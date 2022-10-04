帕金森氏症除了手抖還會憂鬱、便秘？50歲以上建議每月做「手指操」自我檢測

文：劉育志醫師

「我們團隊有做居家醫療，記得有一回，本來要去看失智症的病人，結果抵達之後才發現他們家裡除了失智的病人外，旁邊還有一位帕金森氏症（巴金森病）患者，但是自己卻不知道應該要就醫治療。」基隆長庚紀念醫院神經內科蘇豐傑醫師分享。

「基隆的帕金森氏症患者就醫的時機較晚，可能是因為老人家獲得的資訊較少，就醫也比較不方便。如果希望患者早期就醫，對年輕人的衛教很重要，年輕人有認知，才會及早把病人帶出來。」

帕金森氏症是退化性疾病，活得越久就越有可能出現，罹患帕金森氏症的比率在60歲左右的族群約1％，到了80歲以上族群約2％。

蘇豐傑醫師表示，近年來，帕金森氏症罹病率不斷上升，可能是民眾對於疾病的認知提升。以前大家或許會認為走不穩、顫抖是老化的現象，而不以為意；現在若發現有動作緩慢或肢體僵硬的狀況，家屬會警覺可能是帕金森氏症，而帶患者就醫檢查。所以提供衛教資訊，加強年輕人對於疾病的認知，有助於發現帕金森氏症。

大家對於帕金森氏症的「動作症狀」較為熟悉，例如手會顫抖、姿態前傾、步伐變小、動作變慢、平衡困難等，不過帕金森氏症還可能造成一些「非動作症狀」，例如憂鬱、失智、睡眠障礙、意識障礙、性功能障礙等。

Photo Credit: 照護線上

非動作症狀可能比動作症狀更早出現，且隨著帕金森氏症程進展逐漸惡化。

蘇豐傑醫師解釋，如果是在50歲發病，患者可能在30歲時會注意到有便祕、嗅覺異常的毛病，40歲就注意到有快速動眼期行為障礙（RBD，REM behavior disorder），快速動眼期基本上就是正在作夢，一般作夢就只是做夢，身體不會亂動，可是有些人在作夢的時候會跟著手舞足蹈，夢到在打架，身體就出現打架的動作。在診斷前5、6年，患者開始會有些憂鬱或焦慮狀況。

非動作症狀的出現與體內的左旋多巴缺乏有關，蘇豐傑醫師解釋，根據病理分期（Braak staging），一開始可能會有嗅覺異常跟自律神經失調，到了病理分期的第3期、第4期，開始有睡眠跟一些動作的問題，最嚴重的時候會影響到大腦皮質，而有情緒與認知功能障礙。

患者大多不曉得帕金森氏症會造成焦慮、憂鬱、便秘，也可能沒有察覺到相關症狀，而沒有及時到神經科就診。多數帕金森氏症患者都是因為有單邊顫抖、動作緩慢、肢體僵硬、撲克臉等動作症狀而就診。

蘇豐傑醫師說，我們會檢視患者的用藥並做檢查找原因，包括抽血、核磁共振等，接下來可以做腦部多巴胺掃描，或嘗試使用藥物，很多病人在吃藥後症狀明顯改善，就很可能是典型帕金森氏症；如果吃藥的效果很差，可能就要考慮是非典型帕金森氏症。

「狀況許可時，我們會鼓勵病人多運動，使用治療帕金森氏症及憂鬱症的藥物也可以改善憂鬱。若使用多巴胺促效劑，對改善動作症狀及非動作症狀都有幫助。」蘇豐傑醫師說，「睡眠障礙、快速動眼期行為障礙或不寧腿症候群等問題，也可以透過藥物來改善。」

當帕金森氏症進展到失智時，生活無法自理，給藥就變成很大的問題，可能忘記吃藥或重複吃藥，所以一定要有照顧者負責患者的用藥。蘇豐傑醫師說，一旦出現失智的狀況，可能還會有妄想、幻覺，患者可以到處走動，又很容易跌倒，讓照顧者非常辛苦，因此政府才會推行喘息服務讓照顧者有時間休息。帕金森氏症中晚期的動作障礙會越來越嚴重，患者可能需要輪椅或臥床，完全仰賴他人照顧。

留意警訊，早期發現帕金森氏症

早期發現帕金森氏症，對患者很重要，蘇豐傑醫師說，大家要留意家人是否有動作緩慢、步伐變小、肢體僵硬、姿勢向前傾斜、手抖、字體變小、撲克臉等問題。

Photo Credit: 照護線上

50歲以上民眾，建議每個月利用手指操自我檢測。首先伸出右手，五指張開，然後拇指與食指輕按25下，做完之後，換成左手輕按25下。如果發現速度不同、動作變慢、停頓、手指打不開或開合大小改變，請盡快至神經內科就診。

擬定治療策略，延長藥物蜜月期，延緩帕金森氏症程

對於剛確診帕金森氏症的患者，醫師會考量年紀、身體狀況，善用各種藥物來延緩病程，蘇豐傑醫師解釋，如果是70歲以前的病人，可能會考慮用多巴胺受體促效劑，也許效果沒有左多巴胺那麼立即見效，但多巴胺促效劑可以延長藥物蜜月期，讓病人不會於早期就進入藥效波動、異動症的情況。

「藥效波動」是在藥效發揮時，可以正常活動，但當藥效消退，患者會變得僵硬、動作緩慢，彷彿突然斷電一般。「異動症」是出現一些不自主運動，例如搖頭晃腦、手舞足蹈等。多巴胺受體促效劑在改善動作症狀的同時，亦有助於改善憂鬱、焦慮等非動作症狀。

如果發病年紀是70歲以上，可能會使用單純有效的藥物，並根據臨床表現做調整，等到產生藥效波動的問題，再改用其他藥物。

帕金森氏症的治療在前幾年都能明顯改善，但要給病人建立「用藥不能要求到很強」的觀念，盡量讓病人不會產生藥效波動與異動症的情況，並鼓勵病人多運動。

蘇豐傑醫師解釋，「左旋多巴是改善帕金森氏症動作症狀最強效的藥，但如果一開始就吃太大量，吃藥時間又不規則，可能會提早進入難治療的階段。我都告訴病人，藥物的部份讓醫師想辦法，患者自己要做的就是多運動，包含太極拳、跳舞、騎腳踏車或瑜珈等，如果只能走路就多走路。」