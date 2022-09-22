以色列外敵環伺、物價高昂，為何「世界快樂報告」卻排在前10名？
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每年這份快樂報告一出，以色列的新聞和社群媒體上主要有兩種不同反響。一種是訝異，覺得不可思議，懷疑報告是否反映現實。有此反應的人一般會指出，以色列人一天到晚抱怨房價太高、東西貴、安全差、貪腐盛行、政府無能等，怎麼可能快樂。
文：賴素芬（中央社駐特拉維夫特派員）
未曾到過以色列的人若只依據新聞大事，所得的印象可能這裡是個動盪不安、暴力衝突頻繁、生活緊繃的國家。但每年的「世界快樂報告」中，以色列一直排名靠近10名附近，是歐洲以外國家中第一名，今（2022）年更升至第9名。
以色列是一個充滿矛盾的國家。自1948年英國託管（British Mandate）結束、獨立建國至今、戰爭連連、恐攻事件不斷、以巴和平談判一再陷入僵局。除了外來的敵對威脅，如伊朗、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯集團（Hamas）等，國內也是問題重重，如族群歧視、極右派崛起、政府不穩定引起國會3年內5次改選、世俗文化與極正統猶太教間互嫌等，加上房價及生活物價指數高昂，讓人難以將這國家跟幸福快樂連結。
但從另一角度來看，以色列是中東地區少數的自由民主政體，70多年來的經濟發展過程跟台灣有些相似。同樣都缺乏天然資源，需靠後天努力，從上世紀80年代逐漸開發，90年代開始加速成長，到21世紀起飛成為高科技產業國。以色列雖然僅有近900萬人口，在科技類股的那斯達克（Nasdaq）上市公司數量排名第3，僅次於美國和中國，被稱為「新創國家」（Startup Nation）。
根據聯合國自2012年以來持續每年發表的「世界快樂報告」（World Happiness Report），10年來以色列排名一直在11到13名之間，在非歐洲國家中保持第一，今年更上升至第9。
歷年來快樂國家前10名多半為北歐國家，芬蘭今年連續第5年成為世界上最快樂的國家，其次是丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、盧森堡、瑞典和挪威。排在以色列之後按順序是紐西蘭、奧地利、澳洲、愛爾蘭、德國、加拿大、美國和英國。
據報導分析，以色列過去兩年應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的表現，尤其是比其他國家快速取得疫苗和讓民眾接種的效率是今年進步的因素之一。
每年這份快樂報告一出，以色列的新聞和社群媒體上主要有兩種不同反響。一種是訝異，覺得不可思議，懷疑報告是否反映現實。有此反應的人一般會指出，以色列人一天到晚抱怨房價太高、東西貴、安全差、貪腐盛行、政府無能等，怎麼可能快樂。
另一種是比較正面的分析性觀點，認為以色列的一些負面形象大部分是媒體塑造，以色列確實擁有穩定的經濟、頗長的平均壽命、優質的醫療和健保系統以及穩固的社會和家庭結構，讓個人有安全感和歸屬感。
根據記者採訪一位剛從以國央行「以色列銀行」（Bank of Israel）退休的高級官員分析，以色列能有優秀排名的客觀指標包括：去年超越英德法等歐洲國家的人均國內生產毛額（GDP per capita）、低失業率、健康預期壽命長、全民健保、治安好、社會福利有保障、遊民不多等。主觀的指標則是人民的信任感（如對家人、朋友、社區、協會等的信任感）、擁有決定生活的自主性和選擇的自由，以及可靠的民主制度。
以色列《國土報》（Haaretz）報導「世界快樂報告」的主編和經濟學教授萊亞德（Richard Layard）說，以色列自年度報告開始發表以來就一直名列前茅，不是巧合或統計錯誤，是有數據根據。根據報告衡量的參數，以色列是一個適合居住的地方。
「世界快樂報告」是由聯合國、牛津和哥倫比亞大學等機構贊助，配合蓋洛普世界民意調查（Gallup World Poll）數據產生。該調查衡量與全球生活品質相關的14個關鍵領域，有些是客觀且易於衡量，有些較主觀且複雜，是基於觀察和社會科學指數，並且主要根據問卷調查。報告的評估則是依據6個關鍵變數：人均GDP、出生時的健康預期壽命、社會支持度、是否能自由選擇生活、慷慨程度，以及對貪腐程度的感知。
以記者多年來在此的觀察，除了以上因素，以色列溫和且陽光充足的地中海型氣候混合沙漠，加上以色列人開放的個性容易與人打交道，而且珍惜親友聯繫和重視家庭關係的核心價值等，可能也是促進快樂生活的元素。
值得關注的是，「世界快樂報告」評估以色列的數據未含括遭占領的巴勒斯坦自治區 （Palestinian Territories），而是將兩區分別評估與排名。巴勒斯坦自治區今年排名122，比去年進步3名。以巴兩區生活品質的天壤之別很明顯。
然而，更令人深思的是與以色列相鄰的埃及（排名129）、約旦（排名134）、黎巴嫩（排名145）都比巴勒斯坦自治區排名更低，黎巴嫩僅高於排名最後的阿富汗。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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