從中國、歐洲、美國極端酷熱到非洲大旱，2022是不是史上最乾旱的一年？
我們想讓你知道的是
歐洲和中國部分地區今（2022）年夏天出現了極端酷熱的天氣，非洲的乾旱使數百萬人面臨糧食短缺和饑荒，而美國西部降雨不足的問題仍在持續。過去幾個月是否是有記錄以來最乾燥的呢？我們將過去三個月的這些乾燥狀況與本世紀初以來的平均狀況進行了比較，來看清楚最近的天氣情況到底有多麼極端。
歐洲和中國部分地區今（2022）年夏天出現了極端酷熱的天氣，非洲的乾旱使數百萬人面臨糧食短缺和饑荒，而美國西部降雨不足的問題仍在持續。
科學家說，更溫暖和更乾燥的氣候可能會成為常態，但過去幾個月是否是有記錄以來最乾燥的呢？
數據能提供更清晰的情況。
地球到底多乾旱？
科學家們使用的一個衡量乾旱狀況的標凖，是基於衛星圖像所測量的土壤中的濕度水平。
我們將過去三個月的這些乾燥狀況與本世紀初以來的平均狀況進行了比較，來看清楚最近的天氣情況到底有多麼極端。
這些數據是基於土壤和溫度構成的土壤濕度異常圖。
我們可以看到，歐洲大部分地區今年夏天的天氣，比2001年至2016年期間的平均水平更乾燥。
在其他地方，中國西部一直非常乾燥，許多地區經歷了極端乾旱。撒哈拉以南非洲的部分地區和美國也正在經歷嚴重的乾旱狀況。
歐洲乾旱「500年來最嚴重」
在歐洲，據歐盟全球環境與安全監測計劃，即哥白尼計劃（EU's environmental programme Copernicus）的監測，今年夏天的乾旱可能是歐洲大陸500年來所經歷的最嚴重乾旱。
在8月下旬的乾旱高峰期，幾乎一半的歐洲都出現了「土壤濕度不足」。
科學家們說，全球氣候變暖意味著歐洲將繼續出現更頻繁和持續的乾旱，而今年的乾旱狀況已經影響到農業、運輸和能源生產。
萊茵河作為一條歐洲大陸的主要河流和貨運路線，今年夏天水位下降到極低的水平，導致航運中斷。
6月至8月期間是有記錄以來最熱的時期，歐盟8月的一份報告預測「更溫暖和更乾燥」的日子至少還要持續三個月。
歐洲過去曾經歷過乾旱，但最近幾年的夏天越來越熱，許多高溫記錄被刷新。
波茨坦氣候影響研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）的弗雷德-哈特曼博士（Dr Fred Hattermann）說：「我們現在已經連續五年出現乾旱，今年是數百年來全歐洲最嚴重的乾旱。」
「這不僅僅是雨量減少，而且溫度也更高，所以整體土壤濕度降低。」
中國的旱災和水災
根據中國氣象局的數據，今年夏天，中國高溫天氣持續了兩個多月，是1960年代有記錄以來最長的一次。
酷熱和嚴重缺乏降雨意味著中國最大的河流——長江的水量劇減。根據中國官方數據，8月期間，長江流域的降雨量比正常情況少60％。
然而，中國南方大片地區抗旱的同時，北方地區出現的暴雨卻導致了洪水。中國北方的遼河錄得1961年以來的第二高水位。
中國的年度氣候變化研究報告說，在全國範圍內，自2012年以來降雨量持續增加。
7月，中國政府發佈了8個乾旱警告和1萬3000多個暴雨警告。2019年，同一時期也有1萬個暴雨警告，但乾旱警告共28個。
極端潮濕和乾燥的情況同時出現，是全球氣候變化的一個特點。
美國國家科學院的水專家彼得．格萊克（Peter Gleick）說：「當西伯利亞和美國西部這樣的乾旱地區擴大時，降雨會落在其他面積更小的區域，使洪災更為惡化。」
非洲的饑荒警告
衣索比亞東部、肯亞北部和索馬利亞的乾旱狀況導致聯合國警告說，約2200萬人可能面臨饑餓的風險。
樂施會稱：「非洲大陸地區降雨量非常低，同時溫度又很高的情況已經進入到第三年。」
在索馬利亞，3月至5月這個季度的降雨量是過去60年來最低的。剛果民主共和國和烏干達的大部分地區也經歷了與平均水平相比非常乾燥的情況。
但是對土壤濕度的測量也表明，在一些國家，如南蘇丹、茅利塔尼亞和塞內加爾，已經出現了嚴重的洪災。
南部非洲的許多地方也經歷了比正常雨量高得多的降雨。
世界銀行2021年的一份報告指出，總體而言，「與1970-79年相比，2010-19年這10年間的乾旱和洪災的數量，分別增加了近3倍和10倍。」
美國的乾旱狀況
美國西部的乾旱已經成為常態，出現了多年的乾燥和炎熱的天氣。
在2月發表的一份報告中，科學家們說，在過去20年裡，美國西部出現了1200年來最極端的乾旱狀況。
而今年夏天，炎熱和乾燥的天氣導致了幾個州發生森林火災和儲水量下降。
根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的數據，橫跨亞利桑那州和猶他州的美國第二大水庫鮑威爾湖，自20世紀60年代注水以來出現了最低的水位。
氣候模型預測，在未來幾十年裡，該地區的降雨量將繼續遠遠低於平均值。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
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人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
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家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
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心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
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