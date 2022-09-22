聯準會連3度升息3碼，經濟前景黯淡美股重挫，預期年底前還會升息5碼

（中央社）美國聯準會連3次例會決議升息3碼，欲壓制接近40年高點的通貨膨脹。這項決定符合市場預期，但官員示意持續積極調升利率，美股尾盤下探，3大指數跌幅都達1.7％以上。

歷經兩天集會，聯邦準備理事會（Fed）決策官員繼6月、7月後再次決議升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間升到3％至3.25％，為2008年初以來最高水準。這項決定獲12名官員全數同意，且符合多數投資人預期。

美股開高後午盤陷入震盪，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場重挫522.45點、跌幅1.7％，標準普爾500指數與以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅分別為1.71％、1.79％。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會重申，聯準會堅定致力為美國家庭與企業恢復物價穩定，擁有達成目標所需工具和決心。

美國通膨率盤踞在1980年代初期以來最高點附近，促使聯準會積極緊縮貨幣政策，自3月起連5度決議升息，而且調幅多次大於傳統的1碼，政策利率離COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後趨近零的水準差距已達12碼（3個百分點），升息步調為近代罕見。

聯準會今（2022）年剩下兩次決策會議。根據今天公布的最新預測，19名官員中，近半預期年底前還會升息5碼，聯邦資金利率目標區間達4.25％至4.5％，高於3個月前預測的水準。

部分市場人士認為聯準會明年不僅會停止升息，還會為支撐經濟而開始降息。但最新預測顯示，官員預期明年不會降息；之後利率走向不明，認為2024年底政策利率保持在4％以上、降到2.5％至3.5％、介於中間的官員各占1/3。

聯準會積極升息另一影響，是鮑爾口中「極度吃緊」的勞動市場預料將明顯降溫。

美國8月失業率3.7％，接近半世紀低點；工資迅速成長態勢不變，不利通膨緩和。根據最新預測，聯準會官員預期明年底失業率將升至4.4％，高於6月預測的3.9％；官員預測今明兩年美國經濟各成長0.2％、1.2％，6月則是預測連兩年成長1.7％。

鮑爾坦言聯準會積極緊縮政策不利經濟擴張，並說「沒有人知道這過程是否會造成衰退，或是衰退一旦發生會多嚴重」。

勞工部上週公布，美國8月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，低於6月創40年來新高的9.1％，但高於市場預期的8％。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率升至6.3％，反映物價壓力廣泛且沉重，油價持續走跌不足以讓整體通膨迅速降溫。

鮑爾說，聯準會決心讓貨幣政策立場達到「顯著限制性」，且維持不變，直到官員確信通膨降溫為止。

最新通膨數據促使聯準會官員上修物價漲幅預測。官員預期，今年底聯準會偏好參考的核心個人消費支出（Core PCE）通膨率將達4.5％，高於6月預測的4.3％；明年底這項通膨率降至3.1％，高於6月預測的2.7％。

聯準會設定的長期通膨目標為2％。根據商務部最新數據，美國7月核心個人消費支出物價指數年增4.6％。8月數值預定9月30日公布，市場預期這項通膨率升至4.8％。

以下為聯準會決策聲明全文

最近的支出和生產指標指向適度成長。就業成長近幾個月來持續強健，失業率維持在低點。通膨仍居高不下，反映與疫情有關的供需失衡、較高的糧食和能源價格，及廣泛的物價壓力。

俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭導致巨大的人道與經濟苦難。戰爭和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，並對全球經濟活動帶來沉重負擔。委員會正高度關注通膨風險。

委員會尋求實現最大就業（maximum employment），並讓更長期的通膨回到2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到3%至3.25%，並預期繼續調高目標區間將是適當的。

此外，委員會將如5月間發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所述，持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券。委員會致力要讓通膨率回到2%目標。

在評估適當的貨幣政策立場方面，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義。如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。

委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括在公衛、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的解讀。

表決支持本次貨幣政策決議者有主席鮑爾（Jerome Powell）、副主席威廉斯（John Williams）、巴爾（Michael Barr）、鮑曼（Michelle Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、布勒德（James Bullard）、柯林斯（Susan Collins）、庫克（Lisa Cook）、喬治（Esther George）、傑佛森（Philip Jefferson）、麥斯特（Loretta Mester）和華勒（Christopher Waller）。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀