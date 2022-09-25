10塊錢一頓晚餐：知足、無望、低消費的態度，正在中國年輕人之間蔓延開來
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疫情迫使中國年輕人降低了消費，而對消費的厭倦讓決策者擔心，畢竟消費極大地推動著GDP的增長。為了省錢，消費正在悄悄從奢侈品轉向「中國製造」。
文：德國之聲中文網（路透社等）
疫情前，年輕人對未來的設想大概是：新車，寬敞的住房，週末好好吃一頓昂貴美食，或者到熱帶風光的島上休個短假。
39歲的Doris就有過這種對未來的憧憬。她在上海做市場開發的諮詢工作，收入頗豐。最近兩年以來，Doris像許多中國20、30歲的年輕人一樣，省吃儉用，在動態清零的政策下，同失業或者半失業進行著疲憊的鬥爭。她告訴路透社記者，「我已很長時間沒有去美容，也沒去美髮了。化妝品也都變成了『中國製造』。」
Doris降低消費的表述無疑是一個警鐘。如今中國年輕人當中，知足、無望、低消費的態度正在蔓延開來，而一些網紅的大力提倡，又形成一種推波助瀾之勢。然而，不消費怎樣增長？中國今年第二季度只有微弱成長，離萎縮只差一步之遙。殊不知，大眾消費的比例佔中國GDP的一半以上。
專家的觀察為這一憂慮提供了佐證，中國市場研究集團（CMR）主任卡文德（Benjamin Cavender）說，「我們觀察這裡的市場消費行為已有16年之久，當前年輕人的消費情形，是我看到的最令人擔心的。」
中國的清零政策以及由此連帶的封城措施、停止旅行、全員測試核酸，讓中國經濟受到沉重打擊。對科技企業的整頓，也使年輕人的入職門檻變得很高。
今年7月，16至24歲年輕人的失業率創下20％的紀錄，目前，這一狀況剛有了初步好轉。兩項調查均表明，為保住飯碗，許多在零售和電商領域工作的在職年輕職員被迫同意減薪，中國38個主要城市的平均薪水今年頭三個月降低了1％。
這一背景下，年輕人降低消費，而不是大手大腳地享受生活，應該不難理解。
像影迷Doris，疫情前每個月要進兩次電影院，但自疫情以來，她就沒再出去看過電影。
銀行的數據顯示，中國家庭新存款今（2022）年前八個月增加了10.8兆元，去（2021）年同期的這一數字是6.4兆元。中國的決策者為此憂心忡忡，他們清楚，大眾消費對經濟增長做出巨大貢獻。環顧四周，中國是重要經濟體中唯一一個沒有升息、反而在今年降息的國家，9月15日，中國四大國有銀行下調了人民幣存款利率，此舉的重要目標之一是不鼓勵民眾繼續大量儲蓄，當然中國國內通膨壓力不大，也為降息提供了空間。
要省錢嗎？不難，網上去學！
事實上，目前中國年輕人的克制消費，同他們經歷過飢餓與貧困的長輩比起來，無法相提並論。而最不同的一點是，當今年輕人會使用現代化社交工具將他們對消費和奢侈的剎車展示在網路上。只要去看一看小紅書，或者登上Bilibili，就能看到數百個怎樣用10塊人民幣做一頓可口晚餐之類的影片，可謂百花綻放。
一個一分鐘長的短影片得到40萬人觀看，這名杭州女子用四塊錢買的魚片、五塊錢的凍蝦以及兩塊錢的蔬菜，做了一份網上很耐看的影片。
不僅影片，評論區裡討論怎樣省錢的話題也很火熱，比如一個叫做「怎樣用1600塊錢在上海生活一個月」便是一個在社媒上很具有挑戰性的帖子。
不能光說不練。一個楊姓女孩自稱疫情前信用卡上負債累累，2019年在豆瓣開了一個「低消費研究小組」，擁有會員超過15萬。現在她自己不僅降低消費，還在二手店出售衣物。
28歲的她說，不能像以前那樣生活了，花掉所有的錢，下個月重複上個月。現在，她已還清了所有欠債。
她不再喝星巴克的咖啡，不再買法國紀梵希（Givenchy）品牌化妝品，她買起國貨，稱可以節省60％的開支。路透社追問了紀梵希的母公司以及星巴克，他們表示，在華銷售上個季度均出現了大滑坡。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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