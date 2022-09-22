拜登四度表態防衛台灣：美國「戰略模糊」趨清晰與「零成本」嚇阻北京？
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澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為這個總統表態、再由發言人收回言論的模式，未來很可能會持續：「既可以嚇阻中國，又不會跨越紅線、給北京一個藉口和把柄去軍事升級，是『魚與熊掌兼得』的方法——台灣很開心，北京找不到話說，而美國沒有成本。」
美國總統拜登（Joe Biden）自去年一月上任以來四度公開表態願防衛台灣，並再一次在發言後由白宮官員出面表示政策無變。外界關注美國對台「戰略模糊」政策，有學者認為拜登是「零成本」嚇阻北京。
拜登9月18日接受電視專訪時表示，若台海發生「前所未有的攻擊」（unprecedented attack），美軍將出兵協防台灣。華府官員在訪問播出後強調，美國對台政策不變。
美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日進一步指出，拜登為人直率，當時只是回應假設性問題，以往也有過類似的回答，有關言論並非反映華府有任何政策改變。
他重申美國並未改變「一個中國」政策，持續反對單方面改變台海現狀，希望維持台海和平穩定，又指「當美國總統想宣布政策改變時，他就會去做，但他還沒有做」。
美國印太政策協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）在19日被問及拜登是否收回言論（walk back）時，他表示不認同，指拜登的意思很清晰（speak for themselves），並重申美國政策沒有改變。
美國是否改變「戰略模糊」政策？
外界關注美國是否改變對台「戰略模糊」政策，轉而趨向「戰略清晰」。「戰略模糊」即美國政府在台海問題上立場模糊，不表明會如何應對北京攻台；而「戰略清晰」，則是美國明確表示中國對台使用武力時的回應政策。
台灣國立政治大學亞太研究國際博士課程的助理教授南樂（Lev Nachman）接受《BBC中文》訪問時指，一般人對「戰略模糊」略有誤解，該政策並不是指美國立場永遠模糊，而是指在某些情況下較可能保衛台灣、某些情況下較不可能。「拜登說的『前所未有的攻擊』相信是指無緣無故的攻擊（unprovoked attack），美國在這情況下保衛台灣並沒有牴觸一直以來的對台政策。」
南樂續稱，總統不能單方面改變美國對台政策，「2001年小布希也說過會協防台灣，2016年川普甚至跟蔡英文通電話，但他們都沒有改變美國的政策」，目前沒有實質例子顯示「戰略模糊」有變。
這次是拜登四度公開表態防衛台灣最明確的一次，而且是在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》（60 Minutes）的預錄專訪中發表這番言論。他受訪時被問到「關於你對台灣的承諾，中國的習主席應該知道什麼？」，他回應指美中兩國認同簽署已久的文件，又強調美國有「一個中國」政策，而台灣可以自行判斷其獨立地位，「我們不是在鼓勵他們獨立，我們不是，那是他們自己的決定」。
主持人接著問美軍會否防衛台灣，拜登回答：「會，一旦發生前所未有的攻擊。」主持人追問：「所以講清楚一點，是跟烏克蘭不同，美軍，即是美國男男女女，會在中國入侵台灣時保衛？」拜登說：「是。」
南樂形容，拜登的直率表態「令人擔憂」，會對美國的外交官造成困擾。「『戰略模糊』行之有效的重點在於，有建設性的政策，但要低調地做，拜登這樣強烈的措辭會製造混亂，每次都要白宮官員澄清。要麼他是外交天才，精心部署這個安排，要麼就是他不夠熟悉美國對台政策，我傾向相信是後者。」
吸取俄烏戰爭教訓
不過，有學者認為有關作法是經過精密盤算的。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元向《BBC》表示，拜登連續四次表態已成為持續一貫的模式，「現在美國國家利益的優先是處理中國，處理中國不懂台灣，是完全不可能發生的事情」。
拜登前三次說美國將保護台灣，分別是2021年8月、10月和今年5月。
葉耀元指出，從8月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣、上周美國參議院外交委員會通過《2022台灣政策法》，再到拜登的最新言論，都顯示美國對台政策朝向「戰略清晰」的方向去走，而且行政立法已取得共識。
他說：「很大程度是從俄烏戰爭學習，美國對烏克蘭戰略模糊，甚至是更明確的不給安全保障、不讓烏克蘭加入北約，但無法阻止普亭侵略烏克蘭。美國國務院會想，如果對台灣也是玩『戰略模糊』，中國會不會誤判情勢對台動武？美國核心原則很簡單，就是不想中國發動戰爭，過去表面上不去說明白是給中國一個台階下，可是這個台階套用在烏克蘭是沒有用的，會不會把這個台階套用在習近平也是沒有用的？這就是為什麼現在要淡出『戰略模糊』去嚇阻中國。」
「零成本」嚇阻中國？
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛也認為「戰略模糊」已趨清晰，他對《BBC中文》指「拜登一次、兩次還可以說是『口誤』，但四次不可能是隨便講」。他解釋，美國要加強對中國的「嚇阻力」，而「嚇阻力」有兩部分，一個是客觀軍力，但需要時間和資源建軍；另一個是主觀用武的意願，「只要拜登講一下，中國就會覺得美國是有意願的」。
他認為這個總統表態、再由發言人收回言論的模式，未來很可能會持續。「既可以嚇阻中國，又不會跨越紅線、給北京一個藉口和把柄去軍事升級，是『魚與熊掌兼得』的方法——台灣很開心，北京找不到話說，而美國沒有成本。」
宋文笛提到，台灣社會和政界本來對拜登政府及其所屬的民主黨有刻板印象，認為是「鴿派」、對中國軟弱，但裴洛西在北京巨大壓力下訪台，以至拜登多次公開表態，都讓很多台灣人大大改觀，「大家更有信心，美國政界對台灣的支持是跨黨派的」。
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
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豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
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交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
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有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。