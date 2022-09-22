以色列外敵環伺、物價高昂，為何「世界快樂報告」卻排在前10名？

文：賴素芬（中央社駐特拉維夫特派員）

未曾到過以色列的人若只依據新聞大事，所得的印象可能這裡是個動盪不安、暴力衝突頻繁、生活緊繃的國家。但每年的「世界快樂報告」中，以色列一直排名靠近10名附近，是歐洲以外國家中第一名，今（2022）年更升至第9名。

以色列是一個充滿矛盾的國家。自1948年英國託管（British Mandate）結束、獨立建國至今、戰爭連連、恐攻事件不斷、以巴和平談判一再陷入僵局。除了外來的敵對威脅，如伊朗、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯集團（Hamas）等，國內也是問題重重，如族群歧視、極右派崛起、政府不穩定引起國會3年內5次改選、世俗文化與極正統猶太教間互嫌等，加上房價及生活物價指數高昂，讓人難以將這國家跟幸福快樂連結。

但從另一角度來看，以色列是中東地區少數的自由民主政體，70多年來的經濟發展過程跟台灣有些相似。同樣都缺乏天然資源，需靠後天努力，從上世紀80年代逐漸開發，90年代開始加速成長，到21世紀起飛成為高科技產業國。以色列雖然僅有近900萬人口，在科技類股的那斯達克（Nasdaq）上市公司數量排名第3，僅次於美國和中國，被稱為「新創國家」（Startup Nation）。

根據聯合國自2012年以來持續每年發表的「世界快樂報告」（World Happiness Report），10年來以色列排名一直在11到13名之間，在非歐洲國家中保持第一，今年更上升至第9。

歷年來快樂國家前10名多半為北歐國家，芬蘭今年連續第5年成為世界上最快樂的國家，其次是丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、盧森堡、瑞典和挪威。排在以色列之後按順序是紐西蘭、奧地利、澳洲、愛爾蘭、德國、加拿大、美國和英國。

據報導分析，以色列過去兩年應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的表現，尤其是比其他國家快速取得疫苗和讓民眾接種的效率是今年進步的因素之一。

每年這份快樂報告一出，以色列的新聞和社群媒體上主要有兩種不同反響。一種是訝異，覺得不可思議，懷疑報告是否反映現實。有此反應的人一般會指出，以色列人一天到晚抱怨房價太高、東西貴、安全差、貪腐盛行、政府無能等，怎麼可能快樂。

另一種是比較正面的分析性觀點，認為以色列的一些負面形象大部分是媒體塑造，以色列確實擁有穩定的經濟、頗長的平均壽命、優質的醫療和健保系統以及穩固的社會和家庭結構，讓個人有安全感和歸屬感。

根據記者採訪一位剛從以國央行「以色列銀行」（Bank of Israel）退休的高級官員分析，以色列能有優秀排名的客觀指標包括：去年超越英德法等歐洲國家的人均國內生產毛額（GDP per capita）、低失業率、健康預期壽命長、全民健保、治安好、社會福利有保障、遊民不多等。主觀的指標則是人民的信任感（如對家人、朋友、社區、協會等的信任感）、擁有決定生活的自主性和選擇的自由，以及可靠的民主制度。

以色列《國土報》（Haaretz）報導「世界快樂報告」的主編和經濟學教授萊亞德（Richard Layard）說，以色列自年度報告開始發表以來就一直名列前茅，不是巧合或統計錯誤，是有數據根據。根據報告衡量的參數，以色列是一個適合居住的地方。

「世界快樂報告」是由聯合國、牛津和哥倫比亞大學等機構贊助，配合蓋洛普世界民意調查（Gallup World Poll）數據產生。該調查衡量與全球生活品質相關的14個關鍵領域，有些是客觀且易於衡量，有些較主觀且複雜，是基於觀察和社會科學指數，並且主要根據問卷調查。報告的評估則是依據6個關鍵變數：人均GDP、出生時的健康預期壽命、社會支持度、是否能自由選擇生活、慷慨程度，以及對貪腐程度的感知。

以記者多年來在此的觀察，除了以上因素，以色列溫和且陽光充足的地中海型氣候混合沙漠，加上以色列人開放的個性容易與人打交道，而且珍惜親友聯繫和重視家庭關係的核心價值等，可能也是促進快樂生活的元素。

值得關注的是，「世界快樂報告」評估以色列的數據未含括遭占領的巴勒斯坦自治區 （Palestinian Territories），而是將兩區分別評估與排名。巴勒斯坦自治區今年排名122，比去年進步3名。以巴兩區生活品質的天壤之別很明顯。

然而，更令人深思的是與以色列相鄰的埃及（排名129）、約旦（排名134）、黎巴嫩（排名145）都比巴勒斯坦自治區排名更低，黎巴嫩僅高於排名最後的阿富汗。

Photo Credit: 中央社 儘管以色列政府在COVID-19疫情期間壓制自2020年3月開始的「反尼坦雅胡黑旗運動」，但當年幾乎每週六黃昏在很多城市街角和橋上仍可看到黑旗運動人士上街抗議吶喊。圖為2020年8月29日特拉維夫一處十 字路口。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 111年9月21日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺