王必勝：入境檢疫「0+7」新制最晚10月中上路，口罩令將分階段解禁
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「0+7」新制研擬10月中旬前上路，但王必勝說，國內解除口罩令會比較晚實施，因為口罩仍是簡單有效防疫方法，現在仍然都需要戴口罩，未來將分階段解禁，會從公布可以不戴口罩的情況，改為將需要戴口罩的情況講清楚。
（中央社）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，行政院院會上午將討論開放入境檢疫「0+7」新制，會後記者會公布詳細執行日期可能性，預計最晚10月15日前上路。
王必勝接受廣播節目專訪說，「0+7」新制大致應是10月上旬上路，但詳細日期仍待行政院院會討論，今天也不一定會宣布日期，主要還是觀察COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情走向。本來預期這週或下週達這波疫情最高，如果連3天確診數都比上週同期下降，才可能推定上週達最高峰。
他說，當初設定開放入境檢疫「0+7」新制上路時間，就是疫情達高點後，趨勢向下就大幅開放國境，現階段國內疫情趨勢仍須再觀察一週才可確定，希望透過「0+7」新制，入境者不用再隔離，開放調整自主防疫期間用餐等，搭大眾運輸也可能大幅改變。
王必勝表示，「0+7」新制將有條件解除入境檢疫限制，由專家綜合判斷，如行政院首席防疫顧問張上淳也參與會議，以科學角度討論，未考慮中國或台灣節慶時間。
（中央社）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在廣播節目中表示，入境「0+7」新制最晚10月中旬前上路，至於國內口罩令，擬分階段解除，0+7上路後捷運等密閉空間仍要戴。
台灣逐步走向與COVID-19共存，「0+7」新制研擬10月中旬前上路，但王必勝說，國內解除口罩令會比較晚實施，因為口罩仍是簡單有效防疫方法，現在仍然都需要戴口罩，未來將分階段解禁，會從公布可以不戴口罩的情況，改為將需要戴口罩的情況講清楚。
王必勝表示，未來開放入境「0+7」新制及國外旅遊團組團後，如捷運等人潮較多密閉空間一定需要維持戴口罩，在社區低度流行情況下，有些防疫政策還是需要改變，不排除參考新加坡、日本標準解除戶外室內的口罩令，但也會設計適用於台灣真實疫情走向的戴口罩標準。
王必勝說，與其他國家相比，台灣口罩令執行很徹底，從指揮中心開設到現在，國民素質很好，這是大家對指揮中心及政府的信賴，很少需要用嚴刑峻罰處罰民眾，彼此有信任基礎存在，推動防疫政策就比較容易執行。
自9月12日起開放66個國家互惠免簽，至於部分沒有互惠免簽的國家，王必勝說，未來將開放一般社會訪問及觀光，等於各國都可造訪台灣，出國會幾乎恢復與疫情前一樣；至於是否互惠開放、恢復兩岸交流，由大陸委員會評估，相信各部會依職權及實際狀況評估是否對等開放。
另外，預計下週起可能實施入境唾液篩檢改快篩，一切都是為「0+7」新制做最後準備，王必勝說，即將進入後疫情時代，現階段須將疫苗、物資、人力準備好，未來開放國門，難免透過國際旅行出現境外移入，感染社區中民眾造成本土疫情，呼籲民眾儘速完整接種疫苗，獲得保護力。
至於指揮中心解散時機，王必勝認為，首先，只要世界衛生組織（WHO）對COVID-19仍定調為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），台灣就可能還須觀察疫情變化，有消息指出，WHO預計10月中旬將討論這件事；再者，國內COVID-19防疫規範是否皆常態化，也是解散關鍵。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。