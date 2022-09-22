「歐洲最大產煤國」波蘭面臨煤炭嚴重短缺困境，俄羅斯煤炭禁令打擊民眾冬季供暖

文：張瑞邦（Tucker Chang）

歐洲最大的煤炭生產國波蘭，當前卻遭遇煤炭資源短缺的窘境，此狀況對於70％電力生產都靠煤炭、仰賴煤炭供熱的這個中歐國家來說，無疑是現階段亟欲解決的難題之一。

根據《德國之聲》（DW）引用波蘭工業發展署（Industrial Development Agency）的數據顯示，波蘭現今的煤炭儲備量，是自第二次世界大戰以來的最低水準，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，波蘭的煤炭庫存高達800萬噸，然而時至2022年8月，該國的煤炭存量卻幾乎腰斬至440萬噸。

波蘭能源監管局（URE）對此警示，波蘭礦業集團（PGG）等該國大型的煤炭生產商，內部的煤炭庫存量皆持續下降，若此狀況沒有改善，則波蘭現有的煤炭量，恐不足以應付今（2022）年冬季的高峰用量。

據悉，由於波蘭燃煤短缺問題嚴重，波蘭境內的燃煤發電廠被迫降低電力出口占比。自2022年7月開始，波蘭已從電力淨出口國轉為電力淨輸入國，這是該國多個月份以來，首次發生這種情形。

波蘭媒體《The First News》，近日轉述波蘭國家資產部（Ministry of State Assets）副部長馬萊基（Maciej Malecki）的說法表示，華沙當局已盡可能提升國內礦山採煤的力度，並從境外接收1000萬噸煤炭，預計能在2022年年末運抵波蘭。

為何波蘭會出現煤炭不足的問題？

古巴《拉丁美洲通訊社》（Prensa Latina）指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭於2022年5月宣布「禁止進口俄羅斯煤炭」，以此作為對克里姆林宮發動戰爭的制裁。波蘭的這一決定，甚至比歐盟於同年8月11日，禁止俄國煤炭進口的懲罰性禁令，還早了數月。