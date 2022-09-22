台灣11月將面臨「兒童權利公約」國際審查，立委呼籲政府落實兒少權益，而非「施捨式」應付
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立法委員范雲表示，CRC是聯合國9大核心公約的其中一項，透過與其他國家一致的標準，能夠讓不同國家得知他國現狀、對照自己國家的現況，並交流未來兒童人權努力的方向。立法委員王婉諭認為，國際上這幾年對台灣的友善支持，很大是來自人權價值實踐，台灣近年陸續把CRC內容內國法化，也是自發表示要和國際標準接軌。
台灣剩下1個月就要面臨CRC（兒童權利公約）的國際審查，距離上次審查已經相隔5年，兒童權利公約民間監督聯盟對此召開記者會指出，雖然政府近年一再強調會全力保護兒少，但政府單位公布的成績與兒少實際受到的待遇卻有所落差。
立法委員范雲表示，CRC是聯合國9大核心公約的其中一項，透過與其他國家一致的標準，能夠讓不同國家得知他國現狀、對照自己國家的現況，並交流未來兒童人權努力的方向。立法委員王婉諭認為，國際上這幾年對台灣的友善支持，很大是來自人權價值實踐，台灣近年陸續把CRC內容內國法化，也是自發表示要和國際標準接軌。
LGBTI權益、替代性照顧，范雲、王婉諭點出國際社會關心事務
范雲在今（2022）年3月遞交的CRC書面報告提及2大重點，首先是幼托的問題，他認為幼兒園師生比過高、教保人員待遇差，導致虐童事件頻傳，台灣幼兒園師生比1比15已經40年未調整，新加坡、澳洲為1比10、歐洲的瑞典和丹麥是1比6，台灣遠遠不如這些國家。
此外，范雲指出，LGBTI學生及特教生仍在學校內遭歧視及差別對待。根據民團調查，其中有6成曾在過去1年中經歷歧視，因此范雲呼籲積極調查現況、做相關統計，提出積極有效的改善措施。
王婉諭發言時表示，國際委員對於我國的替代性照顧政策非常關注，尤其是其中的申訴與評鑑問題，但衛福部年初發布的政策計畫卻令他相當失望，「整份政策計畫充滿著剪貼、拼湊的內容，根本無法回應國際委員們的期待」。
王婉諭也關注兒少不當對待的調查及處理情形，他認為各縣市政府的調查機制非常混亂，因此要求教育部在子法中完備調查程序，以免地方政府主管機關以「案件已經進入司法程序」為由，怠惰行政調查程序 ，這點也讓國際委員提出相關質疑。
兒少表意權並未真正落實，賴品妤呼籲不能再「施捨式」應付
王婉諭認為，儘管我國積極推動兒少參與，但很多政策措施卻沒有納入兒少的聲音，且直到上個月才正式提出一份「中央機關推動兒少參與國家法制與決策過程建議做法」。立法委員賴品妤也回應兒少參與公共事務的討論，並呼籲降低兒少參與門檻，目前的情況是「看似開放，但實質上並未真正的尊重、重視兒少的表意權」。
賴品妤指出，許多公共事務討論會議時間安排無視學生考試週期、參加會議沒有給予公假、會議資訊延遲到開會前1、2天才提供，導致兒少代表無法提前請假。因此他呼籲，中央及地方單位，應深入了解兒少代表與會後的意見回饋，真正落實「尊重、重視兒少表意權」，而非停留在「施捨式」的應付。
過去擔任兒少委員的青年代表楊姿潁表示，自己曾在參與會議時被教育部委員打斷，儘管肯認政府建立兒少代表制度，他也希望兒少表意權能真正落實。除此之外，許多兒少欲成立組織共同推動議題，但學生組織卻不受《人民團體法》的保障，難以向政府申請經費及資源，還需要依靠其他成年人來協助完成辦理，政府應有積極作為及完整法案，來保障兒少的表意權及結社權。
兒童權利預算與統計內容是大雜燴，缺乏問題意識
兒童權利公約民間監督聯盟總召集人、台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，兒童權利的落實有賴基本的資源分配與數據搜集，但政府公佈的「兒少預算」數據無法得知明確項目，以及直接、間接預算的計算方式與佔比。兒少預算長期由「教育」獨佔75%左右，發展、福利、健康、保護與其他5類僅佔25%，須檢視實際運用項目，以保障各項兒少權利。
林月琴指出，兒少相關數據由部會各自蒐集，再將原始檔案放到兒少統計專區，「那是大雜燴」，很多數據無法掌握。人本教育文教基金會執行長馮喬蘭也認為，國家相關統計數字放很多，但沒有任何問題意識，「他不知道在統計什麼」。例如2021年的政府數據指出，未受體罰的國中小學生比例是99.56，但這份問卷是由老師發放收回，怎麼可能蒐集到真正的情形？
馮喬蘭表示，不能說政府體制沒做事，只是他們做的事是基於淺薄的善意，「從來不敢得罪侵犯兒童權利的人，不敢得罪讓小孩受傷、痛苦、受虐的人」。其中，許多老師因虐待而少或不當行為遭社會局開罰，校方卻仍不願解聘，繼續讓兒少處於危險之中。
馮喬蘭期待，政府在兒童權利前進的過程中，至少是一個誠懇的合作者，誠懇面對問題，具體說明看法。「請不要忘記，政府迴避、閃躲、粉飾的問題，都是真正會嚴重傷害到孩子的問題。」
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核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！