陸」，是不可能的任務。最後，羅比尼預測，聯準會本次會議將升息3碼，11、12月再各升息2碼，聯邦資金利率目標區間年底會升至4%至4.25%。
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核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
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「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！