德國總理蕭茲出席聯合國大會，嚴詞譴責俄羅斯侵烏「徹頭徹尾的帝國主義」
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本次聯大全體會議上，烏克蘭戰爭成為主導議題。德國總理蕭茲在發言中強烈譴責俄羅斯的侵略戰爭是「帝國主義」行徑，並點名批評中國、北韓、阿富汗等國家侵犯人權的做法。
文：德國之聲中文網（德新社、美聯社、法新社）
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）週二（9月20日）在紐約的聯大全體會議首日發言，嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。「普亭（Vladimir Putin）總統發動這場戰爭只有一個目的：侵佔烏克蘭。」蕭茲稱之為「徹頭徹尾的帝國主義」，他說：「他（普亭）不僅在毀掉烏克蘭，也在毀掉他自己的國家。」
蕭茲還為西方保持對俄羅斯的制裁進行了辯護。他表示，德國將繼續從財政、經濟、人道方面支持烏克蘭，包括提供武器。因為烏克蘭必須具備抵抗入侵的能力，「只有普亭意識到贏不了，他才會放棄戰爭和他的帝國主義野心。」
公投「名不副實」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以影片連線方式向大會發言，他指責俄羅斯封鎖烏克蘭港口，阻斷糧食出口，造成糧食危機，稱「任何製造飢荒的國家……都應該受到最嚴厲的懲罰。」
蕭茲呼籲，尚未就俄烏戰爭表明立場的聯合國成員國放棄中立態度：「一個武裝到牙齒的核大國、一個聯合國創始國和安理會常任理事國，居然試圖用武力改變現有的邊界，對此我們絕不能袖手旁觀。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也呼籲有關國家不應再保持中立，而是應該譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。他同時強調，只有在烏克蘭的主權得到尊重、領土收復和安全獲得保護的前提下，旨在終止戰爭的談判才能獲得成功。
對俄羅斯計劃在烏克蘭被佔領土舉行「公投」，蕭茲表示不會接受「俄羅斯指定的和平」，不接受任何「名不副實的公投」。
拒絕以強凌弱
他重申了維護基於規則的世界秩序的重要性，稱「在此之外的選項便是以強凌弱」。 他強調，一個多極化的世界是「帝國主義和新殖民主義的對立面」，有關原則應該得到所有聯合國成員國的遵守。「這也是為什麼在場有141個國家堅決譴責俄羅斯侵略戰爭如此重要。」
蕭茲此次發言，是2007年梅克爾（Angela Merkel）之後德國總理首次在聯大全體大會亮相。他呼籲聯合國安理會進行改革，提議德國成為常任理事國，承擔更多責任。他還呼籲同亞洲、非洲、拉丁美洲等「全球南方」的發展中國家加強合作。
日本首相岸田文雄也發出了改革安理會的呼籲。他表示，安理會對烏克蘭戰爭做出的反應令人失望，「國際秩序的基礎正在受到嚴重的動搖」，而聯合國在維護世界和平方面已經失去了部分影響力。
除了俄羅斯當局在烏克蘭犯下的戰爭罪行，蕭茲還譴責了在北韓、白俄羅斯、敘利亞以及阿富汗出現的侵犯人權的現象。他還提及中國被指侵犯新疆維吾爾族人的人權，敦促中國遵循聯合國人權理事會就此問題做出的建議。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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