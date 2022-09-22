拜登聯合國大會演說提及台海局勢，強調「反對任何一方片面改變現狀」
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拜登公開表明美國會在中國以武力犯台時出兵協防台灣，被認為打破美方數十年來對台海衝突不在事前宣示是否介入的「戰略模糊」策略。拜登表達肯定會協防台灣的立場後，白宮官員事後都重申，美國對台政策不變。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間21日）在聯合國大會演說，強調美國致力維護台海和平，奉行一中政策，反對任一方片面改變現狀。在台海緊張的背景下，美國總統罕見在聯大場合重申美方立場。
第77屆聯大總辯論邁入第2天，拜登發言近半小時，嚴詞譴責俄羅斯2月入侵烏克蘭並在攻勢受挫後揚言擴大戰事，並在發言後半重申美國外交政策立場時提到台海。這是拜登去（2021）年1月就任總統以來首度在聯大總辯論提及台海局勢。
拜登說：「我們會以外交作為指引，致力和平解決衝突。我們尋求維護台海和平穩定，奉行40年來防止衝突發生的一中政策，持續反對兩岸任一方片面改變現狀。」
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初不顧北京警告訪台後，中國連日在台灣周邊舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。在哥倫比亞廣播公司（CBS）本週稍早播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）中，拜登再次表明，如果發生「前所未有的攻擊」，美軍會介入保衛台灣。
拜登公開表明美國會在中國以武力犯台時出兵協防台灣，被認為打破美方數十年來對台海衝突不在事前宣示是否介入的「戰略模糊」策略。拜登表達肯定會協防台灣的立場後，白宮官員事後都重申，美國對台政策不變。
近年兩岸關係惡化、北京對台加強文攻武嚇，引發世界各國關注。在美國主導下，七大工業國集團（G7）等國際組織愈來愈常在會議公報納入關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題等字句。
拜登談及美中競爭時重申美國「不追求衝突、不追求冷戰」立場，並說華府不要求任何國家在美國或其他國家間選邊站，僅致力實現自由、開放、安全、繁榮的世界。
談到持續近7個月的俄烏戰爭，拜登指責俄羅斯作為聯合國安全理事會常任理事國，卻侵犯鄰國，企圖讓烏克蘭從地圖上消失，「無恥違反聯合國憲章核心宗旨」。
烏克蘭軍隊近期猛烈反擊，在東部地區收復大片失土。眼見戰事告急，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）21日在全國演說中威脅動用核武，並下令動員後備軍人參戰，這場二次世界大戰結束以來歐陸最大規模戰爭短期內恐難結束。
拜登重申與盟國支持烏克蘭，並向莫斯科喊話「核戰是打不贏的」。他說，俄羅斯企圖消滅烏克蘭以國家地位存在的權利，沒有人威脅俄羅斯，只有俄羅斯追求衝突。
俄烏戰爭加劇全球糧食危機，拜登承諾美國今年為全球糧食安全加碼捐款29億美元，並駁斥莫斯科聲稱西方制裁釀成糧食危機的說法，強調歐美國家制裁容許俄羅斯出口糧食與肥料，沒有限制。
拜登說：「糧食不安全惡化是俄羅斯開戰造成的，只有俄羅斯能結束戰爭。」
拜登並以人民受苦為由呼籲各國不要禁止糧食出口或囤積榖物，「世界所有國家無論存有什麼分歧，如果家長無法餵飽孩子，其他一切都不重要」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。