戰機數量多過烏克蘭10倍，為什麼俄羅斯空天軍的表現如此「掉漆」？

烏克蘭戰爭發展到今天已經快要七個月，俄羅斯不只沒有如我們所預料的那般快速佔領烏克蘭，到了現在攻勢還被烏克蘭軍隊給反推了回去。如今烏克蘭軍已收復了大片東部失土，一切看起來都要回到2月24日戰爭爆發以前的原點。

擺在普亭面前的似乎只有兩項選擇，一是從烏克蘭東部全面退出，但保住克里米亞的小輸，二則是連克里米亞都一起丟掉的大輸。不過最讓人跌破眼鏡的，還是莫過於俄羅斯空天軍在這場戰爭中幾乎缺席的表現。

記得開戰前，筆者曾對俄羅斯與烏克蘭的空中武力進行過分析，雙方的戰機比例是1000比100，前者數量上是後者的10倍。質量方面，Su-35、Su-34以及Su-30等俄羅斯空天軍的四代半機種，更是全面碾壓Su-27與MiG-29等烏克蘭空軍的前蘇聯遺產。然而開戰初期曾逃亡羅馬尼亞的烏克蘭空軍，經過7個月的戰火之後越戰越勇，反倒是俄羅斯空天軍消失得無影無蹤。

這確實讓筆者大跌眼鏡，畢竟俄羅斯空天軍曾參加過敘利亞內戰，支援阿薩德政府掃平叛軍，怎麼樣都有比烏克蘭空軍還要豐富的實戰經驗。何以這次烏克蘭戰爭打得那麼狼狽？主要原因還是在於我們太高估俄羅斯世界第二大軍事強權的名聲，過度以美國空軍為主的西方國家空戰思維去理解俄羅斯的空天軍。

雖然排名世界第二軍事強國的俄羅斯，看起來與世界第一軍事強國的美國只差一個排名，但實際上美國一個國家的軍事實力恐怕就超過第二大強國到第10大強國實力的總和。雙方差距如此之大，更何況俄羅斯與其前身蘇聯向來是陸上強權，空戰本來就不是其強項，所以不難理解為什麼這次俄羅斯空天軍的表現如此掉漆。

俄羅斯沒有辦法如同第一次波灣戰爭、波士尼亞戰爭還有科索沃戰爭的美軍一般，光靠空中武力就迫使烏克蘭投降。筆者認為俄羅斯空天軍遲遲無法取得勝利的關鍵原因，還是在於俄軍的思維停留在冷戰時代，甚至於第二次世界大戰。光看俄軍還在用密集火砲打擊烏克蘭軍陣地這點來看，他們就缺乏21世紀的精準打擊思維。

Photo Credit: 羅界山攝，作者提供 烏克蘭空軍Su-27戰鬥機，攝於2018年皇家空軍航空展。

訓練程度不及北約

首先是俄羅斯空天軍雖然有累積自車臣、喬治亞以及敘利亞內戰的實戰經驗，可這些戰爭對抗的都是沒有空軍的低強度敵人，對俄國飛行員而言毫無挑戰性可言。讀者們可能會問，難道美國打塔利班、蓋達還有伊斯蘭國，就不是打沒有空軍的低強度目標嗎？為什麼美國空軍能越戰越強，俄羅斯空天軍卻還停留在冷戰時代的思維？