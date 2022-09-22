普亭發出核戰威脅：歐盟北約齊聲譴責、美國將認真看待，澤倫斯基：談判止戰可能性不斷降低

普亭對西方發出核戰威脅，歐盟及北約齊聲譴責

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（21）日警告西方國家，當他說準備使用核武保衛俄國時，他不是在虛張聲勢。對此，歐盟及北約已齊聲發出譴責。

《 法新社》報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）指控，普亭威脅要在烏克蘭戰事中使用核武，置世界和平「於危險之中」。

波瑞爾推文指出：「普亭宣布的假公投、局部動員及核武勒索，是嚴重的情勢升級。挾核武進行威脅是不可接受之事，對所有人構成真正的危險。」

圖片來源：Josep Borrell Fontelles Twitter 歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）

此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也指控，普亭的核武言論「危險」且「不顧後果」。

史托騰柏格指稱，普亭的威脅不是新鮮事，他以前已做過許多次，他心裡很明白，永遠不應發動核戰，而且無法獲勝，這將對俄國帶來史無前例的後果。

美指普亭暗示動用核武不負責任，稱將認真看待

（中央社）美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）昨天表示，對於俄羅斯總統普亭動用核武的「不負責任」隱藏威脅，美方「認真」看待。普亭說，他將動用「一切能動用的手段」來保護領土。

《法新社》報導，柯比在《美國廣播公司》（ABC）《早安美國》（Good Morning America）節目中說：「一個核武強權如此發言是不負責任的言論，但以他過去7個月來的一貫發言來看，這也並無反常之處，而我們會非常認真看待。」

他說：「我們正盡可能監視他們的戰略態勢，所以一旦有必要，我們會改變我們的戰略態勢，不過此刻並無跡象顯示有此必要。」

澤倫斯基：俄不致用核武，談判止戰可能性不斷降低

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天告訴德國媒體，雖然俄羅斯總統普亭宣稱將使用一切手段來保護領土，他認為俄國不致動用核子武器；同時透過與普亭談判來終止戰事的可能性不斷降低。

《法新社》報導，澤倫斯基告訴德國《畫報電視台》（Bild TV）:「我認為，他不致動用這些武器。我認為，全世界不會容許他動用這些武器」。他指的是核武。

澤倫斯基警告，不可在普亭的威脅下屈服。他表示：「明天普亭可能會說：『除了烏克蘭，我們還要波蘭部分土地，否則我們就動用核武。』所以我們不能作出這些妥協。」

澤倫斯基說，普亭決定下令局部動員是因為俄軍士氣低落；「他需要數百萬部隊……他發現，派到我們這裡的許多部隊跑掉了。他希望讓烏克蘭倒在血泊中，包括他手下軍隊所流的血」。

《路透社》報導，澤倫斯基表示，除非普亭自烏克蘭撤軍，否則雙方透過談判終止戰事的可能性正不斷降低。

他並再次呼籲德國，為烏克蘭提供武器和防空系統，因為這是挽救生命所需。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航