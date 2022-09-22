我們花了一百個年頭，成就了一個世代：「大潮之外」即將推動餐飲巨擘們的誕生

文字整理：林君玶

你是否發現，台灣的餐飲業，其實近年來有了重大的進展？我們出現了本土的知名廚師，也開始重視產地，更重要的是，我們開始在意屬於台灣獨有的「島嶼食材」。只是，這些除了「烹調」之外，關於餐飲各種眉角的龐大資訊，依然廣泛流蕩在雲端各處，仍未成為一個完整的圓。

四處流散的資訊，就像河川無法匯集，當然也無法產生浪潮，而「廚師教育」也成了離開學院後無所適從的流觴。屬於台灣自己的「餐飲後浪波動計畫」，是不是可以將這些資源聚集，將百川匯成浩瀚之洋，讓立志走上廚師之路的青年們乘著資訊的浪潮，在沒有方向時，給予歸宿。

推廣台灣本土餐飲文化不遺餘力，之外工作室集結了台灣重要、珍貴、必要的主廚、職人與生產者，精準地透過採集、成文、成塾，將這些持有資訊的人們匯集起來，並且真實以講座、Podcast、論壇、產地探訪等方式，成為浪潮傳遞的動能，這個集結就是「大潮之外」。

Photo Credit：之外工作室提供

我們花了一百個年頭，成就了一個世代台灣餐飲巨擘們的誕生

在12小時裡，一次獲得30位講師十多年來在浩瀚業界的生命菁華。首場活動為期兩日，鎖定2022年餐飲圈話題性最強10大講題，由30位擁有超過10年第一線餐飲經驗的講師，期望吸引超過300位餐飲工作人加入，參與「台灣最新餐飲圈跨領域對話論壇」，共同引領餐飲大潮。

這場論壇將帶來食育承襲且富含七大核心的講座，從餐飲面的趨勢、經營、產業、文化，到關於品牌的設計、法律、食材，共七大議題的名師交流對話，讓餐飲巨浪，透過新潮工作人得以傳承。

「每位餐飲工作人，都將見證著歷史的誕生。」

Photo Credit：之外工作室提供

餐飲專業陣容名師匯流

「飲食旅遊生活作家」葉怡蘭

「朧粵創辦人」劉宗原

「inline總經理」蕭至瑋

「台灣原味」創辦人吳美貌

「好嶼主廚」李易晏

「土生土長創辦人」顧瑋

「拾穗創辦人」莎莎

「蜷尾家主理人」李豫

「在欉紅主理人」楊豐旭

「糯夫米糕主理人」劉雨樵

「IF OFFICE創辦人」馮宇

「兩個八月創辦人」Owen、Cloud

「VWI by CHADWANG創辦人」王策

「VWI by CHADWANG品牌經理」Emma

「VWI by CHADWANG業務經理」David

律師劉衡

「時寓創辦人」張佩華

「真芳吐司創辦人」張文哲

「Kitchen Now 台灣區總監」鄧凱元

「Kitchen Starter 品牌主理人」Ivan

「foodfab 共同創辦人」Jerry

「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie 主理人兼烘焙主廚」李依錫

「Quelques Pâtisseries 某某｡甜點主廚」Lai

「甜點作家」Ying

「有趣市集創辦人」謝維智

「有趣市集行銷總監」林諭均

「飲食文化研究者」徐仲

Photo Credit：之外工作室提供

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作為台灣首波餐飲教育浪潮，之外工作室將於9月22日於taketla拿票趣正式上岸，提供七種不同贊助方案，讓參與者自由地選擇不同的向學議題。七種贊助方案包含「單堂票」、「單日票」、「學生單堂票」、「學生單日票」、「學生雙日票」及「團體票」，各項方案詳細內容介紹如下：

#01：單場學生票 $500｜原價 $945｜

單場講座席次

名廚特製限定小點（只於特定場次發放）

大潮之外專屬小禮

#02：雙日學生票 $1000｜原價 $10180｜

10.2～10.3共10場講座席次

名廚特製4份限定小點（只於特定場次發放）

大潮之外專屬小禮

#03：單日學生票 $800｜原價 $5090｜

單日講座共5場講座席次

名廚特製2份限定小點（只於特定場次發放）

大潮之外專屬小禮

#04：單堂票 $600｜原價 $945｜

單場講座席次

名廚特製限定小點（只於特定場次發放）

大潮之外專屬小禮

#05：單日票 $3000｜原價 $5090｜

單日講座共5場講座席次

名廚特製2份限定小點（只於特定場次發放）

大潮之外專屬小禮

#06：雙日票 $6000｜原價 $10180｜

10.2～10.3共10場講座席次

名廚特製 4 份限定小點（只於特定場次發放）

大潮之外專屬小禮

#07： 團體票 $2500｜原價 $4725｜

單場講座共5位講座席次

名廚特製限定小點（只於特定場次發放）

大潮之外專屬小禮

責任編輯：Street

核稿編輯：Joanna