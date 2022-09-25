在監所裡，針對輕刑責的青少年男女，進行一項結合教育戲劇性質的工作坊與演出

我說 把壞的故事留在回憶裡 沈沒

故事很短 卻不甘平凡 故事很短 卻沒有遺憾

這是一首歌，很年輕的一首歌。節奏上，也是吉他伴奏下的流暢與行雲，倒是旋律，在日常的哼唱中，浮出了一種跌宕，歲月青青的波紋，跌宕並不起伏強烈，情感也順著逆風方向滑動，像是春天雨後，湖面突而便掃過的陣陣即時雨，宣告一個夏日的故事，即將在陽光與暗黑交錯的時空中，登場。

這歌的歌名是〈我們的故事〉。小溫和她在囚禁中青春夥伴共同譜曲填詞，完成的作品。

Photo Credit: 鍾喬提供，張育瑋攝影

2022年，再次地，差事劇團在彰化青少年輔育的勵志中學（今年剛改制成正式學校），開展《逆風戲劇計畫》。這是在監所裡，針對輕刑責的青少年男女，進行的一項結合教育戲劇性質的工作坊與演出。

2015年至今，已有長達八年之久的時程。這八年來，我每回都想著並訴說著：來這裡上戲劇工作坊，和其他地方最大的不同，應該是進來時要穿越三道被管制的門；出去時，還是要穿越三道門。

「門」，是的，就是「門」這個意象，拉開了戲劇想像與現實的時空。這兩者的辯證關係在於：事件是逆風少年男女們的事實，也可以說在成長時期，深深烙下的刻痕。

我不說是傷痕，因為青春的風雨和晴朗，都是深刻的生命遭遇。用是與非判斷，並無法全然面對成長的軌跡，其敘事必然仍失衡於權力一方的主流體系中。這有甚麼值得開展的反思嗎？當然是：有的，而且，很關鍵。

李秀珣在〈劇場－面對世界的身體部署與行動姿勢〉一篇文論中，提到法國哲學家傅柯（Foucault）權力的論述。在「主體與權力」（The subject and power）中，他提到：「研究的不是主體，而是人如何被塑造成主體（human beings are made subjects）進程中的歷史探究。」