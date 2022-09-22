台灣11月將面臨「兒童權利公約」國際審查，立委呼籲政府落實兒少權益，而非「施捨式」應付

台灣剩下1個月就要面臨CRC（兒童權利公約）的國際審查，距離上次審查已經相隔5年，兒童權利公約民間監督聯盟對此召開記者會指出，雖然政府近年一再強調會全力保護兒少，但政府單位公布的成績與兒少實際受到的待遇卻有所落差。

立法委員范雲表示，CRC是聯合國9大核心公約的其中一項，透過與其他國家一致的標準，能夠讓不同國家得知他國現狀、對照自己國家的現況，並交流未來兒童人權努力的方向。立法委員王婉諭認為，國際上這幾年對台灣的友善支持，很大是來自人權價值實踐，台灣近年陸續把CRC內容內國法化，也是自發表示要和國際標準接軌。

LGBTI權益、替代性照顧，范雲、王婉諭點出國際社會關心事務

范雲在今（2022）年3月遞交的CRC書面報告提及2大重點，首先是幼托的問題，他認為幼兒園師生比過高、教保人員待遇差，導致虐童事件頻傳，台灣幼兒園師生比1比15已經40年未調整，新加坡、澳洲為1比10、歐洲的瑞典和丹麥是1比6，台灣遠遠不如這些國家。

此外，范雲指出，LGBTI學生及特教生仍在學校內遭歧視及差別對待。根據民團調查，其中有6成曾在過去1年中經歷歧視，因此范雲呼籲積極調查現況、做相關統計，提出積極有效的改善措施。

王婉諭發言時表示，國際委員對於我國的替代性照顧政策非常關注，尤其是其中的申訴與評鑑問題，但衛福部年初發布的政策計畫卻令他相當失望，「整份政策計畫充滿著剪貼、拼湊的內容，根本無法回應國際委員們的期待」。

王婉諭也關注兒少不當對待的調查及處理情形，他認為各縣市政府的調查機制非常混亂，因此要求教育部在子法中完備調查程序，以免地方政府主管機關以「案件已經進入司法程序」為由，怠惰行政調查程序 ，這點也讓國際委員提出相關質疑。

兒少表意權並未真正落實，賴品妤呼籲不能再「施捨式」應付

王婉諭認為，儘管我國積極推動兒少參與，但很多政策措施卻沒有納入兒少的聲音，且直到上個月才正式提出一份「中央機關推動兒少參與國家法制與決策過程建議做法」。立法委員賴品妤也回應兒少參與公共事務的討論，並呼籲降低兒少參與門檻，目前的情況是「看似開放，但實質上並未真正的尊重、重視兒少的表意權」。

賴品妤指出，許多公共事務討論會議時間安排無視學生考試週期、參加會議沒有給予公假、會議資訊延遲到開會前1、2天才提供，導致兒少代表無法提前請假。因此他呼籲，中央及地方單位，應深入了解兒少代表與會後的意見回饋，真正落實「尊重、重視兒少表意權」，而非停留在「施捨式」的應付。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 立法委員賴品妤回應兒少參與公共事務的討論，呼籲降低兒少參與門檻。

過去擔任兒少委員的青年代表楊姿潁表示，自己曾在參與會議時被教育部委員打斷，儘管肯認政府建立兒少代表制度，他也希望兒少表意權能真正落實。除此之外，許多兒少欲成立組織共同推動議題，但學生組織卻不受《人民團體法》的保障，難以向政府申請經費及資源，還需要依靠其他成年人來協助完成辦理，政府應有積極作為及完整法案，來保障兒少的表意權及結社權。

兒童權利預算與統計內容是大雜燴，缺乏問題意識

兒童權利公約民間監督聯盟總召集人、台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，兒童權利的落實有賴基本的資源分配與數據搜集，但政府公佈的「兒少預算」數據無法得知明確項目，以及直接、間接預算的計算方式與佔比。兒少預算長期由「教育」獨佔75%左右，發展、福利、健康、保護與其他5類僅佔25%，須檢視實際運用項目，以保障各項兒少權利。

林月琴指出，兒少相關數據由部會各自蒐集，再將原始檔案放到兒少統計專區，「那是大雜燴」，很多數據無法掌握。人本教育文教基金會執行長馮喬蘭也認為，國家相關統計數字放很多，但沒有任何問題意識，「他不知道在統計什麼」。例如2021年的政府數據指出，未受體罰的國中小學生比例是99.56，但這份問卷是由老師發放收回，怎麼可能蒐集到真正的情形？

馮喬蘭表示，不能說政府體制沒做事，只是他們做的事是基於淺薄的善意，「從來不敢得罪侵犯兒童權利的人，不敢得罪讓小孩受傷、痛苦、受虐的人」。其中，許多老師因虐待而少或不當行為遭社會局開罰，校方卻仍不願解聘，繼續讓兒少處於危險之中。

馮喬蘭期待，政府在兒童權利前進的過程中，至少是一個誠懇的合作者，誠懇面對問題，具體說明看法。「請不要忘記，政府迴避、閃躲、粉飾的問題，都是真正會嚴重傷害到孩子的問題。」

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核稿編輯：翁世航