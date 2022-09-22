「歐洲最大產煤國」波蘭面臨煤炭嚴重短缺困境，俄羅斯煤炭禁令打擊民眾冬季供暖
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雖然波蘭自身每年可產出超過5000萬噸的煤炭，但一般波蘭大眾更偏好來自俄羅斯的煤炭，畢竟俄羅斯煤炭的價格親民，且以包成塊狀的分裝方式出售，更適合小型家戶的使用。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
歐洲最大的煤炭生產國波蘭，當前卻遭遇煤炭資源短缺的窘境，此狀況對於70％電力生產都靠煤炭、仰賴煤炭供熱的這個中歐國家來說，無疑是現階段亟欲解決的難題之一。
根據《德國之聲》（DW）引用波蘭工業發展署（Industrial Development Agency）的數據顯示，波蘭現今的煤炭儲備量，是自第二次世界大戰以來的最低水準，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，波蘭的煤炭庫存高達800萬噸，然而時至2022年8月，該國的煤炭存量卻幾乎腰斬至440萬噸。
波蘭能源監管局（URE）對此警示，波蘭礦業集團（PGG）等該國大型的煤炭生產商，內部的煤炭庫存量皆持續下降，若此狀況沒有改善，則波蘭現有的煤炭量，恐不足以應付今（2022）年冬季的高峰用量。
據悉，由於波蘭燃煤短缺問題嚴重，波蘭境內的燃煤發電廠被迫降低電力出口占比。自2022年7月開始，波蘭已從電力淨出口國轉為電力淨輸入國，這是該國多個月份以來，首次發生這種情形。
波蘭媒體《The First News》，近日轉述波蘭國家資產部（Ministry of State Assets）副部長馬萊基（Maciej Malecki）的說法表示，華沙當局已盡可能提升國內礦山採煤的力度，並從境外接收1000萬噸煤炭，預計能在2022年年末運抵波蘭。
為何波蘭會出現煤炭不足的問題？
古巴《拉丁美洲通訊社》（Prensa Latina）指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭於2022年5月宣布「禁止進口俄羅斯煤炭」，以此作為對克里姆林宮發動戰爭的制裁。波蘭的這一決定，甚至比歐盟於同年8月11日，禁止俄國煤炭進口的懲罰性禁令，還早了數月。
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
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生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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