普亭發出核戰威脅：歐盟北約齊聲譴責、美國將認真看待，澤倫斯基：談判止戰可能性不斷降低
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歐盟及北約已齊聲發出譴責，稱普亭的核武言論「危險」且「不顧後果」。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示：「我們正盡可能監視他們的戰略態勢，所以一旦有必要，我們會改變我們的戰略態勢，不過此刻並無跡象顯示有此必要。」
普亭對西方發出核戰威脅，歐盟及北約齊聲譴責
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（21）日警告西方國家，當他說準備使用核武保衛俄國時，他不是在虛張聲勢。對此，歐盟及北約已齊聲發出譴責。
《 法新社》報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）指控，普亭威脅要在烏克蘭戰事中使用核武，置世界和平「於危險之中」。
波瑞爾推文指出：「普亭宣布的假公投、局部動員及核武勒索，是嚴重的情勢升級。挾核武進行威脅是不可接受之事，對所有人構成真正的危險。」
此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也指控，普亭的核武言論「危險」且「不顧後果」。
史托騰柏格指稱，普亭的威脅不是新鮮事，他以前已做過許多次，他心裡很明白，永遠不應發動核戰，而且無法獲勝，這將對俄國帶來史無前例的後果。
美指普亭暗示動用核武不負責任，稱將認真看待
（中央社）美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）昨天表示，對於俄羅斯總統普亭動用核武的「不負責任」隱藏威脅，美方「認真」看待。普亭說，他將動用「一切能動用的手段」來保護領土。
《法新社》報導，柯比在《美國廣播公司》（ABC）《早安美國》（Good Morning America）節目中說：「一個核武強權如此發言是不負責任的言論，但以他過去7個月來的一貫發言來看，這也並無反常之處，而我們會非常認真看待。」
他說：「我們正盡可能監視他們的戰略態勢，所以一旦有必要，我們會改變我們的戰略態勢，不過此刻並無跡象顯示有此必要。」
澤倫斯基：俄不致用核武，談判止戰可能性不斷降低
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天告訴德國媒體，雖然俄羅斯總統普亭宣稱將使用一切手段來保護領土，他認為俄國不致動用核子武器；同時透過與普亭談判來終止戰事的可能性不斷降低。
《法新社》報導，澤倫斯基告訴德國《畫報電視台》（Bild TV）:「我認為，他不致動用這些武器。我認為，全世界不會容許他動用這些武器」。他指的是核武。
澤倫斯基警告，不可在普亭的威脅下屈服。他表示：「明天普亭可能會說：『除了烏克蘭，我們還要波蘭部分土地，否則我們就動用核武。』所以我們不能作出這些妥協。」
澤倫斯基說，普亭決定下令局部動員是因為俄軍士氣低落；「他需要數百萬部隊……他發現，派到我們這裡的許多部隊跑掉了。他希望讓烏克蘭倒在血泊中，包括他手下軍隊所流的血」。
《路透社》報導，澤倫斯基表示，除非普亭自烏克蘭撤軍，否則雙方透過談判終止戰事的可能性正不斷降低。
他並再次呼籲德國，為烏克蘭提供武器和防空系統，因為這是挽救生命所需。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
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那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
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