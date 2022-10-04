帕金森氏症除了手抖還會憂鬱、便秘？50歲以上建議每月做「手指操」自我檢測
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巴金森氏症患者大多不曉得巴金森氏症會造成焦慮、憂鬱、便秘，也可能沒有察覺到相關症狀，而沒有及時到神經科就診。多數患者都是因為有單邊顫抖、動作緩慢、肢體僵硬、撲克臉等動作症狀而就診。早期發現對患者很重要，50歲以上民眾，建議每個月利用手指操自我檢測。。
文：劉育志醫師
「我們團隊有做居家醫療，記得有一回，本來要去看失智症的病人，結果抵達之後才發現他們家裡除了失智的病人外，旁邊還有一位帕金森氏症（巴金森病）患者，但是自己卻不知道應該要就醫治療。」基隆長庚紀念醫院神經內科蘇豐傑醫師分享。
「基隆的帕金森氏症患者就醫的時機較晚，可能是因為老人家獲得的資訊較少，就醫也比較不方便。如果希望患者早期就醫，對年輕人的衛教很重要，年輕人有認知，才會及早把病人帶出來。」
帕金森氏症是退化性疾病，活得越久就越有可能出現，罹患帕金森氏症的比率在60歲左右的族群約1％，到了80歲以上族群約2％。
蘇豐傑醫師表示，近年來，帕金森氏症罹病率不斷上升，可能是民眾對於疾病的認知提升。以前大家或許會認為走不穩、顫抖是老化的現象，而不以為意；現在若發現有動作緩慢或肢體僵硬的狀況，家屬會警覺可能是帕金森氏症，而帶患者就醫檢查。所以提供衛教資訊，加強年輕人對於疾病的認知，有助於發現帕金森氏症。
大家對於帕金森氏症的「動作症狀」較為熟悉，例如手會顫抖、姿態前傾、步伐變小、動作變慢、平衡困難等，不過帕金森氏症還可能造成一些「非動作症狀」，例如憂鬱、失智、睡眠障礙、意識障礙、性功能障礙等。
非動作症狀可能比動作症狀更早出現，且隨著帕金森氏症程進展逐漸惡化。
蘇豐傑醫師解釋，如果是在50歲發病，患者可能在30歲時會注意到有便祕、嗅覺異常的毛病，40歲就注意到有快速動眼期行為障礙（RBD，REM behavior disorder），快速動眼期基本上就是正在作夢，一般作夢就只是做夢，身體不會亂動，可是有些人在作夢的時候會跟著手舞足蹈，夢到在打架，身體就出現打架的動作。在診斷前5、6年，患者開始會有些憂鬱或焦慮狀況。
非動作症狀的出現與體內的左旋多巴缺乏有關，蘇豐傑醫師解釋，根據病理分期（Braak staging），一開始可能會有嗅覺異常跟自律神經失調，到了病理分期的第3期、第4期，開始有睡眠跟一些動作的問題，最嚴重的時候會影響到大腦皮質，而有情緒與認知功能障礙。
患者大多不曉得帕金森氏症會造成焦慮、憂鬱、便秘，也可能沒有察覺到相關症狀，而沒有及時到神經科就診。多數帕金森氏症患者都是因為有單邊顫抖、動作緩慢、肢體僵硬、撲克臉等動作症狀而就診。
蘇豐傑醫師說，我們會檢視患者的用藥並做檢查找原因，包括抽血、核磁共振等，接下來可以做腦部多巴胺掃描，或嘗試使用藥物，很多病人在吃藥後症狀明顯改善，就很可能是典型帕金森氏症；如果吃藥的效果很差，可能就要考慮是非典型帕金森氏症。
「狀況許可時，我們會鼓勵病人多運動，使用治療帕金森氏症及憂鬱症的藥物也可以改善憂鬱。若使用多巴胺促效劑，對改善動作症狀及非動作症狀都有幫助。」蘇豐傑醫師說，「睡眠障礙、快速動眼期行為障礙或不寧腿症候群等問題，也可以透過藥物來改善。」
當帕金森氏症進展到失智時，生活無法自理，給藥就變成很大的問題，可能忘記吃藥或重複吃藥，所以一定要有照顧者負責患者的用藥。蘇豐傑醫師說，一旦出現失智的狀況，可能還會有妄想、幻覺，患者可以到處走動，又很容易跌倒，讓照顧者非常辛苦，因此政府才會推行喘息服務讓照顧者有時間休息。帕金森氏症中晚期的動作障礙會越來越嚴重，患者可能需要輪椅或臥床，完全仰賴他人照顧。
留意警訊，早期發現帕金森氏症
早期發現帕金森氏症，對患者很重要，蘇豐傑醫師說，大家要留意家人是否有動作緩慢、步伐變小、肢體僵硬、姿勢向前傾斜、手抖、字體變小、撲克臉等問題。
50歲以上民眾，建議每個月利用手指操自我檢測。首先伸出右手，五指張開，然後拇指與食指輕按25下，做完之後，換成左手輕按25下。如果發現速度不同、動作變慢、停頓、手指打不開或開合大小改變，請盡快至神經內科就診。
擬定治療策略，延長藥物蜜月期，延緩帕金森氏症程
對於剛確診帕金森氏症的患者，醫師會考量年紀、身體狀況，善用各種藥物來延緩病程，蘇豐傑醫師解釋，如果是70歲以前的病人，可能會考慮用多巴胺受體促效劑，也許效果沒有左多巴胺那麼立即見效，但多巴胺促效劑可以延長藥物蜜月期，讓病人不會於早期就進入藥效波動、異動症的情況。
「藥效波動」是在藥效發揮時，可以正常活動，但當藥效消退，患者會變得僵硬、動作緩慢，彷彿突然斷電一般。「異動症」是出現一些不自主運動，例如搖頭晃腦、手舞足蹈等。多巴胺受體促效劑在改善動作症狀的同時，亦有助於改善憂鬱、焦慮等非動作症狀。
如果發病年紀是70歲以上，可能會使用單純有效的藥物，並根據臨床表現做調整，等到產生藥效波動的問題，再改用其他藥物。
帕金森氏症的治療在前幾年都能明顯改善，但要給病人建立「用藥不能要求到很強」的觀念，盡量讓病人不會產生藥效波動與異動症的情況，並鼓勵病人多運動。
蘇豐傑醫師解釋，「左旋多巴是改善帕金森氏症動作症狀最強效的藥，但如果一開始就吃太大量，吃藥時間又不規則，可能會提早進入難治療的階段。我都告訴病人，藥物的部份讓醫師想辦法，患者自己要做的就是多運動，包含太極拳、跳舞、騎腳踏車或瑜珈等，如果只能走路就多走路。」
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。