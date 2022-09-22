普亭下令二戰以來首次動員，向西方發出核戰威脅，引發全國各地示威、逾1300人被逮
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在普亭發表關於動員令的全國演說後，在俄羅斯全國的示威中，已有超過1300人被逮。與此同時，土耳其航空公司（Turkish Airlines）在其網站上宣布，24日前飛往土國伊斯坦堡的航班機票已全被預訂。谷歌（Google）資料顯示，昨天上午提出「離開俄羅斯」搜索要求，為平時的100倍。
普亭升級烏克蘭戰爭，向西方發出核戰威脅
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（21）日下令該國進行二戰以來的首次動員，並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，他不是在虛張聲勢。
《路透社》報導，在俄烏戰爭爆發以來最大的一次升級中，普亭除了批准併吞烏克蘭一塊相當於匈牙利大小的領土，並下令召集30萬預備役人員，還明確提出核戰的可能性。
普亭昨天在全國電視演說中表示：「當我國領土完整受到威脅，我們必將使用所有可用的手段保護俄羅斯和我國人民，這絕非虛張聲勢。」
普亭提及北約（NATO）朝俄羅斯邊界擴張一事，稱西方正密謀摧毀他的國家，並透過討論對莫斯科使用核武器的可能性進行「核訛詐」（nuclear blackmail）。他指控美國、歐盟和英國鼓勵烏克蘭將軍事行動推向俄羅斯本身。
普亭說：「在其咄咄逼人的反俄政策中，西方已跨越每一條線。」他說：「這不是虛張聲勢，那些試圖用核武訛詐我們的人都應該知道，風也能轉向他們的方向。」
俄軍在烏克蘭東北部戰場慘敗後，普亭這項談話引發人們對戰爭進程的猜測，以及這位69歲克里姆林宮領導人自己的未來。
就本質而言，普亭是在押注，藉增加美國為首的北約軍事聯盟與俄羅斯發生直接對抗的風險，亦即朝第三次世界大戰邁出一步，西方將會忽略對烏克蘭的支持，截至目前西方並未展現這一跡象。
普亭明確支持未來幾天在烏克蘭東部兩個分離共和國「頓內茨克人民共和國」（DPR）和「盧甘斯克人民共和國」（LPR），以及俄軍占領的赫松州和札波羅熱州舉行入俄公投。他說：「我們不能，也沒有道德權利，將親近我們的人交給劊子手，我們只能回應他們決定自己命運的真誠願望。」
西方和烏克蘭譴責公投計畫是非法騙局，矢言永遠不會接受其結果。然而，正式併吞烏克蘭領土，普亭便有了使用俄羅斯龐大核武軍火庫的潛在藉口。
俄羅斯若遭到大規模殺傷性武器攻擊，或國家面臨來自傳統武器的生存威脅時，俄羅斯軍事準則允許動用核武器。
普亭在談話中說：「我們的歷史傳統和人民天命，會驅使我們去阻止那些爭霸世界、威脅要肢解和奴役我們祖國的人。」
他說：「我們現在將要這麼做，且就是如此。我相信你們會支持。」
俄羅斯全國反動員示威，逾1300人遭逮捕
（中央社）俄羅斯總統普亭宣布局部動員，要徵召30萬名平民投入烏克蘭戰事，引發全國各地示威。警察監督組織OVD-Info今天表示，已有超過1300人遭逮捕。
OVD-Info統計，普亭早上對全國發表談話後，俄羅斯各地38座城市的集會中至少有1332人遭拘留。
《法新社》報導，這是俄羅斯2月宣布軍事干預烏克蘭後引發示威潮以來，規模最大的一波抗議行動。
《法新社》記者在俄羅斯首都莫斯科市中心表示，至少有50人在一條主要的購物大街上遭到身穿鎮暴裝備的警方拘捕。
在俄羅斯前帝國首都聖彼得堡（Saint Petersburg），《法新社》特派員看見警察包圍一小群抗議民眾，並一個個拘捕，將他們帶上一輛巴士。抗議民眾高呼「不要動員」。
莫斯科聖彼得堡出現遊行民眾，抗議普亭的戰爭動員：
抗議學生費多羅夫（Vasily Fedorov）穿著胸前印有和平符號的衣服說道：「每個人都很害怕。我支持和平，我不想被迫開槍。但現在出來非常危險，不然就會有更多人出來了。」
拒絕透露姓氏的60歲居民亞歷塞依（Alexei）說：「我出來準備參與集會，但看樣子他們好像已經逮捕了所有的人。這個政權譴責自家人，正在摧毀自家青年。」
一名年輕抗議民眾對著一名警察大喊：「你為什麼要為掌權20年的普亭效力！」
學生席道倫科（Oksana Sidorenko）告訴《法新社》：「我來表達反戰、反動員立場。」她說：「他們為什麼要替我決定我的未來？我為自己和我的兄弟感到恐懼。」
20歲的斯克沃佐娃（Alina Skvortsova）說，她希望俄羅斯人很快能了解到克里姆林宮進攻鄰國烏克蘭的本質。她說：「一旦他們真正瞭解，就算害怕，他們也會走上街頭。」
根據《路透社》報導，在俄羅斯反抗議法下，未經批准的集會屬違法。
俄羅斯新聞機構引述內政部官員伏克（Irina Volk）聲明報導，有人企圖舉行所謂的小型抗議活動，但已遭官方遏阻。
伏克指出：「在若干地區，有人企圖發動未經授權的行動，但參與者人數極少。」
「這些行為都遭到阻止。這些違法者遭到拘留，並帶回警局偵訊及究責。」
武裝鎮暴警察逮捕遊行民眾：
Google搜尋「離開俄羅斯」遽增，俄反對派領袖納瓦尼：將導致大規模悲劇
（中央社）被囚禁獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）表示，普亭總統昨天下達的部分動員令將導致一場「大規模悲劇」。
《法新社》報導，穿著囚服的納瓦尼就其被控的一起案件，透過視訊連結出庭，他在視訊聲明中說：「這將導致一場大規模悲劇，會有大量死亡。」
身為普亭的主要反對者，納瓦尼說：「為了保住他的個人權力，普亭正在折磨一個鄰國，殺害那裡的人，而他現在正把大量俄羅斯公民送入這場戰爭。」
納瓦尼說：「很明顯，這場正在進行的罪惡戰爭……只會加深及惡化，普亭想要盡可能讓更多人捲入。他想讓幾十萬人雙手沾滿鮮血。」
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