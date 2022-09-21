「末日博士」羅比尼：聯準會緊縮資金打擊美國眾多殭屍企業，年底將陷入「漫長而悲慘」的經濟衰退

知名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）20日指出，由於美國聯準會（Fed）不得不強勢升息打擊高通膨，造成持續緊縮的資金將打擊美國眾多殭屍企業、機構、銀行乃至於家戶，導致今（2022）年底發生「漫長而悲慘」的經濟衰退並持續到2023年。

末日博士羅比尼：陷入「漫長而悲慘」的經濟衰退

近期，全球經濟局勢相當詭譎，樂觀者認為隨著經濟下挫，通貨膨漲也會跟著降溫；未料，近日美國公布消費者物價指數（CPI）超出市場預期，連帶推升聯準會強勢升息的機率。

有末日博士之稱的知名經濟學家Roubini Macro Associates董事長兼執行長羅比尼昨（20）日告訴《彭博社》，美國乃至於全球都會陷入「漫長而悲慘的經濟衰退」且持續到2023年。

羅比尼（Nouriel Roubini）：他是美國經濟學者，屬於凱因斯學派的信仰者，同時也是紐約大學教授、專欄作家，因為長期對經濟持悲觀論點，被市場稱為「末日博士」。其中，羅比尼最廣為人知的是，他精準預測2008年金融海嘯而一夕成名。

羅比尼說，經濟樂觀者認為美國僅會輕微衰退，這是忽視美國眾多的殭屍機構、機構、戶、銀行等，再加上美國政府的高負債比，這些都將成為經濟衰退的主因；倘若利率持續上升，償債成本跟著增加，他說：「那些機構組織都會完蛋，到時候就能知道誰在裸泳。」

殭屍企業是需要靠各類銀行信貸救助以維持營運，或是僅能償還利息不用償還本金的公司，儘管他們還有能力賺錢，但是在支付完營運成本後，資金只夠用來付利息，無法完全脫離倒閉的窘境。

美國銀行、企業存款流失，政府債台高築

目前，受到連續升息影響，美國銀行業存款流失，第2季度達到創紀錄的3700億美元，為2018年以來首次下降。美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance）數據顯示，截至今（2022）年6月30日，美國銀行業存款降至19.563兆美元，低於3月份的19.932兆美元，將打擊眾多高負債的殭屍企業、機構或家戶等。

《華爾街日報》指出，今年第2季存款流失不是問題，但是過去2年因疫情而大幅膨脹了5兆美元，聯準會為了緩解通膨，正努力將這些存款從銀行體系中擠出來，問題是要做到什麼程度，才不會傷害銀行企業資金的流動性，目前並沒有定論。

此外，根據14日美國人口普查局（U.S. Census Bureau）公布美國財政狀況年度報告中表示，經通脹因素調整後，去（2021）年美國家庭收入中位數與2020年基本持平，是7.08萬美元。但是今年通膨惡化，也沒有政府發放的福利金，亦對美國民眾造成不小壓力。

還有，美國近日公布8月出現2200億美元的赤字，支出的增長快於收入，高於去年年同期，雖然美國財政部（USDT）稱經日曆差異調整後，今年8月和去年的赤字大致相同，強調並未大幅度增加。但事實上也反映出，近年美國政府因應疫情的「大撒幣政策」，債台高築的情況仍未改善。

傳統基金會（Heritage Foundation）聯邦預算政策分析師David Ditch對此擔憂表示，即使預算赤字下降，美國每年都在增加數千億美元的債務，迫切需要進行權利改革以控制支出，減少這些結構性問題。

基於種種經濟結構性因素，羅比尼強調，美國即使是普通的衰退，標普500指數（S&P 500）也可能下跌30%，如果出現「真正的硬着陸」（大幅衰退），美股恐重挫40%；

羅比尼指出聯準會要讓通膨降到標準值2%（8月是8.3%）又要避免「硬著陸」，是不可能的任務。最後，羅比尼預測，聯準會本次會議將升息3碼，11、12月再各升息2碼，聯邦資金利率目標區間年底會升至4%至4.25%。

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核稿編輯：翁世航