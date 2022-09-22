「漂綠」太誇張！哈佛報告揭歐洲企業社群媒體營造環保形象「攏是假」
我們想讓你知道的是
綠色和平的帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）表示，這份報告凸顯了「隱藏在眾目睽睽之下」的技術。「這是一種系統性的漂綠，必須透過立法禁止歐洲所有化石燃料廣告和贊助來解決，就像菸草一樣。」
（中央社）美國哈佛大學（Harvard University）20日公布1份報告，凸顯大公司在社群媒體上猖獗的「漂綠」（greenwashing）行為。
所謂「漂綠」是指公司、政府或組織以某些行為或行動宣示對環保的付出，實際上卻反其道而行。
這份由綠色和平荷蘭分部（Greenpeace Netherlands）委託進行的調查，分析歐洲22家最大汽車製造商、化石燃料生產商和航空公司今（2022）年6月和7月2300條貼文的文字和圖像。
報告主要執筆人蘇普倫（Geoffrey Supran）告訴《法新社》：「今年夏天歐洲氣溫破紀錄、野火頻傳，但這些化石燃料利益者不僅對氣候變遷議題保持沉默，更進行了我們稱之為策略品牌定位的行動。」
在紐約氣候週（New York's Climate Week）期間發表的這份「3種（漂）綠色調」（Three Shades of Green(washing)）報告發現，僅1/5「環保」的汽車廣告實際在展售產品，其他都只是在宣傳品牌「環保」。
報告發現，石油、汽車和航空公司1/5的貼文關注體育、時尚或社會事業，2/3公司的社媒貼文描繪其業務的「綠色創新」色彩。
儘管「漂綠」趨勢早為人所知，但蘇普倫說，今天這份新研究使用同儕審查的社會科學方法，以量化方式顯現這種趨勢。
這些公司貼文的關鍵特徵之一，就是常提及贊助體育賽事或慈善事業，而非談論公司販賣什麼商品。
漂綠的例子，包括德國漢莎航空公司（Lufthansa）在Instagram放上的飛機圖片，把飛機融入在海中游泳的鯊魚身體，凸顯1種模仿鯊魚皮特性的塗層能讓飛機順應氣流，減少燃料消耗。
法荷航空集團（Air France-KLM）和漢莎航空推文則用了「永續航空燃料」（SustainableAviationFuel）標籤，宣傳他們某些航線使用生質燃料。
報告指出，這些貼文忽略一個事實，也就是生質燃料僅占航空業整體燃料的一小部分，而且不是所有專家都相信生質燃料可作為氣候安全的飛航動力。
「環保」貼文也往往出現更多女性、非二元性別者和非白種人，例如，威茲航空（Wizz Air）在「世界環境日」（World Environment Day）發表的推文裡，1名身體一半是樹的非裔老婦，站在鬱鬱蔥蔥的綠色森林中。
報告指出，這則貼文樣板意味濃厚，是在宣傳1篇如何減少個人能源消耗的文章。
普遍見於各大企業的這種作法，研究人員稱之為「重新導向責任」，強調個人在氣候行動中的行為，而非政府和公司的作為。
蘇普蘭解釋：「行為心理學家觀察到，消費者對自然意象有顯著的情感反應。」
綠色和平的帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）則表示，這份報告凸顯了「隱藏在眾目睽睽之下」的技術。
「這是一種系統性的漂綠，必須透過立法禁止歐洲所有化石燃料廣告和贊助來解決，就像菸草一樣。」
新聞來源
延伸閱讀
- 歐盟《永續金融分類標準》認可核能、天然氣，環團批「有史以來最大漂綠活動」
- 當你看到各國宣布「奇怪」的能源政策，背後可能是精彩的綠能、核能、天然氣「宮鬥劇」
- 核能研發：可持續投資還是「漂綠」騙局？
- 《投資救未來——ESG永續獲利雙贏投資法》：明白ESG，學懂資本主義的新玩法
- SDGs是什麼？了解17項聯合國永續發展目標，拚經濟也能護環境
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。