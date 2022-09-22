我們花了一百個年頭，成就了一個世代：「大潮之外」即將推動餐飲巨擘們的誕生
我們想讓你知道的是
集結了台灣重要、珍貴、必要的主廚、職人與生產者，精準地透過採集、成文、成塾，成為浪潮傳遞的動能，這個集結就是「大潮之外」。
文字整理：林君玶
你是否發現，台灣的餐飲業，其實近年來有了重大的進展？我們出現了本土的知名廚師，也開始重視產地，更重要的是，我們開始在意屬於台灣獨有的「島嶼食材」。只是，這些除了「烹調」之外，關於餐飲各種眉角的龐大資訊，依然廣泛流蕩在雲端各處，仍未成為一個完整的圓。
四處流散的資訊，就像河川無法匯集，當然也無法產生浪潮，而「廚師教育」也成了離開學院後無所適從的流觴。屬於台灣自己的「餐飲後浪波動計畫」，是不是可以將這些資源聚集，將百川匯成浩瀚之洋，讓立志走上廚師之路的青年們乘著資訊的浪潮，在沒有方向時，給予歸宿。
推廣台灣本土餐飲文化不遺餘力，之外工作室集結了台灣重要、珍貴、必要的主廚、職人與生產者，精準地透過採集、成文、成塾，將這些持有資訊的人們匯集起來，並且真實以講座、Podcast、論壇、產地探訪等方式，成為浪潮傳遞的動能，這個集結就是「大潮之外」。
我們花了一百個年頭，成就了一個世代台灣餐飲巨擘們的誕生
在12小時裡，一次獲得30位講師十多年來在浩瀚業界的生命菁華。首場活動為期兩日，鎖定2022年餐飲圈話題性最強10大講題，由30位擁有超過10年第一線餐飲經驗的講師，期望吸引超過300位餐飲工作人加入，參與「台灣最新餐飲圈跨領域對話論壇」，共同引領餐飲大潮。
這場論壇將帶來食育承襲且富含七大核心的講座，從餐飲面的趨勢、經營、產業、文化，到關於品牌的設計、法律、食材，共七大議題的名師交流對話，讓餐飲巨浪，透過新潮工作人得以傳承。
「每位餐飲工作人，都將見證著歷史的誕生。」
餐飲專業陣容名師匯流
- 「飲食旅遊生活作家」葉怡蘭
- 「朧粵創辦人」劉宗原
- 「inline總經理」蕭至瑋
- 「台灣原味」創辦人吳美貌
- 「好嶼主廚」李易晏
- 「土生土長創辦人」顧瑋
- 「拾穗創辦人」莎莎
- 「蜷尾家主理人」李豫
- 「在欉紅主理人」楊豐旭
- 「糯夫米糕主理人」劉雨樵
- 「IF OFFICE創辦人」馮宇
- 「兩個八月創辦人」Owen、Cloud
- 「VWI by CHADWANG創辦人」王策
- 「VWI by CHADWANG品牌經理」Emma
- 「VWI by CHADWANG業務經理」David
- 律師劉衡
- 「時寓創辦人」張佩華
- 「真芳吐司創辦人」張文哲
- 「Kitchen Now 台灣區總監」鄧凱元
- 「Kitchen Starter 品牌主理人」Ivan
- 「foodfab 共同創辦人」Jerry
- 「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie 主理人兼烘焙主廚」李依錫
- 「Quelques Pâtisseries 某某｡甜點主廚」Lai
- 「甜點作家」Ying
- 「有趣市集創辦人」謝維智
- 「有趣市集行銷總監」林諭均
- 「飲食文化研究者」徐仲
作為台灣首波餐飲教育浪潮，之外工作室將於9月22日於taketla拿票趣正式上岸，提供七種不同贊助方案，讓參與者自由地選擇不同的向學議題。七種贊助方案包含「單堂票」、「單日票」、「學生單堂票」、「學生單日票」、「學生雙日票」及「團體票」，各項方案詳細內容介紹如下：
#01：單場學生票 $500｜原價 $945｜
- 單場講座席次
- 名廚特製限定小點（只於特定場次發放）
- 大潮之外專屬小禮
#02：雙日學生票 $1000｜原價 $10180｜
- 10.2～10.3共10場講座席次
- 名廚特製4份限定小點（只於特定場次發放）
- 大潮之外專屬小禮
#03：單日學生票 $800｜原價 $5090｜
- 單日講座共5場講座席次
- 名廚特製2份限定小點（只於特定場次發放）
- 大潮之外專屬小禮
#04：單堂票 $600｜原價 $945｜
- 單場講座席次
- 名廚特製限定小點（只於特定場次發放）
- 大潮之外專屬小禮
#05：單日票 $3000｜原價 $5090｜
- 單日講座共5場講座席次
- 名廚特製2份限定小點（只於特定場次發放）
- 大潮之外專屬小禮
#06：雙日票 $6000｜原價 $10180｜
- 10.2～10.3共10場講座席次
- 名廚特製 4 份限定小點（只於特定場次發放）
- 大潮之外專屬小禮
#07： 團體票 $2500｜原價 $4725｜
- 單場講座共5位講座席次
- 名廚特製限定小點（只於特定場次發放）
- 大潮之外專屬小禮
責任編輯：Street
核稿編輯：Joanna