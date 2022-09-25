《讓感受自由》：當父母在用餐時或交談中使用電子設備，孩子會覺得自己不重要
我們想讓你知道的是
我想知道，如果我去找她說：「太太，不好意思，我是耶魯大學情緒素養中心的主任，我想給你一些如何把這種情況處理得比較好的小建議。」會怎麼樣？但其實我真正想做的，是跑去她兒子身邊，低聲說：「快點，在你能跑的時候，趕快逃走！」
文：馬克．布雷克特
他們不知道自己做了什麼
以下是某個早上我在一家旅館餐廳吃早餐的時候發生的：
「妳現在馬上給我冷靜下來」，爸爸對他的女兒說，那個女兒看起來三歲左右。「謝謝妳把我們的日子給毀了。」我無法分辨是什麼刺激他爆發。
然後，他拿起菜單，點了早餐，便轉移到他的電話上，跟小女孩的母親做一樣的事。整整30分鐘，那個男人沒有再抬頭看他的女兒或妻子。在他們起身離開時，他終於轉向女兒，說了：「妳不會再那樣了，對吧？」
那並不是一個問句。
「如果妳再繼續這樣的話，那麼接下來的假期，你都不能去游泳。」
那個小孩開始哭了起來，你認為她是因為不能去游泳才哭的嗎？如果你問那個3歲的孩子，她的感覺如何，如果她有成人的語言，可能會聽到她說覺得自己被忽略，覺得窒息，覺得父親的眼中她一文不值。
這位父親缺乏辨別、理解和標記女兒的感受的能力，這點讓我很傷心。這家人離開餐廳時，我想知道，這對他們來說，是一個典型的早晨嗎？這個小女孩相信她可以自由去感受嗎？她的父親所傳遞的，關於她性格的隱含訊息是什麼呢？她學到了什麼，而她將如何帶到她的未來？一個受過RULER訓練（按）的父親又會如何處理這種情況呢？
編按：此處指的是書中的情緒素養五堂課RULER，
- 辨別 Recognizing：自己和他人的情緒
- 理解 Understanding：最困難的步驟
- 標記 Labeling：為情緒命名
- 表達 Expressing：最需要勇氣的部分
- 調節 Regulating：隨時隨地都需要的能力
有一次在火車上，我看著一位母親和她的兒子，他看起來差不多七歲。我一開始注意到他們，是因為我聽到她跟男孩說：「記住，火車規矩。」當我抬起頭來，我看見這位母親盯著她的手機，而他站在座位旁邊。兩分鐘之後，他沿著走道閒晃。「我要你坐下來」他照做了，而她又回到她的手機上。
幾分鐘之後他又站起來，四處走動，直到她注意到之後說：「記住你的火車規矩！」這個小喜劇不斷播映，讓我看得目不轉睛。最後，當他再度跳起來，她尖叫著：「坐下！還有我在跟你說話的時候，看著我！」她一根手指頭指向她旁邊的座位，還有凌厲的眼神盯著他看。
我記得那時想著，我必須忍受這種情況一個小時嗎？我想知道，如果我去找她說：「太太，不好意思，我是耶魯大學情緒素養中心的主任，我想給你一些如何把這種情況處理得比較好的小建議。」會怎麼樣？
但其實我真正想做的，是跑去她兒子身邊，低聲說：「快點，在你能跑的時候，趕快逃走！」
有的時候，父母會藉著轉向科技，避免處理孩子的感受，以此做為擺脫當前壓力的方式。根據研究，這樣只會增加孩子的痛苦，甚至激發更多的不良行為。而這些父母又可以此為藉口，讓自己進一步與此隔離。當父母在用餐時或交談中使用電子設備，孩子會覺得自己不重要。學步期的幼兒特別是在母親使用手機時，會顯得更加煩躁。在餐廳裡全神貫注於電子設備的父母，當他們的孩子想要獲得注意力，反應最為嚴厲。
如果是孩子使用科技設備又會怎麼樣呢？根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2018年的一份報告，有45％青少年「幾乎一直」掛在網上，而美國的高中生每天大約花六個小時發簡訊、上社交媒體網站，或是上網瀏覽。
聖地牙哥州立大學教授珍．特吉（Jean Twenge）進行的研究顯示，較長螢幕使用時間與較差的兒童和青少年健康之間有關聯，使用時間較長的使用者表現出來的好奇心、自制力和情緒穩定性都比較低，而高度螢幕使用者被診斷出患有焦慮症或憂鬱症的人數，是低度螢幕使用者的兩倍。
好，現在該要檢視一下我們是如何被撫養長大的，並在回憶中尋找腦海裡有關家庭的線索。
花點時間回想一下你成長的那個家，想一想你待在家裡的感覺，與媽媽、爸爸或照顧者之間的關係為何。針對這個部分，你會用哪一個英文單字來形容你童年時家裡的情緒氣候？
以下是來自全球各地的成千上萬人的回覆的摘要。它們分為三類。約70％是負面的，20％的是正面的，而10％的是中立。
最常見的負面反應包括： 卡住的（stuck）、沉重的（heavy）、有毒的（toxic）、壓抑的（suppressed）、不便的（inconvenient）、受到妨礙的（stunted）、逃避的（avoidant）、盲目的（blind）、缺乏支持的（unsupportive）。
最常見的正面反應包括：支持的（supportive）、充滿愛的（loving）、充滿關懷的（caring）、滋養的（nurturing）、包容的（accepting）。
而最常見的中性辭彙則包括：沒有察覺的（unaware）、有選擇性的（selective）、無知的（clueless）、平平的（even），以及中立的（neutral）。
當我問我哥哥這個問題時，他立刻回信：「煙灰缸、衣架和皮帶！」我確切知道他的意思。
問自己以下的問題：在成長過程裡，關於情緒，你學到什麼？你目睹了什麼？有哪些情緒是你的父母很容易就表達出來的，而哪些情緒從來沒有被表現出來？你的父母如何處理你的情緒，尤其是憤怒、恐懼、悲傷之類棘手的情緒？他們是情緒科學家，會試圖找出你真正的感受以及為什麼，藉此來幫助你嗎？還是他們扮演法官，對於你的感受加以指責？你覺得你能自由說出自己有什麼感覺嗎？父母的行為是否鼓勵你表達，還是發送隱含訊息來壓抑你的情緒？
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！