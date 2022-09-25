《讓感受自由》：當父母在用餐時或交談中使用電子設備，孩子會覺得自己不重要

文：馬克．布雷克特

他們不知道自己做了什麼

以下是某個早上我在一家旅館餐廳吃早餐的時候發生的：

「妳現在馬上給我冷靜下來」，爸爸對他的女兒說，那個女兒看起來三歲左右。「謝謝妳把我們的日子給毀了。」我無法分辨是什麼刺激他爆發。

然後，他拿起菜單，點了早餐，便轉移到他的電話上，跟小女孩的母親做一樣的事。整整30分鐘，那個男人沒有再抬頭看他的女兒或妻子。在他們起身離開時，他終於轉向女兒，說了：「妳不會再那樣了，對吧？」

那並不是一個問句。

「如果妳再繼續這樣的話，那麼接下來的假期，你都不能去游泳。」

那個小孩開始哭了起來，你認為她是因為不能去游泳才哭的嗎？如果你問那個3歲的孩子，她的感覺如何，如果她有成人的語言，可能會聽到她說覺得自己被忽略，覺得窒息，覺得父親的眼中她一文不值。

這位父親缺乏辨別、理解和標記女兒的感受的能力，這點讓我很傷心。這家人離開餐廳時，我想知道，這對他們來說，是一個典型的早晨嗎？這個小女孩相信她可以自由去感受嗎？她的父親所傳遞的，關於她性格的隱含訊息是什麼呢？她學到了什麼，而她將如何帶到她的未來？一個受過RULER訓練（按）的父親又會如何處理這種情況呢？

編按：此處指的是書中的情緒素養五堂課RULER， 辨別 Recognizing：自己和他人的情緒

理解 Understanding：最困難的步驟

標記 Labeling：為情緒命名

表達 Expressing：最需要勇氣的部分

調節 Regulating：隨時隨地都需要的能力

有一次在火車上，我看著一位母親和她的兒子，他看起來差不多七歲。我一開始注意到他們，是因為我聽到她跟男孩說：「記住，火車規矩。」當我抬起頭來，我看見這位母親盯著她的手機，而他站在座位旁邊。兩分鐘之後，他沿著走道閒晃。「我要你坐下來」他照做了，而她又回到她的手機上。

幾分鐘之後他又站起來，四處走動，直到她注意到之後說：「記住你的火車規矩！」這個小喜劇不斷播映，讓我看得目不轉睛。最後，當他再度跳起來，她尖叫著：「坐下！還有我在跟你說話的時候，看著我！」她一根手指頭指向她旁邊的座位，還有凌厲的眼神盯著他看。

我記得那時想著，我必須忍受這種情況一個小時嗎？我想知道，如果我去找她說：「太太，不好意思，我是耶魯大學情緒素養中心的主任，我想給你一些如何把這種情況處理得比較好的小建議。」會怎麼樣？

但其實我真正想做的，是跑去她兒子身邊，低聲說：「快點，在你能跑的時候，趕快逃走！」

有的時候，父母會藉著轉向科技，避免處理孩子的感受，以此做為擺脫當前壓力的方式。根據研究，這樣只會增加孩子的痛苦，甚至激發更多的不良行為。而這些父母又可以此為藉口，讓自己進一步與此隔離。當父母在用餐時或交談中使用電子設備，孩子會覺得自己不重要。學步期的幼兒特別是在母親使用手機時，會顯得更加煩躁。在餐廳裡全神貫注於電子設備的父母，當他們的孩子想要獲得注意力，反應最為嚴厲。

如果是孩子使用科技設備又會怎麼樣呢？根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2018年的一份報告，有45％青少年「幾乎一直」掛在網上，而美國的高中生每天大約花六個小時發簡訊、上社交媒體網站，或是上網瀏覽。

聖地牙哥州立大學教授珍．特吉（Jean Twenge）進行的研究顯示，較長螢幕使用時間與較差的兒童和青少年健康之間有關聯，使用時間較長的使用者表現出來的好奇心、自制力和情緒穩定性都比較低，而高度螢幕使用者被診斷出患有焦慮症或憂鬱症的人數，是低度螢幕使用者的兩倍。

好，現在該要檢視一下我們是如何被撫養長大的，並在回憶中尋找腦海裡有關家庭的線索。

花點時間回想一下你成長的那個家，想一想你待在家裡的感覺，與媽媽、爸爸或照顧者之間的關係為何。針對這個部分，你會用哪一個英文單字來形容你童年時家裡的情緒氣候？

以下是來自全球各地的成千上萬人的回覆的摘要。它們分為三類。約70％是負面的，20％的是正面的，而10％的是中立。

最常見的負面反應包括： 卡住的（stuck）、沉重的（heavy）、有毒的（toxic）、壓抑的（suppressed）、不便的（inconvenient）、受到妨礙的（stunted）、逃避的（avoidant）、盲目的（blind）、缺乏支持的（unsupportive）。

最常見的正面反應包括：支持的（supportive）、充滿愛的（loving）、充滿關懷的（caring）、滋養的（nurturing）、包容的（accepting）。

而最常見的中性辭彙則包括：沒有察覺的（unaware）、有選擇性的（selective）、無知的（clueless）、平平的（even），以及中立的（neutral）。

當我問我哥哥這個問題時，他立刻回信：「煙灰缸、衣架和皮帶！」我確切知道他的意思。

問自己以下的問題：在成長過程裡，關於情緒，你學到什麼？你目睹了什麼？有哪些情緒是你的父母很容易就表達出來的，而哪些情緒從來沒有被表現出來？你的父母如何處理你的情緒，尤其是憤怒、恐懼、悲傷之類棘手的情緒？他們是情緒科學家，會試圖找出你真正的感受以及為什麼，藉此來幫助你嗎？還是他們扮演法官，對於你的感受加以指責？你覺得你能自由說出自己有什麼感覺嗎？父母的行為是否鼓勵你表達，還是發送隱含訊息來壓抑你的情緒？