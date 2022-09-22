趙春山：台灣不統不獨現狀難維持；專家分析習近平二十大連任後權勢將縮水

趙春山：台灣不統不獨現狀難維持 北京將改變現狀

（中央社）淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山21日表示，台灣目前的不統、不獨現狀很難維持下去，中共總書記習近平在二十大後會改變目前現狀，將來要注意陸方的促統手段。

中共中央宣傳部21日舉行「黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況」記者會，由中共中央台辦（中國大陸國台辦）副主任陳元豐率領中央台辦研究局長仇開明及發言人馬曉光、朱鳳蓮等人與會。

對此，趙春山接受《中央社》訪問談及習近平主政10年的對台特徵，有4點分析。

首先，趙春山表示，習近平的對台政策的目標與進程，要與其國家發展相向而行，對台政策要為中華民族偉大復興服務，當國家統一危害到其本身發展目標與民族利益，大陸情願把統一放緩，「不會急統，但也不可能不統。」

他指出，今天陳元豐等人的談話仍以「和平統一」為主軸，儘管有記者詢問武統，以及統一有無時間表，但陳元豐等人都沒有提到時間表。

趙春山接著說，第二為中美關係發生大變化，對台政策加重美國因素；第三為「硬的更硬、軟得更軟」，硬的部分，不斷對民進黨施壓，包含軍事、外交與經濟作為；最後與過去不同的是，習近平主政後，對於統一後帶給台灣民眾的「好處」，說法較為具體與詳細。

這次記者會中，大陸談及這10年中，兩岸交往取得歷史性突破，包含實現1949年以來兩岸領導人首次會晤，以及雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上建立常態化聯繫溝通機制等，這些均集中在馬政府執政時期。

對於2016年民進黨政府上台後，大陸方面的介紹強調反獨、反外部勢力干涉，以及大陸強調堅持「一個中國原則」和「九二共識」，趙春山指出，民共沒有互信可言，雙方有一中問題、「九二共識」問題，且民進黨還有台獨黨綱，對大陸而言，除非接受「九二共識」，否則不可能會談，大陸在這方面不可能改變。

他說，未來主要看中美關係，大陸不跟民進黨來往，民進黨只有更靠美國，在此情況下，中美關係是處理台灣問題最重要的因素。

趙春山說，台灣多數希望維持不統、不獨的現狀，但預估習近平在中共二十大後會改變現狀，是會朝向對中共有利的方向去改變，不會讓兩岸現狀無限拖下去。

他說，前總統馬英九維持8年，總統蔡英文至今維持6年，「沒人搞獨立，也沒人統一」，這就是現狀，將來習近平繼續執政不會容許這樣子。

趙春山認為，習近平會有一些促統動作做改變，將來要注意的不是反獨，而是促統。

專家看中共二十大：習近平連任權勢將縮水

（中央社）中共總書記習近平將在10月召開的二十大上尋求第3任期，中共黨史專家高文謙分析，習派人馬在常委和政治局能否占多數仍是未定之天，可以說習近平即使連任，他的權勢也將比十九大縮水。

《美國之音》21日刊出專訪中共黨史專家、也是《晚年周恩來》的作者高文謙，他認為雖然習近平連任應已成定局，但恐將在某種程度上失去對政治路線的主導權，至少要做出妥協。

報導說，高文謙的分析與一些認為習近平尋求破例連任已無懸念的評論人士看法不同。他指出，習近平今年以來遭遇執政10年來的最大挫敗，常委和政治局的習派人馬能否占多數仍是未定之天。可以說即使連任，權勢也將比十九大縮水。

他分析，習近平在10月16日召開的中共二十大上，可能有大勝、中勝以及小勝三種情境。

衡量的標準包括：首先，習近平連任是否繼續擔任黨政軍三個最高職務？還是要讓出其中一個？其次，習派人馬在常委和政治局所占的比例？這直接關係到今後掌握政治路線的制定和實施的主導權。

高文謙認為，所謂「大勝」是習近平不僅拿到三位一體（黨總書記、國家主席、軍委主席），而且親信在常委和政治局中也占有穩定的多數。

其中有兩個關鍵看點，一是總理人選，是否為習派人馬出任？第二點，習近平是否指定了自己的人作為未來的接班人進入常委？

高文謙分析，習近平因內外情勢不利，不可能獲得「大勝」，比較可能的情況是「中勝」，即分權制衡，是一種鬥而不破的局面，不得不讓出黨政軍最高職務中的一個；或是雖保住3個最高職務，但在常委和政治局中沒有占到穩定多數，從而失去了像在中共十九大那樣對政治路線的絕對主導權。

至於「小勝」則是指習近平不僅讓出三個最高職務中的一個，而且在常委和政治局中也失去多數地位。在這種情況下，習近平很大程度上會失去對制定實施政治路線的主導權。

高文謙說，習近平今年面對內外交困，有四件最頭疼的事情擺在面前。第一，就是說完中俄合作不封頂，俄羅斯隨後就入侵烏克蘭；其次是中國以「動態清零」抗疫；第三就是COVID-19疫情之後的經濟崩盤；第四則是美國眾議院議長裴洛西訪台後的台海危機。

他認為這四件大事的四個「昏招」，都是由習近平最終拍板，所謂的親自指揮、親自部署，「這些一連串的昏招搞得天怒人怨、民不聊生，整個國家陷入前所未有的危機之。中」

至於除了習近平，其他人是否會繼續依照「七上八下」的年齡潛規則，高文謙說至少現在並沒有說這些規則不算數，若習近平真的決定不算數，事後要有個說法，要不然口口聲聲要守黨的政治規矩，但是黨內的規矩沒改，要如何給個交代呢，屆時看看習近平如何把這個東西端出來。

此外，對於習近平是否會修改黨章設黨主席，高文謙說，習近平的連任已經破壞了黨內政治規矩，輿論洶洶，設立黨主席比連任的難度更大，這個只有在他「大勝」的情況下才可能達成。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺