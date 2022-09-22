伊朗女子頭巾沒戴好遭警打死，民眾憤怒連日示威至少已8死，加劇建制派與庫德族緊張關係

（中央社）伊朗22歲女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭警察逮捕，接著在陷入昏迷3天後去世，引發伊朗各地抗議。根據伊朗官方和人權組織提供的數據，這波連日抗議活動已至少造成8名示威者死亡。

法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕，當局宣布艾米尼死亡的消息，引發民憤，各地爆發抗議活動。

艾米尼的家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）16日先爆發抗議行動，庫德斯坦省省長庫沙（Esmail Zarei Koosha）20日證實有3人身亡，但未確切說明時間。

一如伊朗其他官員那樣，庫沙將這些抗議者的死歸咎於「敵人的陰謀」。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，庫德斯坦省警方指揮官阿塞迪（Ali Azadi）21日宣布，死亡人數增加1人。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）引述克爾曼沙省（Kermanshah）檢察官卡拉米（Shahram Karami）表示，該省再傳出2名抗議者死亡。

卡拉米說：「很不幸，20日暴動中有2人死亡。我們確信這是反革命分子所為。」

除此之外，總部設於挪威的庫德族人權組織「Hengaw」21日表示，伊朗西亞塞拜然省（West Azerbaijan）前夜又傳出2名抗議者遇害。

Hengaw表示，兩人年齡分別為16歲和23歲，在爆發激烈衝突的皮蘭夏爾（Piranshahr）和烏爾米耶（Urmia）遇害。

Hengaw表示，另一名死亡的男性抗議者原在庫德斯坦省的迪萬達雷市（Divandareh）抗議活動中受傷，17日在醫院不治死亡。目前仍不清楚他是否為警方指揮官報告中的死者。

Hengaw也表示，這波抗議活動約450人受傷，500人遭逮捕。法新社在報導中表示，這個數字無法被獨立證實。

抗議艾米尼之死，旅土耳其伊朗人嘆政府殺人容易

伊朗女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭警察逮捕後去世，引起公憤。近百名旅土耳其伊朗人今天前往伊朗駐伊斯坦堡總領事館前高舉艾米尼照片抗議，嘆伊朗封閉如孤島，政府要殺人相當容易。

22歲的庫德族女子艾米尼13日在首都德黑蘭被捕後，昏迷了3天於醫院死亡。消息傳出後，當地群情激憤，抗議不斷。

約百名旅土耳其伊朗人連續兩天分別於土耳其塔克辛廣場（Taksim Square）及伊朗駐伊斯坦堡總領事館前聚集，手舉艾米尼及伊朗女性燒毀頭巾抗議的海報高喊，「我們都是艾米尼」、「在伊朗反抗的女性永遠不會獨行」。

伊朗駐伊斯坦堡總領事館前除了「女性」、「生命」及「自由」呼聲不斷外，也有抗議人士高呼對伊朗政府的不滿，要求伊朗年邁領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）「去死」、「永遠不得掌權」。

地方政府不敢鬆懈，從離總領事館最近的捷運站起一路駐警，附近路口數十名配有警棍、盾牌的警察架起層層拒馬，同時擴大管制區域，不斷驅散抗議民眾，也要求媒體勿再靠近。抗議民眾情緒激昂，但未見警民推擠衝突，抗議行動和平落幕。

根據2021年數據，約12萬名伊朗人旅居土耳其。33歲的建築師薩拉（Zahra）21日身披畫有艾米尼、上寫「為伊朗發聲」的布條，上街表達不滿。她對《中央社》表示，每回伊朗境內發生抗議活動，政府會切斷網路，阻絕伊朗人民與外界聯繫。身為旅外伊朗人，「我們得成為國內民眾的聲音」。

她說，伊朗就像座封閉孤島，政府要殺人相當容易，民眾無法保護自己。伊朗女性因為沒戴好頭巾而被捕，甚至因此喪生，「我們有必要站出來發聲」。伊朗肚皮舞者娌奧（Leo）也強調，「我們為自由而生，我們會持續抗爭，不會放棄。」

女性在伊朗的公共場所必須包頭巾，由宗教警察執行相關服裝儀容規定。伊朗也禁止緊身褲、破洞牛仔褲、露膝及鮮豔的服裝。

艾米尼之死，再度激起了約束宗教警察針對女性涉嫌違反服裝規定執法的聲浪。這類規定自1979年伊斯蘭革命以來就實施至今。

伊朗電影工作者、藝術家、運動員、政界及宗教界人士都透過社群媒體表達不滿，這波怒火也延燒至土耳其、德國及瑞士。極端保守的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已下令調查艾米尼死因。

數家媒體報導，艾米尼的家鄉庫德斯坦（Kurdistan）地區18日約有500人抗議，有些人砸破車窗、焚燒垃圾桶。警方逮捕了部分群眾，並噴灑催淚瓦斯。

艾米尼之死可能會加劇建制派和庫德族少數族群之間的緊張關係。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）數十年來鎮壓庫德地區的動盪，許多庫德族社運人士被判處長年刑期或死刑。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航