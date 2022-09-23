2022/09/23,
商業

傅瑞德：Apple Watch Ultra的標語「Adventure awaits」，台港中日誰的翻譯最高明？

傅瑞德：Apple Watch Ultra的標語「Adventure awaits」，台港中日誰的翻譯最高明？
Photo Credit: Apple

我們想讓你知道的是

以運動風格設計的新款Apple Watch Ultra手錶，英文版標語是「Adventure awaits」；這個原版的水準平平，而各地的語言版本就看譯者各顯神通了。本文就以常見的四個語言版本為例，分析一下它們的妙處。

Apple Watch Ultra手錶英文版網頁上的標語「Adventure awaits」，如果照字面直翻就是：

（戴上這支手錶，）探險等著你。

台灣版的翻譯「極限，就是征途」雖然有小小的超譯，但卻是近年來我看過Apple最出色的中文標語翻譯之一（譯者請受我一拜）。至於中國版的「越野越心馳」雖然也很巧妙，但境界並不如台灣版的高。

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作者製作提供
由上而下分別是台灣版、英文原版、中國版

中國版

先來談談中國版的「越野越心馳」。依我的解釋，這個版本中用了三個梗：

  1. 「越野」：（越來）越野，也帶到了Apple Watch Ultra的野外運動功能訴求；
  2. 流行語「愈（此時通用「越」）夜愈美麗：可能出自香港女歌手莫文蔚2000年的同名歌曲；或許有更早的來源（補註：經讀者指正，更早的來源還有黃耀明1995年發行的粵語同名專輯「愈夜愈美麗」）；
  3. 成語「心蕩神馳」：形容事物令人喜愛、進而沈迷其中。

所以就文字底蘊而言，這也是一個好標語，但跟英文版的原意有些出入。

香港版

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作者提供

至於香港版的「挑戰，等我來」，則比較接近直譯，只是把原本「在等待」的主詞「探險」改成了「使用者」。

這邊的「我」意思是有點模稜兩可的，整句話可以擴大解釋成：

  1. 「這些挑戰（探險），看（等）我來征服！」；
  2. 「這些挑戰（探險），正在等著我去征服。」，此時主詞又變成了「探險」。

這兩者語意上大致相同，只是用了刻意讓主詞模糊的文字遊戲；其實如果改成比較常見的訴求語氣「挑戰，等你來」也說得通。

在面對寫得沒這麼好的版本時，這種「也說得通」是一個優點，因為給了觀眾更大的想像空間；但碰上更好的版本時，模稜兩可的語氣就會把氣勢變得有點弱了。

不過香港版基本上還是在原文的框架之內、也帶著一些巧思，同樣算是不錯的寫法。

台灣版

台灣版則是我比較欣賞的「極限，就是征途」。我欣賞的部分原因在於：

  1. 它適度的超譯，加上了原文沒有的「極限」，讓觀眾對於「運動」的想像超過了原文的框架；
  2. 後面的「征途」巧妙的取代了翻譯上很麻煩的「adventure」這個字，並且跟「極限」彼此呼應。至於「adventure」為什麼很麻煩，後面會有說明。

當我看到「極限，就是征途」這個譯法時，心中馬上浮現的是Apple在1980年代最著名的企業標語之一：

「The Journey is the Reward.」

這句話據說出自Steve Jobs本人，也是後來Jobs傳記書籍之一的書名。此外，它也是Apple最難準確翻成中文的兩句標語之一（另一句是「The Power to be Your Best」）。

如果將它直譯的話，意思是「過程就是獎賞」；而如果用這次的標語風格來翻，就是「征途，已是成就」。

所以你應該就能理解，我為什麼會立刻聯想到這個老標語，以及我為什麼會私心喜愛這次台灣版翻譯「極限，就是征途」的原因了。如果把這新舊兩句連起來看，甚至更會有一些新的意義：

極限，就是征途；（然而）征途，已是成就。

「追求極限的過程必定困難，但正是每個有志者必經的路徑；雖然每個人不一定都能走到最後，但只要踏上這條路、並且從路上得到歷練，無論成功失敗，都是屬於你個人的成就。」

大概是這樣的意思。你認同嗎？

對照組：日本版

依照慣例，我們還是請出文案水準很高的日本同行來提供參考作品：

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作者提供

日本版的譯法是「冒険の時間です」，意思是應該很容易理解的「冒險的時候到了」。

相較於幾個中文版本，日文版就平淡得多（近年來一直都是這樣），就是很直接的訴求「（戴上這支錶）來冒險吧！」。

「時間です」是日文中的一個慣用語，常用於提醒別人「該吃飯了」、「該走了」、「該去做XX事情了」；所以用來提醒觀眾「該去冒險了」就是相當直白的延伸。

順帶一提：「Adventure」很麻煩

所以什麼是Adventure？怎麼翻譯才對？

通常我們會把這個字翻成「探險」或「冒險」，但在我們生活中的大多數時候都沒有「險」的成分在裡面；即使是從事極限運動，會碰到「險」的機率也不高。所以無論是「探險」或「冒險」，都有一點超譯。

或許在上百年前，世界上還有許多未開發的地方、或是還沒有人嘗試過的事情，所以只要去做，就得冒生命危險；但在今天的世界，這樣的機會已經不算太多，我們大多數時候所說的「冒險」都是誇張。

所以我自己在翻譯的時候，只要碰上這個字（例如將創業形容成一種「advanture」），就會覺得很麻煩；經常會嘗試用「探索」、「實驗」、「勇敢嘗試」之類的用字來取代，而不會無腦直譯成「冒／探險」。

也因為如此，這次的台灣版標語在特定語境下將它翻成「征途」，是我認為非常高明的選擇；香港版將它翻成「挑戰」，則是略遜一籌、但也看得出有同樣用心的思考轉換。

至於中國版則完全忽略了這一點，日本版甚至完全照一般習慣直譯，自然就落於下風了。

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Photo Credit: Apple

結語

Apple這次的幾個翻譯版本，大致上延續了我過去兩三年的觀察和評語（我已經盡量用中立的語文觀點來分析，而不是只以個人的台灣背景當作標準）：台灣版多數時候比較自由出色，也比較勇於脫離英文框架來變化；中國版則往往幾乎不太理會英文原意，而是以譯者個人的文字技巧來發揮。

香港版往往偏短，試圖用較少的字數，透過隱喻和雙關之類的技巧來刺激讀者想像。日本版則比較「乾」，以保守的翻譯風格試圖表達出英文的意思，所以結果比起各個中文版都相對單調。

讀完上面的分析，你也應該知道我心中對於這幾個版本的排名了。或許你喜愛的版本跟我不同，這當然沒有問題；只要你覺得喜愛的版本抓住了產品的精神、並且能刺激使用者去購買，它就算是成功了。

本文經F大叔的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容

延伸閱讀

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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2022/09/21,
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮

雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

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Photo Credit：TNL Brand Studio
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等一下，而且還是兩盒！

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