《藥學期刊》：TikTok向青少年推薦減肥藥物內容，許多民眾將社群媒體視為獲得處方藥資訊的管道
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全國藥學協會的政策經理曼吉恩（Helga Mangion）強調，「社群媒體上流傳著這麼多與醫療相關的內容，有一個值得信任的專業人士來解讀資訊，幫助人們做出明智的選擇是很重要的。」
《衛報》報導，《藥學期刊》（The Pharmaceutical Journal）近期研究便發現，TikTok（抖音海外版）會向18歲以下的青少年推薦與減肥藥有關的內容。目前，TikTok表示已刪除相關影片。不過，在英國仍有許多民眾會將社群媒體視為獲得處方藥資訊的管道，但當中有些藥物是不合法的。
TikTok向18歲以下族群推薦減肥藥，但有些藥物在英國未獲許可
《衛報》今（22）日報導，該調查指出，儘管TikTok使用戶在註冊的身份為16歲以下的女孩，但仍會收到將治療癲癇與偏頭痛藥物用來減肥的廣告。而在這些內容當中，還經常提到一種名為芬他命（phentermine）的處方藥及其產品，其便旨在用來抑制人們的食慾，以達成減肥的目標。不過，該藥物目前在英國是未經許可的。
此外，研究人員在花了90分鐘瀏覽TikTok後發現，在前100則最受歡迎的貼文中，有31則是用來向想減肥的使用者推薦減肥藥的內容。
對此，健康專家便表示，這對任何年齡的人都「完全不合適」且可能會造成傷害。原因便在於，TikTok所推薦的藥物可能會引起其他嚴重的副作用。
英國飲食協會（British Dietetic Association）也指出，無論使用者的年齡多大，社群媒體上不現實且沒有循證科學支持的減肥法都是危險的。「不過，對於16歲以下的人來說，更會造成嚴重的後果。」
另外，研究也發現，除了芬他命外，另一種用於治療癲癇和偏頭痛的適癲痛（topiramate）也經常出現在TikTok有關減肥藥的內容中。
對此，利物浦安特里大學醫院（Aintree university hospital）的醫學教授威爾丁（John Wilding）便表示，這種藥物從未在歐盟或英國被批准用於減肥，因為它可能會對未出生的兒童和嬰兒造成損害風險。
TikTok表示已刪除減肥內容，並審查相關標籤
對於本次的爭議，TikTok的一名發言人則表示:「我們的社區指南明確規定，不允許推廣或交易受管制的物品，而這遍包括了減肥藥物。」同時，發言人也表示將刪除違反這些政策的內容。
目前，TikTok已經對其展開行動。如今，平台刪除了向18歲以下青少年宣傳減肥藥物的部分貼文，並審查有關減肥藥的標籤，並禁止多個帳戶銷售減肥藥。
英國多數民眾仍將社群媒體視為了解藥物資訊的管道
不過，即便如此，許多民眾仍然將社群媒體視為獲得處方藥資訊的管道。
《藥學期刊》在2022年7月便針對近1600名藥劑師進行調查，發現有910名的藥劑師皆表示，有患者曾向他們詢問在社群媒體上所看到的藥物或產品。其中，有54名藥劑師指出多與減肥藥物有關。
對此，一名藥劑師便指出，部分患者會詢問特定藥物的資訊，當中有包含獲得許可的藥物，但同時也有未經許可的藥品。同時，藥劑師也表示，相較於男性，女性更有可能會詢問相關資訊。
至於TikTok的詢問狀況，其中一名藥劑師認為，TikTok是提供相關症狀和治療藥物資訊的「罪魁禍首」。另一名藥劑師則表示，他們有時會被問及在美國可以買到，但在英國沒有獲得許可或廣泛使用的藥物。
「無論患者在社群媒體上看到什麼，他們都應該從可靠的、受監管的來源獲得藥物，比如他們當地的社區藥劑師。」全國藥學協會（National Pharmacy Association）的政策經理曼吉恩（Helga Mangion）強調，「社群媒體上流傳著這麼多與醫療相關的內容，有一個值得信任的專業人士來解讀資訊，幫助人們做出明智的選擇是很重要的。」
新聞來源
- TikTok removes posts promoting weight loss aids to children（The Guardian）
- More than half of pharmacists have been asked about medicines that patients had seen on social media, finds survey（The Pharmaceutical Journal）
延伸閱讀
- TikTok校園霸凌遊戲「猜猜這是誰？」滲透歐美網路，受害青少年對上學感到恐懼
- TikTok再爆危險爭議：「昏迷挑戰」造成兒少意外勒斃自己，父母指危險影片由演算法推薦
- 美國八州檢察總長對TikTok展開全國調查，涉嫌侵犯兒童與青少年隱私、危及身心健康
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核稿編輯：翁世航
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
我們想讓你知道的是
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