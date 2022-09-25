世界最大內陸國哈薩克，俄烏戰爭陰影下東西方平衡外交
我們想讓你知道的是
哈薩克認識到平衡外交對其國家至關重要。除了與俄國和中國發展關係外，也需要在世界上廣交朋友。在參加上合峰會的同時邀請羅馬天主教教宗方濟各訪問、舉辦世界領導人和傳統宗教大會意義不言自喻。上合組織因為俄國的反對將美國排除在外，但並沒有阻止哈薩克直接與西方交往。
哈薩克在烏克蘭戰爭正酣之際參加跨越地緣政治、民族宗教分歧的上合峰會和舉辦世界宗教大會，讓該國再次成為東西方關注的一個焦點。
這個國土面積接近印度的世界最大內陸國家不僅面臨著在中國和俄國之間的選擇難題，還面臨著東方和西方的問卷。
2022年9月哈薩克參加在絲綢之路古城撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會，成為該國試圖在國際上拓展其東西方平衡外交的一個平台。
哈薩克總統托卡耶夫參加的上合會議，還有中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲參加。
上合組織各國人口總數約為世界總人口的43%。工作語言是漢語和俄語。
2022年這次峰會除了成員國外，還有觀察員、主席國客人在內14個國家領導人出席，聯合國等9個國際組織和機制負責人參會。峰會接收伊朗為成員國，啟動接收白羅斯為成員國的程序，批准埃及、沙烏地阿拉伯、卡達，同意巴林、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國、科威特、緬甸為新的對話伙伴。
比較吸引西方關注的是，哈薩克作為世俗國家人口的四分之三是穆斯林。但在參加上合峰會的同時，也在迎接羅馬天主教教宗方濟格的訪問，舉辦世界領導人和傳統宗教大會。
作為前蘇聯加盟共和國之一的哈薩克傳統上被認為是「俄國在中亞的後院」。哈薩克總統在平息2022年新年伊始的反政府的抗議後，在國內實施大規模的社會政治改革，在外交上特立獨行，特別是公開拒絶承認俄國在烏克蘭東部扶植的兩個「共和國」，受到俄國的一些媒體公開批評甚至威脅。
但哈薩克為何在烏克蘭戰爭上為何拒絶支持俄國？最重要的原因仍是哈薩克鑒於與俄國複雜的歷史和民族關係，加大維護本國的主權和獨立性的外交動作。
歷史和民族構成變遷
哈薩克約有140個民族，與該國歷史變遷分不開。哈薩克源於成吉思汗後人成立的蒙古欽察汗國，數百年裡國家經歷過分分合合的動蕩，領土版圖隨著時代不斷變遷。其中組成部分大玉茲還曾經成為大清帝國的屬國。自從19世紀中葉，哈薩克基本被沙俄帝國控制。
1936年哈薩克成為蘇聯加盟共和國之一。1991年從蘇聯獨立，但之後加入獨立國協。
哈薩克人口結構也隨著蘇聯歷史發生事件變遷，包括二戰中德國入侵蘇聯後，史達林擔心俄國的德意志人可能成為內應，取消其加盟共和國之一伏爾加德意志人蘇維埃社會主義自治共和國，並強迫居住在當地的德意志人遷移到哈薩克等地。
而赫魯雪夫時代，蘇聯向哈薩克大量移民俄羅斯人參加墾荒，使1990年哈薩克人口中俄羅斯人比例達到40%。
自從冷戰結束，兩個德國統一後，大批德意志人回歸移民德國，俄羅斯人返回俄國，哈薩克族人在人口中比例不斷上升。
根據2022年最新的統計，哈薩克人口超過1900萬人。其中人口最多的兩大族哈薩克族佔約70％，俄羅斯族佔比已經不足20％。
今天，除了哈薩克語外，俄語仍然是哈薩克的官方語言。哈薩克不敢得罪這個曾經有世界最強大的軍事力量（並且有軍事入侵過多數鄰國歷史傳統）的鄰國。
哈薩克獨立後僅繼承了一小部分前蘇聯的軍力，軍事實力相對很弱小，在國防上離不開俄國和獨立國協。所以，哈薩克外交的首要方向是俄國。
但是，該國自獨立以來一直主張以維護獨立主權為中心的務實、平衡外交。
烏克蘭戰爭和哈薩克內部騷亂
關於哈薩克的意思有多種解釋。維基百科解釋在突厥語「哈薩克」的意思為：獨立自主的、自由的。這也是哈薩克國家自從前蘇聯獨立以來的追求。
烏克蘭戰爭的起因之一即是烏克蘭東部的俄羅斯族人與西部的烏克蘭人之間持續多年的政治、經濟和文化矛盾。
因此，自從烏克蘭與俄國關係不斷緊張加劇，到俄國入侵烏克蘭戰爭，都讓北方有眾多俄羅斯族人的哈薩克體會到「唇亡齒寒」的感受，在外交和內政上都加大了防範俄國干涉哈薩克內政的警惕性。
2022新年伊始，正在俄國大兵壓境凖備入侵烏克蘭；美俄雙方就烏克蘭局勢舉行談判之際，哈薩克爆發獨立30年來最大一次內亂。
這是哈薩克執政者內部的一次權力鬥爭，俄國隨即應哈薩克政府請求以集安組織名義派兵進入哈薩克進行了軍事干涉。
哈薩克總統托卡耶夫發表講話說，此次騷亂是在外國受訓的恐怖組織所為，是一次政變企圖。他宣佈解散政府，以涉嫌叛國罪逮捕兩度擔任哈薩克總理的國家安全委員會主席馬西莫夫等高官。而俄軍尚未入境，哈薩克官員已經要求俄國人明確撤軍時間表。
美國媒體曾報導說，在蘇聯時代馬西莫夫就與克格勃關係密切。馬西莫夫有著莫斯科國立理工學院經濟學博士學位。因此，集安組織國家領導紛紛發聲譴責西方，而美國否認與哈薩克騷亂有任何關係時，缺乏內部訊息的外界並不清楚這場「顏色革命」到底來自哪個方向。
中國和哈薩克的相互戰略需要
隨著中國經濟的崛起，哈薩克很早就把目光投向這個鄰國。現任總統托卡耶夫年輕時畢業於莫斯科國際關係學院，也曾在中國留學，並且作為前蘇聯外交官在改革開放後的中國工作生活多年，漢語流利，是個真正的中國通。
哈薩克蘊藏豐富的石油天然氣鈾礦等自然資源，探明儲量位居世界前茅。經濟是以石油、天然氣、採礦、煤炭為主。
哈國與資源大國俄國在經濟上不僅無法互補，還處於競爭關係。哈國向歐洲的油氣出口都要經過俄國，被俄國徹底控制。
Tags：
雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
自由、優惠，一鍵到位的將來銀行
以前要開戶頭，不到銀行櫃檯辦不了。不只要特別抽空跑一趟銀行，還得坐在那裡等待、填表格，對忙碌的現代人來說真的很麻煩。現在，將來銀行把櫃檯透過網路送到你面前，隨時隨地都可以開戶，再加上獨創的帳號自由選，十碼銀行帳號想設什麼就設什麼，不管是用你喜歡的數字任意組合，還是要請算命老師算出最好運的數字，在將來銀行，你的帳號你作主！
另外一個廣受使用者歡迎的獨創功能，就是App內自由查卡號。躺在床上滑手機網購的時候，再也不用特地爬起來翻皮夾拿卡片，卡號就在App裡面直接查，複製貼上不必三秒鐘也不怕會打錯，網購帶來的快樂感受，從選購到結帳的每一秒都被好好滿足。
欸欸，不要說將來銀行都在刺激你花錢，該省該賺的時候，將來銀行也是一毛都不讓你吃虧。獨創Ｎ倍券自由決定加息啟動日，就是讓你可以自由決定手上「Ｎ倍券」利息放大的時間，資金調度需求更有靈活有幫助，讓你理財更輕鬆，財富早自由。
將來銀行更多貼心措施，更多優惠活動，等你開戶一起來體驗。趁現在趕快行動，別忘了還有大武山好雞蛋等你帶回家。