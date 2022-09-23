COVID-19確診者康復後似乎經常感冒、免疫力變差？這並不是你的錯覺
我們想讓你知道的是
只能說拜登總統喊太早了，難怪被佛奇反駁。雖然現在重複感染很常見，但是每一次的感染，如果有削弱T細胞免疫的效果，這對於脆弱族群都很不利。除了許多常見感染、原有慢性感染會控制不佳，也可能會造成有其他疾病有機會新興起來。
我確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）康復後似乎經常感冒？好像免疫力變差了？
國外有不少人在確診康復後，卻接連感染流感、呼吸道融合病毒。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）病毒學家Lara Herrero日前寫出她的整理，認為免疫系統發生了變化，可能會使人面臨其他傳染病的風險。
康復後半年，免疫平衡被擾亂
在2022年年初，澳洲有一項研究指出，確診24週、約莫半年之內，病毒會影響你整個免疫系統功能。
與未感染的健康人相比，感染康復者的各免疫細胞相對數量和類型發生了變化。有些細胞基因表現增加、有些表現減少，意即整體平衡被擾亂；尤其在有些接受後遺症復健治療的病患身上，差異尤其顯著。
受影響的T細胞
後來類似文獻，美國加州Michael J. Peluso團隊於今（2022）年8月底發表，說明將有後遺症的人與沒有後遺症的人相比，有後遺症的人：
- CD8 +T細胞表達CD107a的頻率變低
- CD8 +T細胞產生干擾素-γ的機制也受到影響
你可以想成有後遺症的人，幫手T細胞的功能還好，但是殺手T細胞在4個月後就不行了。這與突破性感染獲得更好保護力的概念略有不同，而是要小心確診之後，你面對「其他併發疾病」，會成為更脆弱的存在。
這真是刷新了免疫學歷史，除了感染其他呼吸道疾病（國外朋友似乎在去年冬天有很深的感受），這也可能與你感染／接種疫苗之後疱疹復發，或是後來病毒肝炎控制不佳也有一些關係。這些也可能是後遺症在控制變差的機制一環了。
持續慢性發炎
另一項同樣是8月底發表，引用上述澳洲文獻的西班牙團隊研究，認為有後遺症的人，或許干擾素-γ沒表現不同，但是卻表現出比較明顯的ANA（自體免疫疾病指標）。
在有症狀的患者中，ANA陽性（≥160）機會更高（57.1％對 29.3％，p=0.04）。傳達的是後遺症的患者，有可能急性康復後，持續在「慢性發炎」、「自體免疫」的狀況，代表需要更長的恢復時間。
而自體免疫當然也要小心對外來感染，有可能是處於比較虛弱的狀況囉。
大流行真的結束了嗎？
大流行真的結束了嗎？還是大流行接著還有不同面向的呈現？
只能說拜登總統喊太早了，難怪被佛奇反駁。雖然現在重複感染很常見，但是每一次的感染，如果有削弱T細胞免疫的效果，這對於脆弱族群都很不利。
除了許多常見感染、原有慢性感染會控制不佳，也可能會造成有其他疾病有機會新興起來。
Lara Herrero原文中認為今年猴痘、小兒麻痺興起，可能與上述大眾免疫力變差有關聯，只是沒有直接證據。
尤其這次挾帶「免疫債務」（債務會使族群免疫門檻提高，往年流感只需25％有抗體，現在應該更高）的流感，合起來會是今年Q4季節的威脅。在美國小兒科醫師朋友已經有發現，即便小朋友號稱75％有抗體，但是流感或一般感冒來求診時，症狀大都相對比往年還嚴重。我們應對常見傳染疾病還是要相對小心。
整理重點：
- 感染後24週，免疫系統長期平衡會受干擾。
- 在有後遺症族群中，感染後4個月T細胞功能變差。
- 在有後遺症族群中，亦可能有慢性發炎、自體免疫。
這都會造成容易感染其他疾病，或感染其他疾病時，症狀變得更嚴重。
我們還沒完全抓到可以降低最多傷害的節奏，「共存」或「清零」，未來也還是萬年之爭。但是病原體就是在那，它持續存在，對或錯，僅是我們人類自己的價值判斷。
本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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